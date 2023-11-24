В Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионахВ Казахстане выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах
23.11.2023, 12:27 6466
Сенаторы вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы после рассмотрения вернули в мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы.
По мнению депутатов верхней палаты, в проекте бюджета необходимо увеличить расходы в 2024 году на 119,5 млрд тенге.
Все замечания и предложения комитетов и депутатов сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства. С учетом изложенного комитет по финансам и бюджету сената рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", - отметил сенатор Султанбек Макежанов.
В профильном заключении сенаторы предлагают перераспределить средства между государственными органами.
В проекте республиканского бюджета на 2024-2026 годы, который представил министр финансов Ерулан Жамаубаев, спрогнозированы следующие параметры:
- поступления на 2024 год - 20,4 трлн тенге;
- доходы без учета трансфертов - 16,1 трлн тенге, либо 80% от общей суммы поступлений;
- трансферт из Нацфонда - 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге;
- расходы на 2024 год - 24 трлн тенге, с увеличением на 1,5 трлн тенге;
- дефицит бюджета - 2,6% от ВВП.
Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. В этой связи доля социальных расходов в расходах бюджета превышает 40%", - заявил министр.
Какие расходы были запланированы:
- на выплату индексированных пенсий и пособий - 5,4 трлн тенге;
- на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" - 2,4 трлн тенге;
- на развитие сферы образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа" - 1,7 трлн тенге;
- на развитие регионов - более 7 трлн тенге;
- на развитие реального сектора экономики - 2,9 трлн тенге, из них на поддержку предпринимательства - 1,2 трлн тенге;
- на расходы силовых структур - 2,6 трлн тенге.
В целом данные параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге", - заявил глава Минфина, представляя проект.
Тем не менее сенаторы предложили включить в проект бюджета их корректировки и вернули его в мажилис.
Напомним, на сегодняшнем заседании спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в ноябре бюджет страны недополучил 1,4 трлн налогов, и потребовал у правительства объяснить, как будут решаться проблемы с недополучением налогов в следующем году. Он также усомнился в том, что повышение НДС поможет решить эту проблему.
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21.11.2023, 11:00 16941
Активы банковского сектора Казахстана приблизились к 48 трлн тенге
Банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активы банковского сектора РК составили 47,9 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 2,5%, или на 1,2 трлн тенге (а с начала года - на 7,5%, или на 3,3 трлн тг), сообщает Ranking.kz.
Высоколиквидные активы составили 14,2 трлн тенге, или 29,6% от всех активов, что позволило банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
В разрезе БВУ РК лидером по росту активов с начала года стал банк "Фридом Финанс КазахстанЯ": плюс 66,7%, до 2,1 трлн тенге. Доля активов банка составила 4,4% от общего объема в секторе.
На втором месте расположился Евразийский банк: активы фининститута выросли на 22,2%, до 2,9 трлн тенге, что составило 6% в секторе.
Замыкает топ-3 лидеров по росту активов Kaspi Bank: сразу плюс 943 млрд тенге (или плюс 18,5%), до 6 трлн тенге. За год, по сравнению с сентябрем 2022 года, активы выросли на 1,5 трлн тенге, или на 33,4%. Тем временем доля фининститута в банковском секторе страны увеличилась до 12,6%.
В пятерку БВУ РК, лидирующих по увеличению суммы активов с начала года, также вошли "Банк ЦентрКредит" (плюс 517 млрд тенге, или 11,9%) и "Отбасы банк" (плюс 392 млрд тенге, или 11,4%).
В целом из 21 банка страны в плюсе оказались всего 13 фининститутов, остальные 8 БВУ - в минусе. Среди них "Ситибанк Казахстан", Bank RBK, Банк Китая в Казахстане, Jusan Bank, Altyn Bank, Halyk Bank, Исламский банк "Заман-Банк" и "Нурбанк".
В целом в годовой динамике активы всех БВУ РК увеличились на 14,8%, а рост за пятилетний период составил 95,1%. Таким образом, мы видим, что активы банковского сектора страны растут динамичными темпами из года в год, увеличивая свою роль в экономике страны, отмечают аналитики.
