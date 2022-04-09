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НБ РК: потребительский импорт достиг максимума за последние 7 лет

08.04.2022, 17:36 3061
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана опубликовал окончательные итоги платежного баланса за 2021 год. Дефицит текущего счета сократился на 0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом и составил (-)5,7 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основным двигателем улучшения текущего счета являлся рост экспорта товаров на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Это объясняется в первую очередь высокими ценами на экспортируемое сырье - нефть и металлы, совокупная доля которых составила около 70% экспорта 2021 года. Рост цен на нефть привел к двузначному росту экспорта нефти и газового конденсата в сравнении с 2020 годом. Кроме того, продажи цветных металлов выросли на 1,2 млрд долларов, до 6,1 млрд долларов, черных металлов - на 1,8 млрд долларов, до 5,0 млрд долларов. В оставшейся части экспорта также преобладают сырьевые товары, такие как пшеница, железная руда и ферросплавы.
 

Последние годы импорт держится на высоких уровнях. Растущая инфляция в странах - торговых партнерах на протяжении всего прошлого года, платежеспособный спрос населения и бизнеса, а также отсутствие внутреннего производства стимулировали рост импорта и, как результат, препятствовали улучшению текущего счета. Импорт товаров по методологии платежного баланса превысил показатели 2020 года на 7,1%, составив 39,7 млрд долларов, и был на уровне допандемийного 2019 года", - сообщили в Нацбанке.

 
Если в предыдущие периоды основными драйверами прироста импорта являлись инвестиционные и промежуточные товары, то в прошлом году заметно рос импорт потребительских товаров, в особенности непродовольственных. Потребительский импорт достиг 12,4 млрд долларов - максимум за последние 7 лет. Казахстанцы из непродовольственных потребительских товаров (импорт в 2021 году - 8,9 млрд долларов) в основном покупали импортные автомобили, телефоны, компьютеры, лекарства, одежду и обувь, из продовольственных (3,6 млрд долларов) - мучные кондитерские изделия, напитки, сахар, шоколад, мясо птицы, сыры и творог, чай, колбасные изделия.
 
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что в 2021 году существенные объемы потребительского импорта были одним из основных факторов повышенного спроса на иностранную валюту.
 

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Доллар подешевел на 11 тенге

08.04.2022, 17:47 2356
Доллар подешевел на 11 тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 446,89 тенге, снизившись на 11,13 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Курс евро установлен Нацбанком в 499,76 тенге, рубля - 6,02 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 447 - 454 тенге.
 
По итогам марта объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов, или 29% от общего объема биржевых торгов.
 

Около 162 тысяч граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках - АРРФР

08.04.2022, 14:23 3806
Около 162 тысяч граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках - АРРФР
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Белоруссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующую информацию разместило на сайте Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. 
 

10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч", - сообщили в ведомстве.

 
В агентстве уточнили, что с начала года прирост новых счетов юридических лиц - резидентов России незначителен. С конца февраля банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805. 
 

Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний регулируется нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требованиями Нацбанка и агентства", - напомнили в агентстве.

 
Открытие счета может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн посредством электронного заявления.
 
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя.
 
Банки проверяют: 
 
  • идентификацию иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проводится проверка достоверности полученных идентификационных данных;
  • устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.

Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
 

В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", - подчеркнули в АРРФР.


Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.

10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран. Однако в Нацбанке заявили, что не будут препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой.

 

Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"

06.04.2022, 14:32 9981
Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платежной системой "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - сообщается в ответе Центрального банка РК на запрос РИА Новости


Как сообщает агентство, 10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран.
 

Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева.

 
В Нацбанке подчеркнули, что деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.
 

Индекс KASE снизился на 5,3%

06.04.2022, 13:59 10401
Индекс KASE снизился на 5,3%
Фото: twitter/KASE
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Индекс KASE по итогам февраля 2022 года снизился на 5,3%, до 3 361,98 пункта. Наибольшее снижение произошло по акциям АО "Казахтелеком" (-12,4%) и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (-12,4%), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Капитализация рынка акций уменьшилась за февраль 2022 года на 13,3%, или 3,5 трлн тенге, за счет снижения стоимости акций листингуемых компаний и по состоянию на 1 марта 2022 года составила 23,1 трлн тенге. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 10,3 млрд тенге, увеличившись на 3,4%, или 0,3 млрд тенге, относительно объема торгов акциями за январь 2022 года", - сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи. 

 
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга за февраль 2022 года снизился на 2,6%, или 417 млрд тенге, по отношению к предыдущему периоду в связи с погашением и истечением срока обращения отдельных выпусков облигаций. И по состоянию на 1 марта 2022 года составил 15,0 трлн тенге. На 1 марта 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 82 эмитентов.
 
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в феврале 2022 года увеличился в 3,3 раза относительно предыдущего месяца, до 91,8 млрд тенге, за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке облигаций на 3,1 раза, до 82,4 млрд тенге. При этом объем размещения на первичном рынке корпоративных облигаций составил 9,5 млрд тенге.
 
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков второго уровня составила 1,0%, брокерско-дилерских организаций - 2,2%, других институциональных инвесторов - 8,0%, прочих юридических лиц - 87,1%, доля физических лиц - 1,7%. Доля нерезидентов составила 12,6%.
 
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, по итогам февраля 2022 года составила 17,7 трлн тенге, увеличившись относительно показателей января 2022 года на 2,3%, или 395,7 млрд тенге. 
 
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам февраля 2022 года составил 333,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем 2022 года на 41,2%, или 97,2, млрд тенге.
 
Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в феврале 2022 года вырос на 25,9%, или 43,6 млрд тенге, по сравнению с январем 2022 года и составил 212 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
 
Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций по итогам февраля 2022 года составил 527,2 млрд тенге, увеличившись на 62,2 млрд тенге, или 13,4% (рост с начала 2022 года - 9,1%). Данное увеличение произошло прежде всего за счет роста портфеля ценных бумаг (на 58,9 млрд тенге, или 14,2%). Существенное влияние оказали рост портфеля ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (на 41 млрд тенге, или 12,8%) и эмитентов-резидентов (на 14,4 млрд тенге, или 19,7%).
 
На 1 марта 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов является портфель ценных бумаг, который составляет 473,5 млрд тенге, или 89,8% от совокупных активов, при этом 98,45% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
 

 

В РК утверждены критерии отнесения операций на банковских счетах физлиц к операциям, имеющим признаки дохода

05.04.2022, 13:05 13291
В РК утверждены критерии отнесения операций на банковских счетах физлиц к операциям, имеющим признаки дохода
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Приказом министра финансов от 29 марта 2022 года утверждены критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также утверждаются правила и срок представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
 

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

01.04.2022, 17:20 20891
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,81 тенге, поднявшись за день на 5,78 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 517,98 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 476 - 478,8 тенге.
 
Напомним, по итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов.
 

Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте

01.04.2022, 10:08 22696
Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Валютные интервенции проводились для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта, объяснили в пресс-службе НБ РК.
 

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Отмечается, что Нацбанк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления. Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат", - проинформировали специалисты.

 
По их словам, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
 

При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса", - добавили в ведомстве.

 

В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса

31.03.2022, 20:01 26741
В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2021 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долларов за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
В сравнении с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.
 
В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров вырос на 7,1%, до 39,7 млрд долларов, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долларов.
 
По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долларов. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.
 
Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3,0 млрд долларов (14,8 млрд долларов в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или чистое заимствование из остальных стран.
 
Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
 

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