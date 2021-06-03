Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников

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АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Национальный банк предупредил граждан об активизации мошенников, которые представляются работниками Национального банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок. Счета в Национальном банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц", - заявили в Нацбанке.

Национальный банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.

В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.





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