В Казахстане появится микрофинансовый омбудсмен

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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд законодательных изменений, направленных на защиту прав заемщиков, в том числе для создания института микрофинансового омбудсмена, который начнет свою работу с 21 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.





Его основная цель - обеспечить защиту прав граждан и помочь в досудебном урегулировании споров. Микрофинансовый омбудсмен будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами, включая вопросы урегулирования просроченной задолженности и споры с коллекторскими агентствами.





Обратиться за помощью к омбудсмену могут только клиенты микрофинансовых организаций - физические лица. Его услуги - бесплатные. Он будет действовать как независимый арбитр, способствующий разрешению конфликтов без необходимости обращения в суд", - сообщили в АРРФР.





Решение омбудсмена обязательно к исполнению для микрофинансовой организации в случае принятия его заемщиком и должно быть исполнено в течение 30 дней, если стороны не договорились об ином сроке.





В компетенцию микрофинансового омбудсмена не входят дела, переданные в суд или имеющие вступившие в законную силу судебные акты. Он также не рассматривает обращения с недоказанными обстоятельствами или направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.





В ведомстве отметили, что деятельность микрофинансового омбудсмена будет способствовать развитию рынка микрозаймов в правовом поле. Этот институт будет стимулировать МФО к соблюдению законодательства и внедрению лучших практик обслуживания. Отметим, что в настоящее время в стране действуют банковский и страховой омбудсмены.





Напомним, что по состоянию на 1 октября 2024 года в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ и 497 ломбардов.