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Нацбанк планирует увеличить разницу между курсами покупки и продажи иностранной валюты

12.03.2022, 13:28 4911
Нацбанк планирует увеличить разницу между курсами покупки и продажи иностранной валюты
НУР-СУЛТАН. 12 МАРТА - Национальный банк Казахстана планирует внести изменения в постановление правления от 14 июля 2020 года № 86 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Внести в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Новым постановлением планируется увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи для доллара США - с 6 до 15 тенге, для евро - с 7 до 20 тенге.
 
Предлагаемые изменения направлены прежде всего на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Нацбанка РК.

Напомним, вчера казахстанские банки выступили с заявлением, в котором объяснили, почему им приходится ограничивать выдачу наличной валюты.
 

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Стал известен курс тенге на выходные дни

11.03.2022, 18:18 9566
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге, поднявшись за день на 0,91 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 510,25 тенге. На дневных - 510,79 тенге. Нацбанк установил курс рубля в 4,29 тенге, евро - 562,87 тенге.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513 - 519 тенге, евро - 593 - 602 тенге, рубль - 4 - 5,5 тенге.
 
Ранее казахстанские банки выступили с обращением в связи с ситуацией с долларовой наличкой. В обращении подчеркивается, что происходящее сейчас с наличной валютой - это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты.
 

Банки Казахстана выступили с обращением в связи с наличной валютой

11.03.2022, 17:28 10131
Банки Казахстана выступили с обращением в связи с наличной валютой
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Казахстанские банки выступили с обращением о временных затруднениях, связанных с доставкой долларовой наличности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане наблюдается высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты. В то же время в связи с напряженной международной политической ситуацией затруднена доставка наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран. Поэтому пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты. Хотим еще раз подчеркнуть, что это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы также можете увидеть и проверить через онлайн-банкинг", - сообщили в пресс-службе ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

 
В обращении подчеркивается, что происходящее сейчас с наличной валютой - это временные затруднения, связанные именно с доставкой наличной валюты.
 

Мы работаем вместе с Национальным банком, чтобы обеспечить стабильную поставку наличной валюты в Казахстан в кратчайшие сроки", - добавили в ассоциации.

 

Инвестдоход Нацфонда РК снизился на 657 млн долларов США

11.03.2022, 14:22 11051
Инвестдоход Нацфонда РК снизился на 657 млн долларов США
Фото: Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошлого месяца сложился отрицательно и составил минус 657 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам февраля инвестиционный доход портфеля развивающихся стран снизился на 6,10% (-), до 353 млн долларов США, инвестиционный доход портфеля акций снизился на 2,3% (-), до 344 млн долларов США", - рассказала в интервью Kapital.kz зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова.

 
По ее словам, основной причиной отрицательной переоценки портфеля облигаций развивающихся стран является обострение конфликта между Россией и Украиной. Давление на рынки акций развитых стран привело к ускорению инфляции и ожидаемому усилению монетарной политики ФРС США, сообщила Молдабекова.
 
Она напомнила, что для предотвращения нестабильности на валютном рынке Национальным банком проведены интервенции на 175,6 млн долларов США. Также Нацбанк внеочередным решением повысил базовую ставку до 13,5%, на 3,25 п. п.
 

Объявлена программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации за счет бюджетных средств по тенговым депозитам физических лиц", - рассказала зампред Нацбанка. 

 
По ее словам, поддержку валютному рынку оказала реализация валюты для выделения трансфертов из Национального фонда в бюджет в размере 510 млн долларов, а также обязательная продажа части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, в рамках которой в феврале было продано 190,7 млн долларов.
 
Молдабекова также рассказала, как резкое изменение курса российской валюты отразится на тенге. По ее мнению, динамика тенге, аналогичная российскому рублю, не обоснованна, так как внешние и внутренние условия для казахстанской валюты совершенно разные, чем то, что происходит с современной российской валютой.
 

Исторически сложившийся курс тенге/рубль в пределах 5-6 тенге за рубль не отражает новой реальности и может претерпеть существенные изменения. В связи с этим считаю необоснованным придерживаться какого-либо исторического курса тенге по отношению к рублю", - заявила Молдабекова.

 
Она также отметила, что в настоящее время трудно давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации на валютном рынке, однако посоветовала не впадать в панику.
 

В условиях неопределенности на рынке мы рекомендуем не впадать в неуместную панику и принимать взвешенные решения при покупке иностранной валюты. Национальный банк в режиме реального времени отслеживает ситуацию в мире и имеет все необходимые инструменты для предотвращения нестабильности на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев", - подчеркнула Молдабекова. 

 

C апреля вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений

11.03.2022, 13:19 11671
C апреля вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - C 1 апреля вступают в силу пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обращаем внимание, что, поскольку ПМД на 2022 год начинают действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно", - проинформировали в фонде.

 
Как сообщили в пресс-службе, для реализации права на использование части пенсионных накоплений вкладчику (получателю) необходимо проверить свои пенсионные накопления и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.
 
Сделать это можно в личном кабинете на сайте и (или) в мобильном приложении ЕНПФ или электронного правительства.
 
