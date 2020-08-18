С 2021 года выдачу микрокредитов может проводить только организация, получившая лицензию АРРФР

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - С 1 января 2021 года выдачу микрокредитов может проводить только организация, которая получила лицензию АРРФР, сообщил в интервью PrimeMinister.kz заместитель председателя правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

По словам Абдрахманова, до 2019 года казахстанцы активно пользовались услугами компаний микрокредитования. В связи с этим в данном секторе скопились определенные проблемы.

Люди страдали зачастую от того, что такие организации устанавливали высокие процентные ставки, вводили пени, штрафы. Также в прошлом году мы наблюдали отдельные факты мошенничества. В связи с этим в 2019 году был принят закон, который ввел с начала этого года регулирование компаний микрокредитования, а также прохождение ими до 1 июля текущего года обязательной учетной регистрации в Агентстве", - проинформировал Абдрахманов.

Но в связи с карантином деятельность многих компаний микрокредитования была ограничена и приостановлена, не все имели возможность пройти учетную регистрацию, поэтому срок учетной регистрации был продлен до 1 сентября.

По состоянию на текущий момент регистрацию уже прошли порядка 1104 компаний микрокредитования, в том числе 562 ломбарда, 380 компаний микрофинансирования и порядка 182 кредитных товариществ.

Агентство будет проводить учетную регистрацию и вести реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, утверждать пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, а также методики их расчетов, утверждать перечень документов, необходимых для получения микрокредита, а также порядка ведения кредитного досье. Также Агентство утверждает по согласованию с Министерством внутренних дел порядок организации деятельности ломбардов, включая вопросы хранения вещей в ломбарде, установления требований по обеспечению безопасности и технической укрепленности помещений ломбардов, мер по противодействию обороту в ломбардах незаконно добытых вещей.

Регулятор будет разрабатывать и утверждать по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, правила осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизии (резервов) против них. К компетенции Агентства относится проверка деятельности ломбардов, контроль за соблюдением ломбардами требований, предусмотренных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подача иска в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации ломбардов, не прошедших после 1 июля 2020 года учетную регистрацию в уполномоченном органе.

Кроме того, по поручению главы государства со следующего года вводится обязательное лицензирование всех компаний микрокредитования. Агентством были разработаны соответствующие поправки в законодательство. Они предусматривают, что с 1 января 2021 года выдачу микрокредитов может проводить только организация, которая получила лицензию агентства.

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