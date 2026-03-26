25.03.2026, 16:00 39831
Досаев покинул пост в администрации президента
Фото: gov.kz
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ерболат Досаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.
Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - сообщили в Акорде.
Напомним, должность в администрации президента бывший аким Алматы получил в сентябре 2025 года.
Ерболат Досаев родился 21 мая в 1970 году.
В разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономического развития и торговли, экономики и бюджетного планирования, национальной экономики и Антимонопольное агентство.
Также работал на посту председателя нескольких финансовых организаций, включая Банк развития Казахстана, Европейский банк реконструкции и развития в Казахстане, АО "Казинвестбанк", Национальный банк, АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С 31 января 2022 года занимал пост акима Алматы. 24 мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима города.
26.03.2026, 09:22 7041
Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана подготовило проект приказа "О внесении изменений в приказ министра иностранных дел Республики Казахстан от 12 мая 2020 года № 11-1-4/149 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей".
Целью проекта приказа является сокращение сроков предоставления госуслуги по изготовлению паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей.
Проект разработан в целях сокращения сроков оказания государственной услуги с 90 до 40 рабочих дней, а также приведения в соответствие с действующим законодательством РК, вносятся поправки редакционного характера, исключающие устарелые нормы и ссылки, в том числе в связи с изменениями закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" и Цифрового Кодекса", - говорится в описании к документу.
Ранее сообщалось об изменении правил документирования граждан РК за границей.
25.03.2026, 16:10 38876
Байбазаров назначен помощником президента по экономическим вопросам
Фото: Gov.kz
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Байбазарова своим помощником по экономическим вопросам.
Указом главы государства Байбазаров Нурлан назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам. Он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе президента РК.
Напомним, в декабре 2024 года Нурлан Байбазаров был освобожден от должности министра национальной экономики РК, а в декабре 2025 года был назначен на пост заведующего отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан.
23.03.2026, 16:05 138166
Казахстан выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке - президент
Фото: Акорда
Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики отметил, что РК выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.
Кроме того, по словам главы государства, Казахстан призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса. Он напомнил, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру этой страны, о чем было заявлено в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
Также в ходе встречи глава государства отметил неизменную приверженность Казахстана развитию традиционно дружественных и братских отношений, а также укреплению сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.
Помимо этого, президент подтвердил готовность нашей страны в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость.
Посол Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики выразил признательность за твердую приверженность Казахстана принципам устава ООН и уважение суверенитета, территориальной целостности, безопасного существования ОАЭ и всех участников совета сотрудничества арабских государств Залива.
Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
23.03.2026, 16:00 139801
Токаев призвал казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка
В рамках "Тазару күні" по всей стране начата масштабная экологическая акция
Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка, сообщает Акорда.
Поздравляю всех соотечественников с "Тазару күні"! Все больше наших граждан выбирают экологический стиль поведения, рациональное потребление ресурсов, и это залог светлого будущего. В этой связи призываю всех казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка. Уверен, общими усилиями мы добьемся новых высот в развитии нашей страны, сможем построить справедливый, чистый, прогрессивный Казахстан", - заявил глава государства.
По его словам, в рамках "Тазару күні" по всей стране начата масштабная экологическая акция, она открывает новый этап в реализации общенационального проекта "Таза Қазақстан".
Это особый день в праздновании декады Наурызнама. Обновление нашего общества стало частью обновления самой природы. Такое временное совпадение не может не вдохновлять всех нас на самоотверженный труд на благо нашей Родины. Повсеместно начинается реализация инициативы "Мөлдір бұлақ". В рамках данного проекта мы расчистим природные родники, прибрежные зоны и водоемы. Продолжится массовая посадка деревьев, уборка дворов, парков и скверов. В Новой народной Конституции, принятой в дни празднования Наурыза, одним из базовых принципов нашего мировоззрения сформулировано бережное отношение граждан нашей страны к природе. Нет сомнений в том, что новая народная Конституция станет ядром общественной консолидации, нравственным и правовым ориентиром, незыблемой основой нашей независимости", - отметил президент.
Как подчеркнули лидер Казахстана, Конституция сформирует в обществе такие важнейшие мировоззренческие и поведенческие принципы.