17.11.2023, 10:32 34336
Верховный суд удовлетворил иск Jusan Bank к "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН"
Суд признал обоснованными доводы банка
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Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд удовлетворил кассационное ходатайство и иск АО "First Heartland Jusan Bank" к АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН", ТОО "ОНК" о признании недействительным договора о купле-продаже 899 999 акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", говорится в сообщении Верховного суда.
Спор связан с неисполнением АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН" обязательств по возврату заемных средств банку. В 2013-2019 годах в рамках генеральных кредитных соглашений соглашения с банком АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН", АО "АЗИЯ АВТО Казахстан" получили заемные средства. В связи с нарушением заемщиками обязательств по возврату займа в 2021 году в судебном порядке с должников и гарантов в пользу банка взыскана задолженность в размере 66 млрд тенге. Банк также обратился в суд с иском о признании недействительным договора о продаже АО "БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН" в пользу ТОО "ОНК" 899 999 акций АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", ссылаясь на заключение сделки в целях уклонения от исполнения обязательств по договорам займа", - проинформировали в Верховном суде.
Сообщается, что судами Восточно-Казахстанской области в удовлетворении иска банка было отказано.
Верховный суд признал обоснованными доводы банка. Судебные акты местных судов об отказе в иске о признании сделки недействительной отменены. По делу принято новое решение об удовлетворении иска. Имущественные интересы банка восстановлены", - отметили в пресс-службе Верховного суда.
15.11.2023, 12:59 52991
Новый имидж представил Bereke Bank в честь 30-летия национальной валюты
Фото: Bereke Bank
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Bereke Bank заявил о полном восстановлении после санкций и запуске новой имиджевой кампании "Всё будет Bereke!".
У банка теперь обновленный логотип, новый слоган и продуманная стратегия позиционирования.
Я рад представить казахстанцам наш обновленный логотип. Это не просто знак, за логотипом стоит четкое видение того, как будет развиваться Bereke Bank, какие продукты мы создадим и почему наш банк будут выбирать клиенты. Это результат кропотливой работы нашего коллектива и специалистов по брендингу", - заявил председатель правления Bereke Bank Андрей Тимченко.
Стилистическое обновление логотипа Bereke Bank стало завершением полного восстановления операционной деятельности банка после выхода из санкций. К моменту рестайлинга банк получил рейтинг BB от Fitch, возобновил отношения с Visa, MasterCard, иностранными баками-корреспондентами, AppStore и Google Play, восстановил работу собственных приложений. Новая стратегия позиционирования была разработана на базе существующего названия Bereke Bank.
Разработка новой стратегии позиционирования заняла несколько месяцев и в ней принял участие весь коллектив банка. Помимо обновленного логотипа банк представил аудитории новый слоган - "Всё будет Bereke!".
Слово "береке" имеет большое, важное и эмоционально близкое значение для казахстанцев, оно напрямую связанно с семьей, домом, благосостоянием. Новый Bereke Bank выходит на рынок с обещанием нести радость и уверенность через заботу и особое отношение к каждому клиенту", - говорится в пресс-релизе.
Всё будет Bereke!" - слоган банка лучшим образом отражает смысл нового позиционирования.
Мы тщательно проанализировали то, что сейчас происходит на банковском рынке Казахстана, провели исследование потребительского восприятия и постарались создать сильный узнаваемый бренд, который будет жить долго и принесет добавленную стоимость", - подчеркнул председатель правления.
Рестайлинг логотипа отражает стремление Bereke Bank к построению конкурентного бизнеса, способного быстро адаптироваться к современной цифровой среде. Новый лого технологичен, его можно легко использовать на любых носителях, в том числе цифровых.
Цвета логотипа напрямую доносят эмоции, ставшие новой сущностью нового бренда Bereke Bank. Синий - транслирует уверенность, надежность, баланс. Зеленый - радость, успешность, яркую, насыщенную жизнь. Все элементы брендинга символизируют единство и гармонию, которую банк намерен создавать для клиента, окружая его всем, что нужно для реализации жизненных целей, отметили в банке.
Для сохранения преемственности бренда мы оставили зеленый цвет и добавили красивый синий. Синий - это небо. Зеленый - земля. Это цвета Казахстана. Мы - казахстанский банк! Новый подход к позиционированию отражает нашу прогрессивность и амбиции стать более клиентоориентированным банком", - подчеркнул Тимченко.
