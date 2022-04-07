Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"

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НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Индекс KASE по итогам февраля 2022 года снизился на 5,3%, до 3 361,98 пункта. Наибольшее снижение произошло по акциям АО "Казахтелеком" (-12,4%) и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (-12,4%), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Капитализация рынка акций уменьшилась за февраль 2022 года на 13,3%, или 3,5 трлн тенге, за счет снижения стоимости акций листингуемых компаний и по состоянию на 1 марта 2022 года составила 23,1 трлн тенге. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 10,3 млрд тенге, увеличившись на 3,4%, или 0,3 млрд тенге, относительно объема торгов акциями за январь 2022 года", - сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи.

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга за февраль 2022 года снизился на 2,6%, или 417 млрд тенге, по отношению к предыдущему периоду в связи с погашением и истечением срока обращения отдельных выпусков облигаций. И по состоянию на 1 марта 2022 года составил 15,0 трлн тенге. На 1 марта 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 82 эмитентов.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в феврале 2022 года увеличился в 3,3 раза относительно предыдущего месяца, до 91,8 млрд тенге, за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке облигаций на 3,1 раза, до 82,4 млрд тенге. При этом объем размещения на первичном рынке корпоративных облигаций составил 9,5 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков второго уровня составила 1,0%, брокерско-дилерских организаций - 2,2%, других институциональных инвесторов - 8,0%, прочих юридических лиц - 87,1%, доля физических лиц - 1,7%. Доля нерезидентов составила 12,6%.

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, по итогам февраля 2022 года составила 17,7 трлн тенге, увеличившись относительно показателей января 2022 года на 2,3%, или 395,7 млрд тенге.

Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам февраля 2022 года составил 333,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем 2022 года на 41,2%, или 97,2, млрд тенге.

Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в феврале 2022 года вырос на 25,9%, или 43,6 млрд тенге, по сравнению с январем 2022 года и составил 212 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.

Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций по итогам февраля 2022 года составил 527,2 млрд тенге, увеличившись на 62,2 млрд тенге, или 13,4% (рост с начала 2022 года - 9,1%). Данное увеличение произошло прежде всего за счет роста портфеля ценных бумаг (на 58,9 млрд тенге, или 14,2%). Существенное влияние оказали рост портфеля ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (на 41 млрд тенге, или 12,8%) и эмитентов-резидентов (на 14,4 млрд тенге, или 19,7%).

На 1 марта 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов является портфель ценных бумаг, который составляет 473,5 млрд тенге, или 89,8% от совокупных активов, при этом 98,45% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.



