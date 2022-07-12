Изменился состав правления казахстанского "Сбербанка"

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В составе правления казахстанского "Сбербанка" произошли кадровые изменения. С учетом изменений правление будет состоять из шести человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новым председателем правления ДБ АО "Сбербанк" назначен Нурсултан Таскаранов", - сообщили в пресс-службе банка.

Нурсултан Таскаранов окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, прошел обучение по программам развития руководителей высшего звена (совместно с LBS и INSEAD).

Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, карьеру в "Сбербанке" начал в 2002 году в Магнитогорском отделении "Сбербанка России" с позиции старшего экономиста.

С 2012 года занимал должность заместителя председателя правления ДБ АО "Сбербанк".

На должность заместителей назначены:

Магомед Гулаев. В новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка.





Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист-финансист". Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе. В "Сбербанке Казахстан" с 2017 года курирует направление розничного бизнеса.





Анастасия Овсянникова. В ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков.





Окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности "финансы и кредит" с отличием. В банковской системе работает 22 года. В "Сбербанк Казахстан" пришла в 2013 году на должность заместителя начальника управления клиентских менеджеров департамента крупнейших клиентов, в 2018 году была назначена директором финансового департамента банка. В 2019 году получила степень MBA в корпоративном университете "Сбербанка". Награждена общественной медалью "Лучший финансист" от Ассоциации финансистов Казахстана.

Владимир Савченко. На новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами.

Имеет высшее юридическое образование и степень МВА. В банковской системе работает 22 года, в том числе 8 лет в "Сбербанке Казахстан" на должности директора юридического управления банка.

Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.