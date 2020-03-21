Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) снизил ставки по валютным вкладам и тенговым вкладам с пополнением, передает Kazakhstan Today.

КФГД снизил максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам в иностранной валюте на год и более до 1%. Таким образом, в настоящее время ставки по всем видам депозитов в иностранной валюте установлены на одинаковом уровне.

Эта мера объясняется снижением 15 марта 2020 года ключевой ставки ФРС США и последовавшим за ней снижением доходностей в иностранной валюте на мировых рынках. Это позволяет сбалансировать ставки по депозитам в иностранной валюте с мировыми", - сообщили в пресс-службе КФГД.

КФГД также снизил максимальные рекомендуемые ставки по следующим видам депозитов в тенге с правом пополнения:

- по срочным депозитам на год и два года до 10,7% и 10,8%, соответственно;

- по сберегательным депозитам на 3, 6 месяцев, год и два года до 13,0%, 13,4%, 13,0% и 12,6%, соответственно;

- по несрочным депозитам до 12,5%.

Отмечается, что стоимость права пополнения, согласно методике определения максимальных ставок КФГД, зависит от доходности государственных ценных бумаг. Повышение базовой ставки Национального банка Казахстана повлияло на рост доходности государственных ценных бумаг. При этом доходность ГЦБ сказалась на большей оценке стоимости права пополнения, которая, в свою очередь, уменьшает размер максимальных ставок по депозитам с пополнением. Максимальная рекомендуемая ставка по несрочным депозитам также пересмотрена из-за возможности их пополнения и снятия в любой момент.

Банки вправе изменить ставки по депозитам в иностранной валюте и тенговым депозитам с правом пополнения с 26 марта 2020 года. При этом обновленные ставки влияют только на новые вклады, они не распространяются на ранее открытые депозиты", - заключили в ведомстве.





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