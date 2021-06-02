В Алматы появился новый вид интернет-мошенничества

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - В Алматы появился новый вид мошенничества в Интернете, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В департаменте полиции Алматы рассказали о мошенничестве с использованием сервиса Icloud.

Призываем граждан ни в коем случае не вводить данные чужих аккаунтов "Icloud" в свой телефон, так как владелец аккаунта может полностью заблокировать Ваш телефон без возможности разблокировки", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

Он сообщил, что участились случаи, когда злоумышленник отзывается на объявление о продаже iPhone. После выяснения всех деталей и договоре о цене сообщает, что его учетная запись "Icloud" не запускается в некоторых телефонах и просит продавца ввести и проверить у себя. После ввода данных злоумышленник полностью блокирует телефон и просит за разблокировку определенную сумму.

Также участились случаи мошенничества в социальных сетях, когда злоумышленники взламывают аккаунты в социальных сетях либо создают клоны страниц потерпевших, после чего пишут от его имени всем друзьям в социальных сетях, с просьбой одолжить денег на пару дней и для перевода денег дают разные счета в различных электронных платежных системах, в связи с чем призываем граждан быть бдительнее. Если Ваш знакомый или друг в социальных сетях просит отправить ему деньги в долг, то в начале убедитесь, действительно ли на связь вышел он: позвоните на его мобильный телефон либо позвоните "видеозвонком" своему другу или знакомому", - предупредил Абдрахманов.

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