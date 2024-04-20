Назван средний размер пенсии в Казахстане

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство проводит масштабную работу по цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования. В Казахстане создадут новую единую цифровую систему для бизнеса. Об этом сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев в ходе заседания правительства.





Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей", - отметил министр финансов.





По его словам, в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура.





Также в текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.





Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, по итогам 2023 года количество обращений и жалоб от населения по вопросам налогового и таможенного администрирования составило почти 226 тысяч.





В основном жалобы поступают на действия и бездействия органов государственных доходов, задержку возврата НДС, признание сделок недействительными и т.д. Очевидно, что в новом кодексе необходимо учесть указанные моменты, сместить акценты на сервисную модель администрирования", - сказал Бектенов.





Он отметил, что из года в год не решается проблема с упрощением процедуры возврата НДС. Должны быть оптимизированы неэффективные налоговые льготы.





В текущем году уже стартовал третий этап декларирования. Он касается порядка 4 млн физических лиц. На четвертом этапе, со следующего года, декларацию о доходах представят все оставшиеся категории граждан. Всего планируется сдача декларации о доходах порядка 13 миллионами граждан. Всеобщее декларирование создаст эффективную систему контроля доходов и имущества. Это также позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет. Министерству финансов следует активно проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить бесперебойную работу информационных систем", - сказал премьер.





Он обратил внимание, что с момента объединения Налогового комитета с Комитетом таможенного контроля и создания вместо них Комитета государственных доходов прошло больше 9 лет, однако работа по интеграции налоговых и таможенных информационных систем до сих пор не завершена.





Данную работу необходимо завершить до конца текущего года. Это крайний срок", - поручил премьер.





Также он отметил, что в 2023 году бизнесу возвращен НДС, при этом около 600 млрд тенге были недополучены субъектами бизнеса. А это порядка 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров. Таким образом, у бизнеса были изъяты оборотные средства. Это нарушение прав предпринимателей.





В этой связи Министерству финансов необходимо вернуть бизнесу подтвержденные суммы НДС, а также принять меры по упрощению процедуры возврата НДС. При этом поручаю проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение своей деятельности", - сказал Бектенов.





Кроме того, он поручил Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и палатой "Атамекен" внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, а также установить встречные обязательства бизнеса.





Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации поручено до конца года сформировать новую информационную архитектуру.