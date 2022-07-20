НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Налогоплательщикам необходимо перепрограммировать контрольно-кассовые машины до 15 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В случае если до 15 сентября 2022 года налогоплательщики не перепрограммируют контрольно-кассовые машины, то такие ККМ перестанут поддерживаться операторами фискальных данных", - уточнили в Комитете государственных доходов.
Как напомнили в ведомстве, в 2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового кодекса).
В этой связи в рамках рабочей группы по вопросам применения ККМ совместно с разработчиками ККМ и операторами фискальных данных (ОФД) обновлен и утвержден единый протокол передачи данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о денежных расчетах с ККМ.
На этом основании всем предпринимателям, применяющим ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 2022 года необходимо перепрограммировать все свои функционирующие ККМ. С 15 сентября протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться ОФД. В связи с чем рекомендуем всем заблаговременно обновить ККМ до версии протокола 2.0.2", - проинформировали в комитете.
В соответствии со статьей 171 Налогового кодекса прием, хранение сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передача в налоговые органы производятся оператором фискальных данных (ОФД).
Согласно приказу министра финансов "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин" ККМ передает на сервер оператора фискальных данных сведения о денежных расчетах согласно техническим требованиям и форме соответствия техническим требованиям ККМ, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов.