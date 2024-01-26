Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 3,2 трлн тенге

За 2023 год ЕНПФ выплатил вкладчикам 591,3 млрд тенге, из них выплаты на улучшение жилищных условий и лечение составили 284 млрд тенге

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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2023 год пенсионные накопления вкладчиков Единого национального пенсионного фонда увеличились на 3,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.





На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%", - говорится в отчете.





Доминирующая сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 17,3 трлн тенге (рост за 2023 год - 21,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 568,5 млрд тенге (рост за 2023 год - 27,6%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 5,3 млрд тенге (рост за 2023 год - 48,3%).





Всего за минувший год на счета вкладчиков поступило порядка 2,2 трлн тенге, что превысило прошлогодний показатель на 434,6 млрд тенге, или на 25,2%.





95,5% взносов составляют обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 2,1 трлн тенге (рост за год - 25,3%). За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) поступило свыше 95,5 млрд тенге (рост за год - 24%). Объем добровольных пенсионных взносов (ДПВ) составил 2,3 млрд тенге.





Значительный прирост пенсионных накоплений был достигнут не только за счет пенсионных взносов вкладчиков, но и благодаря чистому инвестиционному доходу, который в 2023 году составил порядка 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 685,4 млрд тенге, или на 77,7%", - сообщает ЕНПФ.





Число индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 января 2024 года составило 12,3 млн единиц. Наибольшее количество ИПС открыто по ОПВ - 11 088 699 ед. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ, - 642 462 ед., количество счетов по ДПВ в ЕНПФ - 397 231 ед.





За 2023 год вкладчикам ЕНПФ выплатил 591,3 млрд тенге, из них единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в целях улучшения жилищных условий и лечения составили 284 млрд тенге, выплаты по возрасту - 150,6 млрд тенге, переводы в страховые организации - 54 млрд тенге, выплаты по наследству - 52,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана - 39,8 млрд тенге, выплаты на погребение - 7,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 2,8 млрд тенге", - уточняется в отчете.





Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 29 973 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.



