НБ РК: потребительский импорт достиг максимума за последние 7 лет

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана опубликовал окончательные итоги платежного баланса за 2021 год. Дефицит текущего счета сократился на 0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом и составил (-)5,7 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основным двигателем улучшения текущего счета являлся рост экспорта товаров на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Это объясняется в первую очередь высокими ценами на экспортируемое сырье - нефть и металлы, совокупная доля которых составила около 70% экспорта 2021 года. Рост цен на нефть привел к двузначному росту экспорта нефти и газового конденсата в сравнении с 2020 годом. Кроме того, продажи цветных металлов выросли на 1,2 млрд долларов, до 6,1 млрд долларов, черных металлов - на 1,8 млрд долларов, до 5,0 млрд долларов. В оставшейся части экспорта также преобладают сырьевые товары, такие как пшеница, железная руда и ферросплавы.
Последние годы импорт держится на высоких уровнях. Растущая инфляция в странах - торговых партнерах на протяжении всего прошлого года, платежеспособный спрос населения и бизнеса, а также отсутствие внутреннего производства стимулировали рост импорта и, как результат, препятствовали улучшению текущего счета. Импорт товаров по методологии платежного баланса превысил показатели 2020 года на 7,1%, составив 39,7 млрд долларов, и был на уровне допандемийного 2019 года", - сообщили в Нацбанке.
Если в предыдущие периоды основными драйверами прироста импорта являлись инвестиционные и промежуточные товары, то в прошлом году заметно рос импорт потребительских товаров, в особенности непродовольственных. Потребительский импорт достиг 12,4 млрд долларов - максимум за последние 7 лет. Казахстанцы из непродовольственных потребительских товаров (импорт в 2021 году - 8,9 млрд долларов) в основном покупали импортные автомобили, телефоны, компьютеры, лекарства, одежду и обувь, из продовольственных (3,6 млрд долларов) - мучные кондитерские изделия, напитки, сахар, шоколад, мясо птицы, сыры и творог, чай, колбасные изделия.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что в 2021 году существенные объемы потребительского импорта были одним из основных факторов повышенного спроса на иностранную валюту.