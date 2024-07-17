16.07.2024, 10:01 7956
Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан, Национальный банк Казахстана и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.
Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными.
Данное соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств. Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики", - сказал министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев.
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16.07.2024, 12:02 6971
Годовая инфляция продолжает замедляться в Казахстане - Нацбанк
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики, развитии национальной платежной системы и т.д.
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации, сообщает Акорда.
В частности, глава Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики, о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов.
Также Сулейменов проинформировал президента о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.
Глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.
Напомним, Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку до 14,25%. В целом годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%.
15.07.2024, 10:05 11651
Нацбанк РК продаст $970 млн из Нацфонда за 4 месяца
Фото: Pexels.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд (НФ) на общую сумму 467,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Нацбанке.
В рамках реализации данного решения Национальному банку РК (НБК), как управляющему средствами НФ, требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов США. Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объема в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка. В связи с этим Национальный банк намерен провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов НФ в золотовалютные резервы Национального банка", - проинформировали в Нацбанке.
Вместе с тем, по данным пресс-службы, в целях сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк планирует осуществить равномерную продажу данного объема на валютном рынке.
Таким образом, с июля т.г. Национальный банк приступит к продаже 970 млн долларов США в течение 4 месяцев, что эквивалентно 243 млн долларов США в месяц. Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок", - уточнили в Нацбанке.
Сообщается, что объемы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации Национального банка.
04.07.2024, 11:19 29566
Соглашения на сумму более $1,5 млрд подписал холдинг "Байтерек" с китайскими финансовыми институтами
Фото: АО НУХ Байтерек
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и его дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана" подписали ряд соглашений с китайскими финансовыми институтами на сумму более $1,5 млрд.
Соглашения по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов помогут реализовать инвестпроекты в области агропромышленного комплекса, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики.
Подписание данных соглашений направлено на укрепление экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также на поддержку устойчивого развития и модернизации ключевых секторов экономики Казахстана", - говорится в сообщении холдинга.
В числе подписанных документов от имени холдинга:
- меморандум о сотрудничестве с China Construction Bank, который предусматривает финансирование проектов на сумму 700 млн долларов США;
- меморандум о сотрудничестве с China Huadian Overseas Investment Co., Ltd., который определяет возможность инвестиционного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Подписанные документы от имени АО "Банк развития Казахстана":
- соглашение о намерении с Китайским строительным банком в Астане на сумму $500 млн;
- рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму $250 млн и 2 млрд юаней;
- соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем на строительство ветропарка мощностью 220 МВт в Акмолинской области;
- меморандум о сотрудничестве по реализации проекта по переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год.
Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, в которой Казахстан в текущем году является председательствующей страной", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
01.07.2024, 10:28 38481
По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 251 до 183 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка.
Отмечается, что валютных интервенций в июне Национальный банк не проводил.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов США.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - сообщили в Национальном банке.
28.06.2024, 13:50 45831
Глава Нацбанка о вложении денег из Нацфонда в акции "Казатомпрома": это выгодные инвестиции в акции мирового гиганта
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Почему инвестиции Национального фонда в "Казатомпром" считаются выгодными, рассказал в кулуарах мажилиса председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства.
Что касается условий - мы как Национальный банк, управляющий Национальным фондом, будем обеспечивать защиту интересов Нацфонда, поэтому условия будут рыночные. Это не возврат, это не выделение денег, а инвестиция. Как если бы вы как физическое лицо инвестировали деньги в "Казатомпром", потом получали бы дивиденды с этой акции. Хочу подчеркнуть - это не просто трата денег, это инвестиции в акции нашего мирового гиганта. Вы знаете, что "Казатомпром" - лидер по добыче в целом в мире. Поэтому достаточно, наверное, выгодная инвестиция", - объяснил глава Нацбанка.
По его словам, сегодня "Казатомпром" является мощнейшей компанией. В связи с переходом на зеленую энергетику повсеместно атомная энергетика везде находится в фазе роста. Он также отметил, что казахстанцам нужно ожидать хороших результатов.
Мы сейчас условия обговариваем. Хочу одно обещать, что интерес Нацфонда мы как управляющие этим фондом будем защищать максимально. Не беспокойтесь", - заверил Тимур Сулейменов.
Напомним, правительство РК разрешило вкладывать средства Нацфонда в акции "Казатомпрома". Ранее средства Нацфонда в размере 1,3 трлн тенге были направлены на покупку акций АО "НК "КазМунайГаз".
