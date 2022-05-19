О причинах укрепления курса тенге рассказала зампред Нацбанка

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США", - сообщила Молдабекова.
По ее данным, снижение спроса на иностранную валюту в первую очередь связано со снижением импорта, в том числе российского, в результате разрыва логистических цепочек и возможных перебоев в поставках. Кроме того, с учетом текущей ситуации, в условиях применения РФ ограничительных мер на экспорт определенных видов продукции, возможна переориентация импорта на другие рынки, что требует определенного времени. Сохраняющаяся неопределенность, в том числе на внешних рынках, способствует снижению активности рыночных участников.
В целом сегмент рынка изменился, стабилизировался спрос со стороны физических лиц, что также оказывает позитивное влияние на курс тенге. Отмечаем, что меры по защите тенговых активов и повышение ставки Национального банка до 14% способствуют обеспечению стабильности финансового рынка и поддержанию привлекательности тенговых депозитов", - отметила зампред Нацбанка.
Другим фактором укрепления тенге является восстановление курса российского рубля в результате предпринятых мер по контролю капитала и обязательной продаже валютной выручки экспортерами, подчеркнула Молдабекова.
Также, по ее словам, некоторую поддержку валютному рынку Казахстана оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253 млн долларов США.
Курс тенге в начале мая продолжил укрепление до 432,79, таким образом, с начала года ослабление национальной валюты составило всего 0,2%", - резюмировала Молдабекова.