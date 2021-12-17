Казахстанцы смогут покупать земельные участки на излишки пенсионных накоплений

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Об этом заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов сообщил у себя на странице в Facebook.
К действующим целям использования единовременных пенсионных выплат добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть ИЖС (индивидуальное жилое строительство, прим. KAZAKHSTAN TODAY) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)".
Акшанов подчеркнул, что в течение 24 месяцев на приобретенном участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения: акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.
Он также напомнил, какой кредит можно получить с помощью депозита, пополненного за счет ЕПВ:
Целью ипотеки может быть:
- покупка квартиры;
- частного дома;
- строительство жилого дома, включая покупку земельного участка.
У вас так же будет возможность использовать данный депозит в качестве первоначального взноса для участия в государственных программах и по программам Отбасы банка, например, "Умай", "Жас Отбасы", "Алматы жастары", "Елорда жастары", "Корпоративный продукт", - написал Акшанов.
Он подчеркнул, что в течение трех лет на депозит будет начисляться ежегодное вознаграждение банка в размере 2% и премия государства в размере 20% на сумму, не превышающую 200 МРП по итогам года.
Если клиенты банка не используют свой депозит с ЕПВ в течение трех лет, средства вернутся в ЕНПФ.
Акшанов также сообщил, что за первые 6 часов после появления возможности пополнения депозитов в Отбасы банке за счет накоплений в ЕНПФ казахстанцы подали заявки на изъятие 30 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что Минтруда подготовило постановление о продлении порога достаточности до 1 апреля 2022 года.
Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств.
Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.