Около 162 тысяч граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках - АРРФР

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - С 24 февраля 2022 года в казахстанских банках открыто 11 940 счетов для физических лиц - резидентов России и Белоруссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующую информацию разместило на сайте Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.
10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1215 счетов открыты дистанционно. В итоге общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч", - сообщили в ведомстве.
В агентстве уточнили, что с начала года прирост новых счетов юридических лиц - резидентов России незначителен. С конца февраля банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
Порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний регулируется нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требованиями Нацбанка и агентства", - напомнили в агентстве.
Открытие счета может производиться как в офлайн-режиме, так и онлайн посредством электронного заявления.
Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя.
Банки проверяют:
- идентификацию иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проводится проверка достоверности полученных идентификационных данных;
- устанавливают предполагаемую цель и характер деловых отношений.
Кроме того, банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
В рамках усиленного мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции", - подчеркнули в АРРФР.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.
10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран. Однако в Нацбанке заявили, что не будут препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой.