Прием заявлений на выплаты вкладчикам AsiaCredit Bank начнется с 24 февраля

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов в качестве банка-агента определил АО "Евразийский банк", который за счет средств Фонда будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", передает Kazakhstan Today.

За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)". Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 24 февраля 2021 года и будет осуществляться до 1 мая 2022 года", - сообщили в КФГД.

Сообщается, что в связи с карантинными мерами по недопущению распространения COVID-19 и с целью минимизации очередей банк-агент обеспечит возможность проверки суммы возмещения, подачи заявки и получения выплаты дистанционно. Провести все эти процедуры и получить подробную информацию вкладчики могут на сайте www.eubank.kz. АО "Евразийский банк" также будет обслуживать вкладчиков АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" по субботам.

В случае выбора вкладчиком опции получения возмещения в отделении банка-агента КФГД рекомендует отслеживать на сайте Евразийского банка загруженность отделений перед их посещением.

Выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков клиента в АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии:

не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте;

не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

и не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у вкладчика АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом установленных лимитов по каждому виду депозита, к примеру, по депозиту в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Для получения гарантийного возмещения вкладчики АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" могут обратиться в любое отделение или филиал банка-агента и заполнить заявление на выплату либо заполнить заявку на сайте www.eubank.kz.

Бланк заявления на выплату гарантийного возмещения можно получить непосредственно в банке-агенте или загрузить электронный вариант с сайта КФГД (www.kdif.kz) и заполнить его заранее.

Для получения возмещения вкладчику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Если вместо вкладчика обращается другое лицо, то предоставляются правоустанавливающие документы (например, нотариально удостоверенная доверенность или свидетельство о праве на наследство). Выплата гарантийного возмещения будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов в банк-агент.

Вкладчики вправе самостоятельно выбрать удобный для себя способ получения гарантийного возмещения: наличными в кассе банка-агента, перевод денег на банковский счет (карту) в банке-агенте или в любом другом банке.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz и в справочной службе банка: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

За выплатой остатков по депозитам сверх гарантируемой КФГД суммы вкладчики вправе обратиться в ликвидационную комиссию АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460, через чат на сайте КФГД, в телеграм-чате @kdif_ask, на официальных страницах Фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес [email protected]





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