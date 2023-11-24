Сенаторы вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы банковского сектора РК составили 47,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 2,5%, или на 1,2 трлн тенге (а с начала года - на 7,5%, или на 3,3 трлн тг), - Активы банковского сектора РК составили 47,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 2,5%, или на 1,2 трлн тенге (а с начала года - на 7,5%, или на 3,3 трлн тг), сообщает Ranking.kz.





Высоколиквидные активы составили 14,2 трлн тенге, или 29,6% от всех активов, что позволило банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.





В разрезе БВУ РК лидером по росту активов с начала года стал банк "Фридом Финанс КазахстанЯ": плюс 66,7%, до 2,1 трлн тенге. Доля активов банка составила 4,4% от общего объема в секторе.





На втором месте расположился Евразийский банк: активы фининститута выросли на 22,2%, до 2,9 трлн тенге, что составило 6% в секторе.





Замыкает топ-3 лидеров по росту активов Kaspi Bank: сразу плюс 943 млрд тенге (или плюс 18,5%), до 6 трлн тенге. За год, по сравнению с сентябрем 2022 года, активы выросли на 1,5 трлн тенге, или на 33,4%. Тем временем доля фининститута в банковском секторе страны увеличилась до 12,6%.





В пятерку БВУ РК, лидирующих по увеличению суммы активов с начала года, также вошли "Банк ЦентрКредит" (плюс 517 млрд тенге, или 11,9%) и "Отбасы банк" (плюс 392 млрд тенге, или 11,4%).





В целом из 21 банка страны в плюсе оказались всего 13 фининститутов, остальные 8 БВУ - в минусе. Среди них "Ситибанк Казахстан", Bank RBK, Банк Китая в Казахстане, Jusan Bank, Altyn Bank, Halyk Bank, Исламский банк "Заман-Банк" и "Нурбанк".





В целом в годовой динамике активы всех БВУ РК увеличились на 14,8%, а рост за пятилетний период составил 95,1%. Таким образом, мы видим, что активы банковского сектора страны растут динамичными темпами из года в год, увеличивая свою роль в экономике страны, отмечают аналитики.