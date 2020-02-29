Moody's понизило рейтинг компании Nostrum Oil & Gas Plc

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Агентство Moody's Investors Service понизило корпоративный рейтинг компании Nostrum Oil & Gas Plc до уровня Саа3, прогноз "Негативный", передает Kazakhstan Today.



"26 февраля 2020 года Moody's Investors Service изменили корпоративный семейный рейтинг эмитента Nostrum Oil & Gas PLC следующим образом: Саа3 с негативным прогнозом", - говорится в сообщении компании, опубликованном на KASE.



Акции компании находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи.



Nostrum Oil & Gas - независимая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на северо-западе Казахстана. Компания владеет значительными инфраструктурными активами и имеет доступ к основным экспортным каналам.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства