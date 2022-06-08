По состоянию на 1 мая банковский сектор РК имеет достаточный запас капитала

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 1 мая банковский сектор Казахстана представлен 22 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совокупные активы банковского сектора уменьшились за апрель на 1,6%, в основном за счет снижения остатков на корсчетах и вкладах, размещенных в НБРК на 12%, или 737 млрд тенге. На 1 мая активы составили 37,18 трлн тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК ( АРРФР ).

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий более 11,05 трлн тенге, или 29,7% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Обязательства банковского сектора снизились за апрель на 1,9%, в основном за счет уменьшения вкладов клиентов на 2,9%, и по состоянию на 1 мая составили 32,51 трлн тенге. Структура обязательств банковского сектора преимущественно представлена депозитным портфелем, составляющим 76,8% совокупных обязательств банков, или порядка 24,96 трлн тенге.

По состоянию на 1 мая банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) - 18,1%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) - 21,8%, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

За январь-апрель чистая прибыль банков составила 375 млрд тенге, что на 6,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 мая составила 3,5% (1 мая 2021 года - 2,9%), рентабельность капитала (ROE) - 28,7% (1 мая 2021 года - 22,4%).

Кредиты экономике за апрель увеличились на 0,9% и составили 19,4 трлн тенге. Кредиты физическим лицам за апрель 2022 года увеличились на 1,9%, до 11,38 трлн тенге, юридическим лицам - снизились на 0,5%, до 8,02 трлн тенге.

Объем кредитов в национальной валюте в апреле 2022 года увеличился на 1,6%, до 17,64 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте снизился на 5,6%, до 1,76 трлн тенге, в основном в результате укрепления обменного курса тенге на 4,6% (с 467 тенге до 445,6 тенге за доллар). Удельный вес кредитов в тенге на 1 мая 2022 года составил 90,9%.

За апрель было выдано новых кредитов на 1,88 трлн тенге, что на 0,7% меньше, чем в марте.

По итогам апреля в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме - 33,4%), торговля (23,4%), строительство (8,0%) и транспорт (5,6%). На другие отрасли - 29,6% кредитов.

В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,2% (в марте 2022 года - 14,5%), физическим лицам - 17,3% (в марте 2022 года - 18,0%).

По итогам апреля доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,6% (на начало 2022 года - 3,3%).

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,6% (на 1 января 2022 года - 3,4%). В портфеле физических лиц - 3,8% (на 1 января 2022 года - 3,5%).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 74,4%.