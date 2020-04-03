Общий пакет антикризисных мер в Казахстане составит 5,9 трлн тенге

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Как сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, общий пакет антикризисных мер составит 5,9 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит дополнительных 5,9 трлн тенге", - сказал он.

Планируется обеспечить финансирование по трем направлениям.

Первое. На обеспечение экономической стабильности и режима чрезвычайного положения предусмотрено 1,2 трлн тенге. Что включает в себя реализацию "Дорожной карты занятости", "Дорожной карты бизнеса"; предоставление продуктово-бытовых наборов для отдельных категорий граждан; реализацию программы "Енбек".

Второе. На мероприятия, связанные с изменением макроэкономических показателей, направляется 315,6 млрд тенге. За счет данных средств с 1 апреля будет осуществлена индексация социальных выплат и покрытие расходов, связанных с изменением курса иностранной валюты.

Третье. На поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию отдельных поручений главы государства, предлагается направить 293,3 млрд тенге. В рамках данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов и спроса, сообщает ortcom.kz.





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