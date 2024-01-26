25.01.2024, 11:10 5516
Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 3,2 трлн тенге
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2023 год пенсионные накопления вкладчиков Единого национального пенсионного фонда увеличились на 3,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%", - говорится в отчете.
Доминирующая сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 17,3 трлн тенге (рост за 2023 год - 21,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 568,5 млрд тенге (рост за 2023 год - 27,6%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 5,3 млрд тенге (рост за 2023 год - 48,3%).
Всего за минувший год на счета вкладчиков поступило порядка 2,2 трлн тенге, что превысило прошлогодний показатель на 434,6 млрд тенге, или на 25,2%.
95,5% взносов составляют обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 2,1 трлн тенге (рост за год - 25,3%). За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) поступило свыше 95,5 млрд тенге (рост за год - 24%). Объем добровольных пенсионных взносов (ДПВ) составил 2,3 млрд тенге.
Значительный прирост пенсионных накоплений был достигнут не только за счет пенсионных взносов вкладчиков, но и благодаря чистому инвестиционному доходу, который в 2023 году составил порядка 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 685,4 млрд тенге, или на 77,7%", - сообщает ЕНПФ.
Число индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 января 2024 года составило 12,3 млн единиц. Наибольшее количество ИПС открыто по ОПВ - 11 088 699 ед. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ, - 642 462 ед., количество счетов по ДПВ в ЕНПФ - 397 231 ед.
За 2023 год вкладчикам ЕНПФ выплатил 591,3 млрд тенге, из них единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в целях улучшения жилищных условий и лечения составили 284 млрд тенге, выплаты по возрасту - 150,6 млрд тенге, переводы в страховые организации - 54 млрд тенге, выплаты по наследству - 52,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана - 39,8 млрд тенге, выплаты на погребение - 7,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 2,8 млрд тенге", - уточняется в отчете.
Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 29 973 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.
Напомним, в Казахстане изменились правила пенсионных выплат, а также появился новый взнос в пенсионный фонд.
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26.01.2024, 10:20 1116
За два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - За два года в Казахстан возвращено активов на 1 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе заседания Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
За 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект - за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге", - проинформировали в правительстве.
В рамках заседания обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр. По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.
Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Наша общая задача - обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По итогам обсуждения он дал госорганам необходимые поручения. Работа Комиссии продолжается.
Как сообщалось ранее, часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству.
22.01.2024, 10:13 18991
Затраты государственного бюджета превысили доходы на 4%
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь прошлого года доходы государственного бюджета составили 22,2 трлн тенге, на 20,4% больше, чем годом ранее. В то же время расходы государственного бюджета достигли 23,1 трлн тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом годом предыдущего года, сообщает finprom.kz.
Разница между расходами и доходами составила 899,2 млрд тенге при соотношении 104,1% затрат к доходам. Для сравнения: в предыдущем году соотношение составляло 100,7%.
Наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января-ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 трлн тенге, годовой рост - на 27,4%.
Далее идут расходы на социальную помощь и социальное обеспечение (4,8 млрд тенге, плюс 17,4%), здравоохранение (2,1 млрд тенге, плюс 10,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (1,5 млрд тенге, плюс 44,9%), транспорт и коммуникации (1,4 млрд тенге, плюс 29,3%).
На обслуживание долга расходы составили 1,8 трлн тенге против 1,3 трлн тенге годом ранее. Годовой рост достиг 40,8%.
В свою очередь большую часть доходов традиционно составили налоговые поступления в госбюджет - 74,8%, или 16,6 трлн тенге за одиннадцать месяцев 2023 года, на 22,9% больше, чем годом ранее. В их числе налог на добавленную стоимость составил 5,3 трлн тенге, корпоративный подоходный налог - 3,9 трлн тенге, индивидуальный подоходный налог - 1,8 трлн тенге, социальный налог - 1,2 трлн тенге, акцизы - 764,4 млрд тенге.
