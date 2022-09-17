В Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге

АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматы Медеуским судом вынесен приговор в отношении мошенников, которые на основании поддельных документов внесли исковое заявление о взыскании несуществующей суммы задолженности в размере 1 млрд тенге с банковского счета покойного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным прокуратуры Алматы, фактически у потерпевшего каких-либо долговых обязательств не имелось. Преступные действия мошенников были своевременно пресечены его супругой, которая обратилась в правоохранительные органы.

В результате распоряжением частного судебного исполнителя банком денежные средства зачислены на текущий счет судебного исполнителя в целях перечисления их взыскателю", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, виновные лица осуждены к различным срокам наказания.