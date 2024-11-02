По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение полного запрета на онлайн-кредитование является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.





При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты", - написал в ответе на депзапрос депутатов мажилиса о запрете на онлайн-кредитование председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.





Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам.





В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.





Сулейменов напомнил, что в настоящее время осуществляется трехфакторная проверка клиента.





Кроме того, Агентством рекомендовано банкам при оформлении онлайн-кредитов осуществлять одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после ее подачи, тем самым вводится период "охлаждения", когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита", - пояснил глава Нацбанка.





Также в Казахстане начал работу антифрод-центр, который позволяет выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени.





На сегодня к антифрод-центру подключены все банки, ряд крупных платежных и микрофинансовых организаций, а также представители 21 территориального подразделения и центрального аппарата МВД РК. На стадии подключения операторы сотовой связи", - добавил Сулейменов.





Он подчеркнул, что с учетом принимаемых мер по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.





Ранее мажилисмен Никита Шаталов поднял тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По его словам, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.





В интервью журналисту Kazakhstan Today депутат также заявил , что ответственность за утечку персональных данных должна лежать на банках, а займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны.





Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты



