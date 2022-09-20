Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение", - напомнили в комитете.
Как вычислить фейковое уведомление?
Обратите внимание на следующее:
- неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";
- при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика - при уплате налога на транспортные средства;
- установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства - не позднее 1 апреля, по налогу на имущество - не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.
Помните:
- исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги - налоги - налог на транспорт и имущество - ввести ИИН);
- проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat - электронные сервисы - сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - ввести ИИН.
Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414", - сообщили в КГД МФ РК.
Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге.