Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

Фото: gov.kz
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.