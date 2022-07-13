"Сбербанку" продлили лицензию

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан" сообщил, что Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сказал Галымжан Пирматов.

Он отметил, что важно понимать, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США.

Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ", - уточнил глава Нацбанка.

По его словам, следование политике плавающего обменного курса исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны.

Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены", - отметил Галымжан Пирматов.

Также он прокомментировал ситуацию с курсом доллара.

Мы на постоянной основе разъясняем причины колебаний курса тенге. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства в валютные торги при чрезмерной волатильности курса. Как ранее указывалось в официальных сообщениях НБК, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - сказал Галымжан Пирматов.

Он отметил, что мы сталкиваемся с непростыми вызовами, но финансовая система выдерживает и успешно преодолевает их.

В частности, принятые нами меры позволили сохранить финансовую стабильность во время событий, которые потрясли весь мир в феврале. Понятно, что никто не может сказать, что нас ждет в будущем, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все мы видим трудности и риски. Наши финансовые институты стабильно работают. Я бы не стал особо беспокоиться о том, что сейчас происходит в нашей финансовой системе. Да, есть много испытаний, рисков. Но мы готовы к ним", - сообщил глава Нацбанка.

Он добавил, что Нацбанк постоянно наблюдает за ситуацией, анализирует новые санкции, влияние решений в других странах на нашу экономику и финансовую систему.

Напомним, на 12 июля официальный курс рубля по отношению к тенге составляет 7,55 тенге. Стоит отметить, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля, он укреплялся до 9 тенге. До февраля 2022 года курс рубля в среднем составлял 5-6 тенге.