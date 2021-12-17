Казахстанцы смогут покупать земельные участки на излишки пенсионных накоплений

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НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы смогут приобретать земельные участки на снятые в ЕНПФ излишки пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов сообщил у себя на странице в Facebook

К действующим целям использования единовременных пенсионных выплат добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть ИЖС (индивидуальное жилое строительство, прим. KAZAKHSTAN TODAY) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)".

Акшанов подчеркнул, что в течение 24 месяцев на приобретенном участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения: акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Он также напомнил , какой кредит можно получить с помощью депозита, пополненного за счет ЕПВ:

Целью ипотеки может быть:

- покупка квартиры;

- частного дома;

- строительство жилого дома, включая покупку земельного участка.

У вас так же будет возможность использовать данный депозит в качестве первоначального взноса для участия в государственных программах и по программам Отбасы банка, например, "Умай", "Жас Отбасы", "Алматы жастары", "Елорда жастары", "Корпоративный продукт", - написал Акшанов.

Он подчеркнул, что в течение трех лет на депозит будет начисляться ежегодное вознаграждение банка в размере 2% и премия государства в размере 20% на сумму, не превышающую 200 МРП по итогам года.

Если клиенты банка не используют свой депозит с ЕПВ в течение трех лет, средства вернутся в ЕНПФ.

Акшанов также сообщил , что за первые 6 часов после появления возможности пополнения депозитов в Отбасы банке за счет накоплений в ЕНПФ казахстанцы подали заявки на изъятие 30 млрд тенге.









Напомним, ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств.





Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.









Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.







