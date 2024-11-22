21.11.2024, 18:09 4256
Российский ВТБ запустил мгновенные переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане
Комиссия за перевод составляет 0,5%
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Москва. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российский банк ВТБ запустил мгновенные онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге. Услуга позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в тенге. Комиссия за перевод составляет 0,5%, диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов.
Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами, и мы стремимся к тому, чтобы независимый "финансовый мост" между нашими странами был надежным, доступным и удобным для всех пользователей. Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
Напомним, в прошлом году ВТБ запустил переводы по картам "Мир" из Казахстана.
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21.11.2024, 12:09 6206
Ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда одобрили сенаторы
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат Казахстана одобрил закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы", сообщила пресс-служба верхней палаты.
Согласно закону, в 2025, 2026 и 2027 годах из Нацфонда в республиканский бюджет будут изымать по 2 трлн тенге ежегодно.
Также в законе установлен размер цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:
- 2025 год - 42,3 доллара США за баррель;
- 2026 год - 41 доллар США за баррель;
- 2027 год - 39,4 доллара США за баррель.
Гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств", - уточнили в сенате.
Ожидается, что принятие закона позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда.
В начале ноября сообщалось, что государственный долг Казахстана вырос на 6,5%, до $63,7 млрд.
Ранее Нацбанк заявил, что изъятия средств из Нацфонда превышают поступления. Баланс поступлений и изъятий остается отрицательным.
15.11.2024, 17:31 27021
Глава ЕАБР вошел в состав совета директоров ADFIAP
Николай Подгузов подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом
Фото: ЕАБР
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Денпасар. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов избран в состав совета директоров Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом было объявлено на XVII Международном форуме руководителей организаций ADFIAP.
Совет директоров ADFIAP рад объявить о включении в его состав нового авторитетного участника, господина Николая Подгузова, который занимает должность председателя правления Евразийского банка развития и обладает богатым опытом и знаниями в сфере финансированияпроектов развития. Его назначение подтверждает готовность ADFIAP расширять свою сеть и укреплять сотрудничество в регионе Центральной Азии, который играет ключевую роль в формировании будущего финансирования развития. Совет директоров рассчитывает, что господин Подгузов внесет ценный вклад в продвижение миссии и целей ADFIAP", - цитирует пресс-служба ЕАБР заявление ADFIAP.
В рамках форума Николай Подгузов принял участие в панельной дискуссии "Устойчивое будущее: роль импакт-инвестиций в создании устойчивой инфраструктуры".
В своем выступлении председатель ЕАБР подчеркнул важность преодоления уникальных вызовов, стоящих перед Евразийским регионом, одновременно с содействием устойчивому росту и созданию надежной инфраструктуры. Он отметил концепцию "глокализации", согласно которой глобальные вызовы требуют решений, ориентированных на конкретные регионы. Кроме того, сообщается, что Центральная Азия, где находится штаб-квартира ЕАБР, сталкивается с рядом вызовов, характерных для региона в целом, включая необходимость быстрого экономического роста, повышения транспортной связности и управления водными ресурсами.
Сотрудничество между финансовыми институтами развития имеет важнейшее значение", - добавил Николай Подгузов, отметив потребность в сотрудничестве при реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые будут формировать устойчивое будущее Евразийского региона.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов . Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG. Почти 60% инвестиционного портфеля Банка приходится на Казахстан.
ADFIAP выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP - один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока.
15.11.2024, 13:00 28941
Межбанковский QR внедрят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация (НПК) запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября в рамках Конгресса финансистов Казахстана в Алматы с участием двух банков второго уровня.
Сервис межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов национальной цифровой финансовой инфраструктуры (далее - НЦФИ), которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR-платежи", - отметили в Нацбанке.
Бизнесу внедрение межбанковских QR-платежей даст возможность сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам - оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны.
В свою очередь банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ", - подчеркнули в Нацбанке.
На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников.
Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.
15.11.2024, 10:49 30051
Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету
Фото: Нацбанк
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта "Цифровая инвестиционная монета", передает корреспондент агентства.
Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.
Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным банком", - отметили в Нацбанке.
Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении TABYS биржи Astana International Exchange (AIX).
В рамках проекта "Цифровая инвестиционная монета" монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального банка.
Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамма.
Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии "Культовые животные - тотемы кочевников". Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение "TABYS". Монеты будут выпускаться в блистерах.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День национальной валюты - тенге.
13.11.2024, 10:58 36836
$1,15 млрд инвестирует Исламский банк развития в водную сферу Казахстана
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламский банк развития инвестирует $1,15 млрд в водную сферу Казахстана. Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в Баку, сообщила пресс-служба правительства.
Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.
Кроме того, Исламский банк развития выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана.
Также ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта "Развитие климатически устойчивых водных ресурсов". Ранее стороны подписали протокол переговоров по первому этапу проекта.
Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4 новых и реконструкцию 4 действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115 каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетысу и в городе Астане.
Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между ИБР и министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для информационно-аналитического центра водных ресурсов.
В том числе планируется техническое оснащение республиканского государственного предприятия "Казводхоз" и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.
Перед нами стоит задача по модернизации и адаптации водной инфраструктуры к происходящим климатическим изменениям. Финансирование таким авторитетным институтом, как Исламский банк развития, свидетельствует о высоком доверии к нашей стране, выстроенной инвестиционной политике и проводимым социально-экономическим реформам", - отметил Нурлан Байбазаров.
12.11.2024, 10:56 41931
15% бонусов за шоппинг с Red+
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для любителей шопинга с 15 по 17 ноября по всему Казахстану пройдет грандиозная акция. За любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.
В акции участвуют самые популярные бренды, такие, как Adidas, Bershka, Defacto, Intertop, FLO, Kimex, Koton, LC Waikiki, Mango, MonAmie, Oysho, Sportmaster, Stradivarius, Zara и многие другие. Список всех участников акции можно посмотреть в приложении Kaspi.kz
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11.11.2024, 19:25 46031
Нацбанк продлил сроки обращения старых банкнот номиналом 5 тысяч тенге
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк РК продлил до 24 сентября 2025 года период параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года, сообщает пресс-служба НБ РК.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК - бессрочно.
Банкноты нового образца и банкноты старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков-нерезидентов Казахстана", - подчеркнули в Нацбанке.
06.11.2024, 16:23 75616
В Казахстане переходят на международный стандарт ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Об этом сообщили в Нацбанке.
Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы.
Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022). Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года", - уточнили в Нацбанке.
Общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?