Неналоговые поступления выросли в 2,6 раза за год, до 1,5 трлн тенге. Поступления от продажи основного капитала, напротив, сократились на 28,1%, до 147,3 млрд тенге.
Тем временем поступления трансфертов составили 3,9 трлн тенге, на 5% меньше, чем годом ранее.
19.01.2024, 12:17 30616
Нацбанк снизил базовую ставку до 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", - отметили в Нацбанке.
Годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%, что соответствует прогнозу Нацбанка. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.
Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными. При этом они все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части.
Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще нестабильными и подверженными влиянию роста цен на продукты питания и ГСМ.
Внешний инфляционный фон складывается благоприятно. Этому способствует снижение цен на мировых продовольственных рынках. В декабре индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижение. При этом стоимость зерновых в декабре выросла на фоне логистических сложностей в Черноморском регионе. Внешние денежно-кредитные условия продолжают оставаться сдерживающими. ЕЦБ после сентябрьского повышения сохранил ключевую ставку в конце прошлого года. ФРС США также сохранила ставку без изменений, отметив, что возможна соответствующая корректировка монетарных условий, если возникнут риски недостижения цели по инфляции. В свою очередь, банк России продолжил повышение ключевой ставки для снижения инфляции до цели", - говорится в информации.
Рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1% (на основе краткосрочного экономического индикатора), сложившись в пределах прогноза Национального банка. Сильный экономический рост в 2023 году обусловлен положительной динамикой основных отраслей экономики - строительства, торговли, связи, транспорта, горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности. При этом отмечено существенное сокращение выпуска в сельском хозяйстве на фоне плохого урожая зерновых.
Проинфляционные риски связаны с незаякорением инфляционных ожиданий, возможным усилением фискального импульса и высоким ростом потребительского кредитования. Потенциальные риски также связаны с неопределенностью по динамике цен на продовольствие в результате низкого урожая и незавершенностью реформ в сфере регулируемых цен. Во внешнем секторе сохраняются риски, связанные с высокой инфляцией в одном из основных торговых партнеров - России.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 23 февраля 2024 года в 12.00.
Напомним, по прогнозам ЕАБР, базовая ставка в Казахстане к концу 2024 года может снизиться до 10%. Инфляция, по оценкам Евразийского банка развития, тоже продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году.
16.01.2024, 09:13 46631
ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям". Сейчас идет сверка данных по 7 миллионам несовершеннолетних казахстанцев, которые уже первого февраля получат на свои специальные счета первые переводы из Национального фонда, сообщает "31 канал".
Буквально через две недели на специальные счета несовершеннолетних казахстанцев начнут зачислять выплаты из Национального фонда. Оператор проекта ЕНПФ уже сформировал списки участников. Деньги получат почти 7 миллионов детей, в том числе и те, кому в январе текущего года исполнилось 18 лет.
Он все еще является участником проекта и может рассчитывать на одну выплату - то есть здесь всем тем, кому не исполнилось 18 лет по состоянию на 31 декабря 2023 года. Все могут участвовать в этом проекте", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Минфина РК Айбол Аргынгазинов.
В Министерстве финансов говорят, что в проекте смогут участвовать и дети кандасов. Для этого репатриантам стоит получить казахстанское гражданство.
По информации телеканала, сумма выплат будет зависеть от доходности Нацфонда. Около 3,5 тысячи долларов получат лишь те, кто в 2024 году только появятся на свет.
В рамках проекта средства могут быть использованы для получения образования или улучшения жилищных условий. Первые начисления произведут 1 февраля. А пока родителям рекомендуют самостоятельно проверить и внести данные своих детей в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz.
12.01.2024, 11:13 64466
Валовые международные резервы Казахстана достигли почти $36 млрд - Нацбанк
По сравнению с ноябрем 2023 года международные резервы выросли на $1,76 млрд
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы Казахстана за декабрь 2023 года выросли до $35,96 млрд, говорится в отчете Национального банка Казахстана.
Валовые международные резервы Казахстана за декабрь, по сравнению с ноябрем 2023 года, выросли на $1,76 млрд, или 5,14%, до $35,96 млрд", - сообщается в документе.