Далее, приняв решение об использовании части пенсионных накоплений, следует заблаговременно подать заявление на единовременную пенсионную выплату посредством интернет-ресурса банка - уполномоченного оператора. "На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", на лечение - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", - сообщили в фонде.
 
Уполномоченный оператор в течение 2 рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет в ЕНПФ электронное уведомление.
 
Со стороны ЕНПФ сумма, доступная для изъятия, проверяется с учетом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного уведомления переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты получателя.
 
Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" определено, что ПМД - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, определенный в соответствии с методикой, утвержденной правительством Республики Казахстан. Методика определения ПМД утверждена постановлением правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).
 
Согласно методике величины ПМД рассчитываются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, минимальный размер базовой пенсионной выплаты, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".
 
Напомним, что ранее срок действия ПМД, рассчитанных на 2021 год, был продлен до 1 апреля 2022 года.
 

На торгах KASE в среду доля участия Нацбанка РК составила 94,4%

09.03.2022, 17:11 18376
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов, доля участия НБРК составила 94,4%, сообщает пресс-служба финрегулятора
 
Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,50%.
 

Нацбанк оставил базовую ставку без изменений

09.03.2022, 15:22 19186
Нацбанк оставил базовую ставку без изменений
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,50%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию Национального банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки. Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.


По ее информации, в феврале 2022 года годовая инфляция повысилась до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

Цены на продовольственные товары повысились на 10% (с 9,9% в январе) из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6% (8,5%). Сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. В условиях временного регулирования цен на бензин и дизельное топливо отмечается дезинфляция на рынке ГСМ. Однако рост цен на ГСМ в годовом выражении все еще сохраняется на высоких значениях (22,1%)", - сообщает Нацбанк.


Как подчеркивается в информации, глобальная экономика находится под давлением геополитических рисков. В этой связи в текущем и следующем году ожидается, что мировая экономика будет расти более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

Ситуация на внешних рынках характеризуется ростом цен. Глобальная инфляция ввиду резкого роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию с высокой вероятностью останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее", - добавили в пресс-службе.


Там отметили, что резко меняющаяся геополитическая и внешняя экономическая обстановка в странах - торговых партнерах и беспрецедентный уровень неопределенности значительно усложняют возможности по полноценной подготовке прогнозов. В этой связи прогнозы Нацбанка были дополнены экспертными оценками и формировались для качественной оценки вероятного направления основных макроэкономических показателей.

Инфляция, по оценке Нацбанка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Также ожидается более низкая траектория роста экономики Казахстана, чем предполагалось ранее, из-за геополитического кризиса. Темпы роста экономики будут поддержаны высокими ценами на сырьевые товары, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков. Национальный банк продолжит принимать все необходимые меры для возврата инфляции к целевым значениям.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 25 апреля 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана. 
 

Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар США

09.03.2022, 09:03 20946
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар США
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Национальный банк Казахстана совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США на 9 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Торги валютной парой тенге - доллар США откроются 9 марта текущего года в 15.00 по времени города Нур-Султан и состоятся в формате франкфуртского аукциона", - сообщили в Нацбанке.

 
Отмечается, что данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.
 
Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге - доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.
 
 
 

Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева

05.03.2022, 15:41 32951
Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместителем председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") избрана Ботагоз Абишева, ранее занимавшая должность управляющего директора БРК. Соответствующее решение принял cовет директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ботагоз Абишева в новой должности будет курировать вопросы организации и координации работы с международными инвестиционными банками, инвесторами, кредиторами банка, а также осуществлять руководство и контроль деятельности БРК по вопросам бюджетного планирования и учетной политики, операционной деятельности, установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями, стратегии и корпоративного развития, связи с общественностью",- сообщили в пресс-службе банка.

 
Ботагоз Абишева родилась 2 сентября 1976 года.
 
В 1993-1997 годах обучалась в Казахстанском институте правоведения и международных отношений (КИПМО) по специальности "международное право".
 
В 2013-2014 годах продолжила обучение в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли по специализации "финансы", где в 2018 году получила степень магистра экономических наук.
 
В 2020-2022 годах окончила Renmin University of China, IMBA (Пекин, КНР).
 
Ботагоз Абишева имеет большой опыт работы в банковской сфере, профессиональную деятельность начала в 1998 году в международном департаменте банка "ТуранАлем".
 
В период с 2003 по 2007 годы занимала должность директора по банкингу, заместителя главы представительства и главы представительства банка "ТуранАлем" в Пекине.
 
С 2007 по 2010 годы работала начальником отдела финансовых институтов в ICICI Bank Eurasia в Москве.
 
В БРК Ботагоз Абишева работает с 15 февраля 2010 года. За время работы в банке прошла карьерный путь от заместителя директора департамента фондирования и международного сотрудничества до управляющего директора.
 
На новом посту Абишева сменила заместителя председателя правления БРК Дмитрия Бабичева, полномочия которого досрочно прекращены решением совета директоров банка от 25 февраля 2022 года.
 

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