Суть идеологической концепции "Таза Қазақстан" - это не только чистота наших улиц, дворов и быта, но и чистота наших помыслов, направленных на достижение благополучия для граждан Казахстана", - добавил он.
Напомним, вчера в Казахстане отметили Жыл басы - главный день Наурыза, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия.
21.03.2026, 16:00 267766
Масштабную схему хищений раскрыли в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) и ТОО "Первое кредитное бюро". Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщили в пресс-службе агентства.
В АФМ рассказали, что ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков. Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями этих сведений являются Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).
В 2020 году бывший президент ЦРТР Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором ПКБ Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему увеличить доходы на 5%. Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%", - пояснили в агентстве.
Дискриминационная пропорция распределения доходов в пользу ПКБ сохранилась и в начале 2025 года, после назначения на должность президента ЦРТР Сарбасова А.
В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг. В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов. Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов", - говорится в информации.
В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.
Кроме того, в июне прошлого года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли.
Все указанные лица задержаны.
С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Ранее в Кокшетау выявили хищение 160 млн тенге бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства.
21.03.2026, 12:00 270031
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Фото: Акорда
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с великим праздником Наурыз мейрамы.
Наурыз - это время духовного очищения и обновления. Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Два года назад мы запустили общенациональную акцию "Таза Қазақстан". Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации", - заявил президент.
Напомним, глава государства находится с рабочим визитом в Туркестанской области. После выступления перед общественностью города он вручил государственные награды ряду граждан, внесших вклад в развитие Казахстана, и сообщил, что в скором времени орден Ходжи Ахмеда Яссауи включат в перечень государственных наград. Кроме того, Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и принял участие в народных гуляниях по случаю празднования Наурыза.
Напомним, в Казахстане празднуют Наурыз мейрамы. Сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.
21.03.2026, 09:05 293686
МИД: Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации
Фото: МИД РК
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о создании водной организации представил на мероприятии, посвященном Всемирному дню воды 2026 года на тему "Вода и гендерное равенство", постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Кайрат Умаров.
В своем выступлении он подчеркнул, что вода является основой общественного здоровья, продовольственной безопасности и устойчивого развития, а обеспечение равного доступа к водным ресурсам напрямую связано с вопросами справедливости и инклюзивности.
По его словам, наиболее остро ощущают последствия нехватки воды женщины и девочки во многих странах, при этом их участие в процессах управления водными ресурсами остается недостаточным.
Казахстанская сторона отметила нарастающее давление на глобальные водные ресурсы вследствие изменения климата, деградации экосистем, неустойчивого потребления и нарушений гидрологического цикла. Было подчеркнуто, что в условиях сохраняющегося дефицита доступа к безопасной питьевой воде и санитарии особенно важны укрепление международного сотрудничества и совершенствование глобального управления в водной сфере", - сообщает МИД РК.
Умаров ознакомил участников мероприятия с инициативой президента Токаева о создании под эгидой ООН специализированной международной водной организации в рамках процесса реформы ООН-80.
Данная инициатива направлена на повышение институциональной эффективности, сокращение дублирования функций и придание водной повестке должного политического значения", - говорится в информации.
Первые международные консультации по данному вопросу пройдут в апреле текущего года в Астане на полях регионального экологического саммита. Казахстан призвал государства - члены ООН и партнеров к активному участию в дальнейшем диалоге по водной повестке.
20.03.2026, 20:09 326956
Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт
Фото: akorda.kz
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт, сообщает Акорда.
Свои поздравления главе Казахстана направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, хранитель двух святынь - король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, председатель президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, а также раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед Аль-Малик и другие официальные лица.
Ранее президент поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.
26.03.2026, 09:55После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками 26.03.2026, 09:224791Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом 19.03.2026, 13:10373286Парогазовую установку мощностью 160 МВт построят Актау 19.03.2026, 13:03371886Британская компания BAE Systems продаст долю в Air Astana 20.03.2026, 16:03328496Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 20.03.2026, 13:21328381В Атырауской области чиновника уволили из-за участия в азартных играх 20.03.2026, 20:09327106Главы государств поздравили Токаева с праздником Ораза айт 24.02.2026, 18:562071356ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:301986656Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673471Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43590916Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41475481В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?