Активы в валюте выросли за декабрь 2023 года на 15,3%, до $16,4 млрд, активы в золоте сократились на 2%, до $19,5 млрд, чистые международные резервы выросли на 5%, до $33,9 млрд.
Напомним, в январе Нацбанк планирует продать до $1,1 млрд из Нацфонда.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе 2024 года ожидается в размере от $100 до 200 млн, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до $30 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки.
08.01.2024, 20:32 81041
В Минфине прокомментировали информацию об отрицательной доходности Нацфонда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года поступления в Национальный фонд составили 6,4 трлн тенге, из них поступления от нефтяного сектора - 4,6 трлн тенге и инвестиционный доход - 1,8 трлн тенге, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
В 2023 году из Национального фонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн тенге. Таким образом, по итогам 2023 года чистые поступления в Национальный фонд составили 2,3 трлн тенге. В результате, в 2023 году активы Национального фонда выросли с 26,8 трлн тенге до 29,1 трлн тенге", - отметили в министерстве.
В ряде СМИ сообщалось, что 1,3 трлн тенге были потрачены на покупку акции АО "НК "КазМунайГаз".
Это утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть, данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", - добавили в Минфине.
В ведомстве добавили, что размещение средств Национального фонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.
В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", - сообщили в Минфине.
05.01.2024, 09:54 102801
В середине января будет составлен список детей, которые получат деньги по программе "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2024 года официально запущена программа "Нацфонд - детям". На сайте программы опубликована информация об этапах ее реализации.
Октябрь 2023 года
ЕНПФ получил информацию по инвестиционному доходу Национального фонда РК.
15 января 2024 года
ЕНПФ сформирует электронный список участников целевых требований на основании полученных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" по состоянию на конец 31 декабря 2023 года.
Не позднее 1 февраля 2024 года
ЕНПФ рассчитает сумму целевых требований на одного ребенка к начислению за 2023 отчетный год и внесет ее в информационную систему.
С 1 февраля 2024 года
ЕНПФ откроет целевые накопительные счета получателям целевых накоплений, достигшим и достигающим 18 лет в 2024 году.
Отмечается, что суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ.
Напомним, всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.
Кроме того, суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.
До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования.
В случае смерти участника целевых требований или получателя целевых накоплений, имеющего целевые накопления в ЕНПФ, эти целевые накопления будут наследоваться в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
Как получить целевые накопления для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования из ЕНПФ:
Получатель целевых накоплений, либо его законный представитель должен обратиться к уполномоченному оператору, у которого открывает банковский счет в долларах США и подает электронное заявление на выплату.
Что нужно сделать законным представителям детей:
- получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано);
- проверить наличие и корректность реквизитов: Ф.И.О., дата рождения, ИИН, гражданство несовершеннолетнего лица;
- проверить наличие сведений о детях в своем личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" в разделе "Сведения о детях".
Если у ребенка:
- отсутствует документ, удостоверяющий личность, отсутствует ИИН, необходимо обратиться в Государственную корпорацию по месту жительства (ЦОН);
- отсутствует или не установлено, или указано некорректно гражданство, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания.
04.01.2024, 17:28 107831
В КГД рассказали, законны ли требования продавцов платить наличными
О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы госдоходов
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Доля безналичных платежей по итогам 11 месяцев 2023 года в Казахстане выросла до 86%. Также безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей.
Однако, отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за товар или услугу.
Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами закона РК "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты - банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25)", - сообщили в КГД МФ РК.
В комитете напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов.
Вместе с тем, Налоговым кодексом созданы условия для упрощенного налогообложения микро- и малого бизнеса, в частности: ставки налога составляют от 1% до 4%в зависимости от вида деятельности. Предприниматель может выбрать удобный для него режим налогообложения - патент (ставка налога 1%); упрощенная декларация (ставка налога 3%); режим розничного налога (ставка налога 4%)", - напомнили в КГД.
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