20.06.2024, 09:46 66301
В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 487,5 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 61,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июня 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 383 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 697 тенге, базовой пенсии - 42 704 тенге", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
13.06.2024, 11:46 86086
Инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза - глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс, поддержав экономический рост и одновременно значительно снизив инфляцию, заявил сегодня на пленарном заседании сената глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
Казахстану, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, в 2023 году удалось обеспечить экономический рост на уровне 5,1% - выше роста мирового ВВП. Динамика внутреннего спроса в 2023 году демонстрировала устойчивые темпы роста. Так, расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 4,5%. Валовое накопление основного капитала выросло на 20,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. Рост инвестиций наблюдался практически во всех секторах экономики", - подчеркнул глава Нацбанка.
В то же время, по его словам, высокие темпы потребительского и инвестиционного спроса способствовали ускорению роста импорта в 2023 году на 17,9%. Экспорт снизился на 6,7% вследствие снижения цен на сырье.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка, антиинфляционных мер правительства и на фоне стабилизации внешних цен инфляция в Казахстане снизилась более чем в 2 раза до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года. Тренд на стабилизацию инфляционных процессов позволил нам постепенно снизить базовую ставку в 2023 году с 16,75% до 15,75%. В текущем году мы снизили ставку до 14,5%", - заявил Сулейменов.
Несмотря на это, инфляция все еще находится выше целевого уровня. Сохраняются проинфляционные риски.
Среди рисков особого внимания требуют внутренний потребительский и инвестиционный спрос, инфляционные ожидания, повышение регулируемых цен и фискальные расходы", - пояснил глава Нацбанка.
В частности, Сулейменов затронул тему повышения тарифов.
Модернизация инфраструктуры ЖКХ - назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты. Полагаем, что программа "Тариф в обмен на инвестиции" должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности. Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию", - считает Сулейменов.
На инфляцию, по его мнению, влияет также высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда.
Более важным, на наш взгляд, показателем является ненефтяной дефицит. В прошлом году он составил 8,3%. В этой связи как никогда важна проводимая правительством и парламентом работа над новыми бюджетным и налоговым кодексом. Здоровая и контрцикличная фискальная политика создаст долгосрочную основу для экономического роста и низкой стабильной инфляции. В этом контексте считаем важным таргетировать именно ненефтяной дефицит", - подчеркнул Сулейменов.
Он пообещал, что Нацбанк продолжит дезинфляционную денежно-кредитную политику для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
Он отметил и другие позитивные тенденции:
- по итогам 2023 года курс тенге укрепился на 1,7%;
- привлекательные процентные ставки по тенговым активам на фоне проводимой монетарной политики позволили достичь рекордного уровня депозитов 34,7 трлн тенге к концу 2023 года. Рост депозитов составил 3,7 трлн тенге или 12%;
- долларизация депозитов снизилась до исторически низкого уровня 23,2%;
- активы Национального фонда увеличились до 60 млрд долл. Получен рекордный инвестиционный доход в размере 6,2 млрд долл. или 11,4% годовых;
- золотовалютные резервы показали рост почти на 1 млрд, составив 36 млрд долларов;
- пенсионные активы ЕНПФ под управлением Нацбанка увеличились на 3,2 трлн тенге до 17,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода составил 1,6 трлн тенге, показав годовой рост на 76% или 690 млрд тенге;
- доходность пенсионных активов за прошлый год сложилась на уровне 10,1%;
- кредитование экономики в расширенном определении в 2023 году выросло на 20,3%, до 29,8 трлн тенге. Кредиты бизнесу выросли на 14,1%, до 16,5 трлн тенге;
- займы малому предпринимательству выросли на 26,2%;
- за 2023 год Нацбанком проведено операций на общую сумму 980,3 трлн тенге, а показатель доступности превысил 99,95%, что соответствует лучшей мировой практике.
Также Сулейменов заявил о дальнейшем выстраивании национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
В прошлом году мы в пилотном режиме запустили отдельные компоненты НЦФИ - цифровой тенге, платформу Open API, Антифрод-центр. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить депутатский корпус за поддержку инициатив Национального банка по законодательному закреплению основ работы Антифрод-центра, что позволит нам уже в июле полноценно его запустить", - заявил, обращаясь к депутатам, Сулейменов.
Он добавил, что Нацбанк продолжит активную работу с правительством для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения инфляции.
13.06.2024, 11:04 84621
Санкции в отношении российских бирж прокомментировали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Нацбанке прокомментировали информацию о введении санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в России.
В связи с введением санкций, Национальный банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке. Торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме", - заявили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Там отметили, что курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно.
Цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель", - отметили в Нацбанке.
Санкции ввело управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC - Office of Foreign Assets Control) в отношении ПАО "Московская биржа" (далее - MOEX), российского Национального клирингового центра (НКЦ) и российского Национального расчетного депозитария.
Ограничения также прокомментировали на сайте KASE.
По состоянию на 01 июня 2024 года MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC, нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения санкций только к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами. KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра KASE", - сообщили на сайте биржи.
Там отметили, что биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом.
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