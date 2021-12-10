Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности

НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Министерством труда и социальной защиты населения РК упрощен порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство награждает их подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", обладатели которых получают соответствующее государственное пособие. В целях экономии времени многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Упрощенный порядок позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате. Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза - до 9 тыс. человек.



