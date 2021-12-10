Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности

Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы", - сообщает пресс-секретарь.
Как известно, основная задача пенсионной системы - обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений - шаг в правильном направлении.
Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Напомним, что ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ.
После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений.
Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье.
Сегодня сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности.