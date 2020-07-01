Расчеты по сделкам с недвижимостью необходимо производить только в безналичной форме

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане расчеты по сделкам с недвижимым имуществом необходимо производить только в безналичной форме, сообщила на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Kazakhstan Today.

Для расширения безналичного оборота 25 июня текущего года главой государства был подписан закон РК по вопросам регулирования цифровых технологий , предусматривающий требование о необходимости расчетов по сделкам с недвижимым имуществом только в безналичной денежной форме. В реализацию указанных мер агентством будет проводиться мониторинг соблюдения клиентами банков установленных норм по использованию наличных денег", - сказала Абылкасымова.

Она отметила, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка принимает активное участие в реализации комплекса системных мер по снижению уровня теневой экономики. Одной из ключевых мер для снижения уровня теневой экономики является стимулирование безналичных переводов и платежей среди населения и предпринимателей, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

Как отметила Абылкасымова, в 2017 году введено законодательное требование о том, что все расчеты между юридическими лицами по сделкам на сумму свыше тысячекратного размера минимального расчетного показателя должны осуществляться в безналичной форме.

В апреле 2020 года Национальным банком принято постановление, устанавливающее предельные размеры сумм снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.

Кроме того, по ее словам, эффективной мерой для расширения использования безналичных расчетов населением является введение дистанционного открытия банковского счета.

По словам председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, основным барьером для онлайн-открытия банковского счета было требование законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в виде обязательного присутствия клиента в отделении банка для идентификации и документального подтверждения персональных данных.

Агентством данные требования пересмотрены, упрощен порядок дистанционной проверки клиентов. Теперь граждане могут открыть банковский счет без посещения отделений банков, используя для этого электронную цифровую подпись, средства биометрии либо реквизиты платежной карточки", - сказала она.

На сегодня дистанционное открытие банковских счетов уже осуществляют 13 банков, на которые приходится 99% банковских счетов физических лиц. 90% банков предоставляют услуги через Интернет и мобильный банкинг.

На начало 2020 года в обращении находится свыше 30 млн платежных карточек. За последние 5 лет количество онлайн-транзакций выросло с 56 млн до 992 млн операций, а объем операций с использованием интернет-ресурсов и мобильных телефонов за 2019 год достиг 8,1 трлн тенге", - проинформировала Абылкасымова.

Для противодействия легализации теневых капиталов необходима реализация на финансовом рынке международных стандартов противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. Республика Казахстан, являясь участником ФАТФ, несет обязательства по соблюдению международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма всеми субъектами финансового рынка.

В настоящее время, данные требования и стандарты в полной мере соблюдаются банками и страховыми организациями, тогда как деятельность микрофинансовых организаций и профессиональных участников рынка ценных не была урегулирована.

В этой связи Агентством принято постановление, обязывающее профессиональных участников рынка ценных бумаг и микрофинансовых организаций представлять сведения о соблюдении ими законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целом, как сообщила Абылкасымова, за январь - май 2020 года по фактам нарушений требований законодательства по ПОДФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) Агентством в отношении банков составлен 81 протокол об административном правонарушении, наложены штрафы в общей сумме 6400 МРП, в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг составлено 77 протоколов и наложены штрафы в общей сумме 9181 МРП, в отношении страховых организаций составлено 37 протоколов об административных правонарушениях.

Как системная мера для снижения уровня теневой экономики налажено оперативное информационное взаимодействие Агентства с правоохранительными органами и Комитетом по финансовому мониторингу.

Для усиления межведомственной координации и всестороннего надзора разработано трехстороннее Соглашение между Комитетом финансового мониторинга, Агентством и Национальным банком. Реализация данного Соглашения позволит комплексно оценивать риски вовлечения участников финансового рынка в совершение операций теневого характера, выявлять имеющиеся уязвимости в системах внутреннего контроля, применять превентивные и скоординированные меры для противодействия выводу капитала, отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как сообщил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев, ключевым элементом работы нацпалаты по снижению теневой экономики является повсеместная цифровизация.

Мы уже запустили единый портал госзакупок, где можно мониторить цены, выявлять явно завышенные контракты. Сейчас данные портала используются рабочей группой по оптимизации расходов республиканского бюджета на 2021 год. Также Нацпалатой используется проект "Правительство для бизнеса", конечная цель - это оцифровка всех процессов оказания госуслуг", - сказал Ордабаев.

Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос создания реестра добросовестных отечественных бизнес-партнеров, который будет представлять собой открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, позволяющей аккумулировать всесторонние сведения о субъектах предпринимательства. Это позволит выстроить эффективную систему самоконтроля, повысить ответственность бизнеса, снизить теневую экономику и корпоративную коррупцию, создать надежную статистическую базу, выявлять факты лжепредпринимательства, банкротства, невыполнимых обязательств.

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