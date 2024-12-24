Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать вопросы по всем видам кредитов

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 декабря 2024 года доля депозитов в казахстанских банках в инвестиционном портфеле под управлением НБРК опустилась до 0,0%, следует из данных самого ЕНПФ. На отчетную дату начала месяца нулевой показатель фиксируется впервые за все время работы фонда, с 2013 года, - По состоянию на 1 декабря 2024 года доля депозитов в казахстанских банках в инвестиционном портфеле под управлением НБРК опустилась до 0,0%, следует из данных самого ЕНПФ. На отчетную дату начала месяца нулевой показатель фиксируется впервые за все время работы фонда, с 2013 года, сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро.





Уже по состоянию на 1 ноября доля депозитов в БВУ составляла всего 0,1%. Вся эта сумма приходилась на один вклад, открытый еще 10 лет назад, так что для достижения нулевой отметки оказалось достаточно его погашения.





В целом же доля депозитов БВУ в портфеле пенсионных активов была весьма скромной и в начале года (1,11%), да и вообще за последние пять лет уровень не добирался и до 2,5%. Собственно, средства на вклады в казахстанских банках все это время и не размещались (последний такой эпизод фиксировался еще в 2018 году).





Депозиты в иностранных банках, кстати, открывались и в 2024 году, после более чем годового перерыва. Другое дело, что это были относительно краткосрочные вклады, и уже к сентябрю их тоже не было. Из депозитов к 1 декабря в портфеле оставались только недельные в Нацбанке с долей 3,14%. В целом же среди инструментов доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК с долей 41,29%.