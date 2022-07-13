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"Сбербанку" продлили лицензию

12.07.2022, 18:10 3176
"Сбербанку" продлили лицензию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" еще на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 
 

Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам данного банка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений", - сообщили в пресс-службе АРРФР

 
Напомним, вчера сообщалось, что изменился состав правления "Сбербанка". 
 

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Нацбанк РК не "держит" курс рубля

12.07.2022, 13:29 4496
Нацбанк РК не "держит" курс рубля
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан" сообщил, что Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сказал Галымжан Пирматов.

 
Он отметил, что важно понимать, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. 
 

Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ", - уточнил глава Нацбанка. 

 
По его словам, следование политике плавающего обменного курса исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. 
 

Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены", - отметил Галымжан Пирматов.

 
Также он прокомментировал ситуацию с курсом доллара. 
 

Мы на постоянной основе разъясняем причины колебаний курса тенге. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства в валютные торги при чрезмерной волатильности курса. Как ранее указывалось в официальных сообщениях НБК, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
Он отметил, что мы сталкиваемся с непростыми вызовами, но финансовая система выдерживает и успешно преодолевает их. 
 

В частности, принятые нами меры позволили сохранить финансовую стабильность во время событий, которые потрясли весь мир в феврале. Понятно, что никто не может сказать, что нас ждет в будущем, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все мы видим трудности и риски. Наши финансовые институты стабильно работают. Я бы не стал особо беспокоиться о том, что сейчас происходит в нашей финансовой системе. Да, есть много испытаний, рисков. Но мы готовы к ним", - сообщил глава Нацбанка.

 
Он добавил, что Нацбанк постоянно наблюдает за ситуацией, анализирует новые санкции, влияние решений в других странах на нашу экономику и финансовую систему. 
 
Напомним, на 12 июля официальный курс рубля по отношению к тенге составляет 7,55 тенге. Стоит отметить, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля, он укреплялся до 9 тенге. До февраля 2022 года курс рубля в среднем составлял 5-6 тенге.
 

Тенге укрепился по итогам торгов на KASE

11.07.2022, 16:04 9416
Тенге укрепился по итогам торгов на KASE
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 10,07 тенге и составил 464,85 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467-470/475-476 тенге. 
 
Официальный курс на 11 июля равен 474,92 тенге за $1.
 

Изменился состав правления казахстанского "Сбербанка"

11.07.2022, 15:07 10096
Изменился состав правления казахстанского "Сбербанка"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В составе правления казахстанского "Сбербанка" произошли кадровые изменения. С учетом изменений правление будет состоять из шести человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новым председателем правления ДБ АО "Сбербанк" назначен Нурсултан Таскаранов", - сообщили в пресс-службе банка.

 
Нурсултан Таскаранов окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, прошел обучение по программам развития руководителей высшего звена (совместно с LBS и INSEAD). 
 
Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, карьеру в "Сбербанке" начал в 2002 году в Магнитогорском отделении "Сбербанка России" с позиции старшего экономиста. 
 
С 2012 года занимал должность заместителя председателя правления ДБ АО "Сбербанк". 
 
На должность заместителей назначены:
 
  • Магомед Гулаев. В новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист-финансист". Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе. В "Сбербанке Казахстан" с 2017 года курирует направление розничного бизнеса. 

  • Анастасия Овсянникова. В ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков.

Окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности "финансы и кредит" с отличием. В банковской системе работает 22 года. В "Сбербанк Казахстан" пришла в 2013 году на должность заместителя начальника управления клиентских менеджеров департамента крупнейших клиентов, в 2018 году была назначена директором финансового департамента банка. В 2019 году получила степень MBA в корпоративном университете "Сбербанка". Награждена общественной медалью "Лучший финансист" от Ассоциации финансистов Казахстана.
 
  • Владимир Савченко. На новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами. 
 
Имеет высшее юридическое образование и степень МВА. В банковской системе работает 22 года, в том числе 8 лет в "Сбербанке Казахстан" на должности директора юридического управления банка. 
 
Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.
 

В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке

08.07.2022, 16:47 15616
В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов рассказал о текущей ситуации на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Валюты развитых и развивающихся стран находятся под давлением на фоне борьбы с инфляцией и геополитической нестабильности. Национальная валюта также показывает волатильность в связи с устойчивыми внутренними факторами и под влиянием внешних изменений. Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его словам, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением доллара США, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента участников рынка ввиду рисков приостановления деятельности морского терминала КТК. 
 

Рост доходностей казначейских облигаций США и укрепление доллара США оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран. С начала июля индекс DXY вырос на 2,3%, до уровня 107,13 на 7 июля, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%. Значительным стало ослабление евро по отношению к доллару США до уровня 1,016 - практически достигнув паритета. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара США за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. Курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%", - уточнил представитель Нацбанка.

 
Он отметил, что среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашений внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.
 

В целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. В условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его информации, с начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса.
 

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков. Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключил Нуржан Турсунханов.

