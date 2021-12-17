Казахстанцы за несколько часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ

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НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Национальном банке Казахстана доложили о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект стартовал в текущем году и реализуется НБК в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами.

Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий, обеспечить охват финансовыми услугами в регионах, стимулировать конкуренцию и инновации в индустрии платежей, а также повысить конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне", - рассказали в пресс-службе Нацбанка.

На начальной стадии НБК провел проверку жизнеспособности концепции цифрового тенге, получил экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определил основные параметры модели цифровой валюты центрального банка для Казахстана.

В ходе пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге - от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты.

Как отметили эксперты, конечное технологическое решение имеет ряд преимуществ:

1. Токенизация права собственности: цифровой тенге хранится у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на его мобильном устройстве (или другом носителе), что позволяет обеспечить полный контроль над деньгами.

2. Платежи в офлайн-режиме: пользователи цифрового тенге могут совершать покупки при отсутствии доступа в интернет как у самого клиента, так и у продавца.

3. Настраиваемая анонимность: детали транзакций могут быть скрыты от всех участников расчетов (в том числе по выбору пользователя) при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.

4. Токены специального назначения: программируемость цифрового тенге позволяет закладывать ограничения на траты в структуру токена и упрощать отслеживание целевого использования.

5. Простота интеграции: инфраструктура цифрового тенге предоставляет возможность легкого подключения и реализации собственных сценариев использования для банков второго уровня и финтех-компаний, то есть как для традиционных, так и для новых игроков финансового рынка.

В пресс-службе рассказали, что при реализации проекта НБК опирался на международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют, а также технологических партнеров пилотного проекта, обладающих передовым опытом реализации проектов в области цифровых валют в Швеции, Сингапуре, Канаде, Еврозоне, США, Швейцарии, ЮАР и в других странах.

На следующем этапе, к июлю 2022 года, будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг", - проинформировали в Нацбанке.

В пресс-службе добавили, что решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.