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Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 90100
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

10.12.2021, 08:27 32239
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе РК будет дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе РК с низовой метелью, на юге - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман, усиление ветра днем в районе Алакольских озер до 18-23 метров в секунду. 
 
На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на юго-востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед; усиление ветра на севере до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе и юго-западе Актюбинской области ожидается гололед; на юго-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на севере и юге Карагандинской, на востоке Восточно-Казахстанской и юге Северо-Казахстанской областей ночью и утром ожидается туман.

 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

09.12.2021, 21:21 121960
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 декабря на юге Алматинской области ожидается туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 метра в секунду.
 
10 декабря в Актюбинской области днем на западе, юго-западе области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
10 декабря на юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10-12 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 12 декабря гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, 10-11 декабря порывы 23-28 метров в секунду. 
 

Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия

09.12.2021, 20:28 148069
Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия
Фото: news.myseldon.com
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В рамках глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия" в Алматы прибыла певица, финалистка "Евровидения-2021" и посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Манижа Сангин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Певица посещает Казахстан в качестве учредителя Фонда поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации "SILSILA". 
 

Для меня эти 16 дней - едва ли не самые ценные дни в году. Вместе с моей мамой Наджибой Усмановой мы совершаем поездки по странам Центральной Азии, чтобы изучить культурные традиции, менталитет и законодательный опыт в части борьбы с домашним насилием, смотрим, как устроена работа общественных организаций и как женщинам помогают на местах. Наша задача - создать протоколы фонда SILSILA и проработать программу помощи, которую мы могли бы оказывать в России. Но без опыта соседних стран нам не справиться. Казахстан для нас - важнейшая точка на карте", - сообщила Манижа.

 
Она рассказала о своем фонде, который начал свою работу 25 ноября, в первый день глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". В Казахстан певица приехала из Кыргызстана, где также прошла презентация фонда SILSILA. 

 
Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила: 
 

16 дней активизма призывают нас повысить осведомленность общества о гендерном насилии и его разрушительном воздействии, изменить менталитет в отношении насилия, активизировать наши усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Чтобы достичь всего этого, нам необходимо эффективное сотрудничество и успешные партнерские отношения. Я рада приветствовать Манижу в ООН в Казахстане и горячо поддержать ее стремление обменяться опытом с местными женскими инициативами и встретиться с лицами, пережившими гендерное насилие".

 
К сожалению, проблема гендерного насилия актуальна для всех стран мира. Каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни сталкивается с насилием. Ежедневно в мире в результате гендерного насилия погибают 137 женщин. И только 40% жертв обращаются за какой-либо помощью. Более того, с началом пандемии ситуация только ухудшилась. За 10 месяцев текущего года, по официальной статистике, в Казахстане в бытовых конфликтах были убиты 48 женщин, более 1600 девочек женщин пострадали от уголовных преступлений, связанных с гендерным насилием. 
 

Мы приветствуем намерения правительства и дальше усилить ответственность за эти правонарушения и улучшить координацию всех структур и организаций, которые занимаются предупреждением насилия и оказанием помощи тем, кто его пережил. Кроме того, мы поддерживаем рекомендации наших партнеров по криминализации бытового насилия в Казахстане", - заявила представитель структуры "ООН-женщины" в Казахстане Мария Доценко. 


 
В ходе визита Манижа и ее команда встретятся с международными экспертами, общественными активистами, представителями кризисных центров, правозащитными организациями, лидерами мнений. Фонд SILSILA намерен заниматься активной поддержкой людей в трудной жизненной ситуации, в том числе мигранток, беженок и женщин, пострадавших от бытового насилия. 
 

Глобально каждая пятая женщина из числа беженцев или внутренне перемещенных лиц сталкивается с сексуальным насилием. Для решения этой проблемы необходимы действия со стороны властей при поддержке гражданского сектора, международного сообщества и послов доброй воли, как Манижа. Мы высоко ценим инициативу Манижи по продвижению безопасного доступа к правовой и другим видам помощи для людей, пострадавших от гендерного насилия, включая перемещенных женщин и девочек", - сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.

 
Глобальная кампания "16 дней активных действий против гендерного насилия" проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Напомним, что в этом году Казахстан присоединился к глобальной Коалиции действий по противодействию гендерному насилию. Кроме того, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие и актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года.
 

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