 
Ранее сообщалось, что курс доллара снизился на торгах.
 

S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля

04.07.2022, 16:43 23461
S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля
Фото: S&P, Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - 28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне "kzА". Прогноз по рейтингам - "позитивный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании", - прокомментировал сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 

Прогноз "позитивный" по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков", - отметили в агентстве.

 
Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими "стадии 3" по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году. 
 
Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.
 
Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.
 

В КФГД сообщили о завершении срока выплаты возмещения вкладчикам Capital Bank Kazakhstan

04.07.2022, 10:51 24616
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В понедельник, 4 июля текущего года, завершился срок выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО "Capital Bank Kazakhstan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За год вкладчикам ликвидируемого банка КФГД выплатил порядка 1,6 млрд тенге, что составляет более 92% от общей суммы гарантии по банку. Максимальная сумма выплат составила 15 млн тенге, минимальная - до 10 тенге. Выплата гарантийного возмещения производилась как в отделениях банка-агента АО "Евразийский банк", так и КФГД - при подаче заявления онлайн, информирует Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
 
Ранее КФГД информировал вкладчиков о дате завершения срока выплат гарантийного возмещения и перечислении суммы гарантии, невостребованной вкладчиками по 3 июля 2022 года в ЕНПФ.
 
В настоящее время, как отметили в КФГД, в соответствии с законодательством РК проводятся мероприятия по перечислению на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ невостребованных сумм гарантийного возмещения. Зачисление денег будет произведено до 2 августа текущего года (включительно), о чем КФГД и ЕНПФ сообщат дополнительно.
 

После истечения срока выплаты граждане вправе обратиться за получением возмещения, даже если невостребованная сумма была перечислена в ЕНПФ. Этой возможностью могут воспользоваться только те вкладчики, которые по уважительной причине не успели обратиться за выплатой в установленный срок. Для этого вкладчику необходимо подать в КФГД письменное заявление, приложив к нему документы, которые подтверждают наличие одной из уважительной причины, - добавил председатель КФГД Адиль Утембаев.

 
Глава КФГД уточнил, что согласно закону получить гарантируемые депозиты после завершения срока выплат могут вкладчики, которые в период срока выплат находились на воинской службе, за пределами Казахстана, в местах лишения свободы, принимали наследство или имели иные причины, установленные судом.
 
В ведомстве добавили, что на текущее время КФГД завершил выплаты вкладчикам по всем девяти ликвидируемым в Казахстане банкам.
 

ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений

30.06.2022, 15:24 35021
ЕНПФ предлагает изменить условия перевода пенсионных накоплений
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Члены совета Единого накопительного пенсионного фонда РК предлагают изменить условия перевода части пенсионных накоплений без привязки к порогам минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если изменения будут приняты, казахстанцы смогут передавать пенсионные накопления частным компаниям. 
 

В отличие от жилья и лечения, когда пенсионные средства изымаются из пенсионной системы, при переводе в УИП (уникальный идентификатор платежей, используемый для перечисления. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) деньги остаются в системе и их целевое назначение сохраняется", - заявил на юбилейном заседании совета ЕНПФ председатель правления Жанат Курманов. 

 
По его словам, ЕНПФ совместно с финансовым рынком рассматривает предложение об изменении условий перевода части пенсионных накоплений УИП без привязки к порогам минимальной достаточности.
 

Также возможно будет правильным, если в будущем расчет размеров порогов достаточности будет основываться на стоимости пенсионных аннуитетов", - подчеркнул Курманов. 

 
Таким образом ЕНПФ планирует расширить инвестиционные возможности для вкладчиков и позволить им выбирать УИП, не ограничиваясь порогом минимальной достаточности.
 
В свою очередь председатель правления АО "Jusan Invest" Максим Кабанов отметил, что сейчас очень важно всю информацию о финансах и инвестировании рассказывать людям на простом языке:
 

На самом деле финансовый рынок достаточно сложный, и когда мы о нем говорим, 90% граждан не понимает всех тонкостей. Мы стараемся сейчас донести до людей, что вложение в свои пенсионные активы - это важно и имеет за собой огромный мировой опыт". 

 
Он привел примеры долгосрочных инструментов инвестирования, сравнив кумулятивную доходность модельного портфеля и кумулятивное изменение цен на первичное и вторичное жилье, и отметил долгосрочную выгоду первого вида инвестиций. 

Напомним, с 1 апреля в Казахстане изменился порог минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений.
 

Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге

29.06.2022, 18:56 37471
Пенсионные накопления казахстанцев в мае уменьшились почти на 169 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июня 2022 года составили 12 770,7 млрд тенге, уменьшившись за май 2022 года на 168,8 млрд тенге, или на 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За май 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 292,1 млрд тенге, до 6 741,1 млрд тенге, на 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Нацбанка
 
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2022 года составило 10,9 млн счетов.
 
Сумма пенсионных выплат за май 2022 года составила 26,1 млрд тенге.
 
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,5% и 22,8% от общего объема пенсионных активов соответственно).
 

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