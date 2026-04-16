Многомиллионные хищения средств соцмедстрахования выявили в Туркестанской области
Туркестан. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Туркестанской области выявила факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования при проверке государственных и частных медицинских организаций.
В частности, по данным прокуратуры, установлены случаи некачественного и ненадлежащего оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий. В одной из частных клиник области без разрешительных документов оказано более 28 тысяч консультаций на сумму 91 млн тенге.
Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 Уголовного кодекса, расследование проведено территориальным департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.
Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям. Проверками установлены случаи, когда один и тот же стоматолог в один день "оказывал" услуги несколько десяткам пациентов одновременно в разных клиниках. Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность таких данных", - уточнили в прокуратуре.
По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.
Напомним, в 2025 году власти Казахстана приняли решение ограничить использование излишков пенсионных накоплений на стоматологические услуги. Мера была связана с выявлением масштабных мошеннических схем при использовании средств Единого накопительного пенсионного фонда. С 2021 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тыс. транзакций на стоматологические услуги на общую сумму 757 млрд тенге. При этом значительная часть средств концентрировалась в ограниченном числе клиник: 222 млрд тенге были перечислены в топ-20 стоматологических организаций.
В ходе проверок были выявлены многочисленные случаи: фальсификации медицинских документов; фиктивных заключений врачебных комиссий; вывода средств из ЕНПФ через подставные стоматологические клиники. По данным следствия, часть клиник фактически существовала только на бумаге и не имела ни оборудования, ни квалифицированных специалистов.