Обновление логотипа знаменует следующий качественный этап в работе финансового института. Банк поздравляет всех казахстанцев с 30-летием национальной валюты и желает всем успеха и процветания. Все будет Bereke!
15.11.2023, 09:47 54736
Продажи валюты из Нацфонда для обеспечения трансферта в бюджет с начала года составили $7,5 млрд
Продажи валюты в октябре составили $1,5 млрд
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Поддержку тенге с начала года оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет. С начала года они составили $7,5 млрд, в октябре - $1,5 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Данияр Вагапов на заседании правительства РК.
Он отметил, что Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции.
С начала года курс тенге ослаб незначительно на 1,5%, до 469,64 тенге за доллар США, в октябре укрепление на 1,1%, что было связано с сочетанием ряда как внешних, так и внутренних факторов. Во-первых, это глобальное укрепление доллара США на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС США. Во-вторых, возросший сезонный спрос со стороны импортеров, связанный с активизацией цикла реализации проектов и освоения бюджетных средств, а также ряда других факторов", - сказал Вагапов.
По его словам, приток нерезидентов на рынок ГЦБ с начала года составил $267 млн.
Валовые международные резервы на конец октября составили $90,3 млрд. Золотовалютные резервы Нацбанка снизились с начала года на 3,1%, до $34 млрд, за счет снижения остатков БВУ на валютных счетах в НБРК, конвертации золотовалютных резервов с целью выплаты по обязательствам Министерства финансов.
Активы Нацфонда увеличились с начала года на 1,1%, до $56,3 млрд. Основной рост произошел за счет инвестиционного дохода - 3,3%, или $1,83 млрд, с начала текущего года.
Суммарные поступления в фонд с начала года составили 3,6 трлн тенге. Трансферты из Нацфонда в республиканский бюджет составили 3,7 трлн тенге.
06.11.2023, 11:52 80901
Банки будут предупреждать казахстанцев о мошенниках и рисках переводов по картам
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК изменил правила выпуска платежных карточек и требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием.
В постановлении главного финрегулятора страны говорится, что теперь до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица эмитенты (банки) должны уведомить клиента:
- о возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;
- о рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;
- о возможности отмены операции и возврата денег по инициативе получателя денег либо решению суда.
Что касается микрофинансовых организаций, они при выдаче микрокредитов на платежные карточки должны обеспечить использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.
Микрокредитная организация обеспечивает отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, уведомляет держателя платежной карточки о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему", - уточняется в документе.
Также при предоставлении электронных банковских услуг банк будет использовать системы, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.
Документ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ограничения по банковским картам для иностранцев и несовершеннолетних.
В Агентстве по регулированию финансового рынка рассказали об основных схемах мошенников.
30.10.2023, 08:32 107626
Зарплата управляющего в "АрселорМиттал Темиртау" составляла 1 млн тенге в день
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания выплатила своему управляющему Палаватху Кришнан Наир Биджу 375,9 млн тенге за 2021 год, или по 31,3 млн тенге в месяц, или 1,01 млн тенге в день, сообщает Telegram-канал Finance.kz.
Данные за 2022 год отсутствуют, компания их просто не загрузила на портал депозитария финансовой отчетности, а должна была до 31 августа. За 2020 год Палаватху Кришнан Наир Биджу получил 344 млн тенге. За 2019 год его предшественник Парамжит Сингх Калон получил 328 млн тенге. Согласно последнему сданному отчету в августе 2022 года у "АрселорМиттал" в 2021 году была чистая прибыль в 215 млрд тенге", - говорится в публикации.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. По информации на 20.00 29 октября, обнаружены тела 45 погибших шахтеров, поиски еще одного шахтера продолжаются.
29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Он также выехал на место трагедии, где встретился с семьями погибших горняков.
Позже президент провел экстренное заседание оперативного штаба, на котором поручил оказать полноценную помощь семьям погибших и пострадавших горняков и провести всестороннее расследование трагедии на шахте.
По словам главы государства, "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей компанией в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества. Он поручил бывшему исполнительному директору АМТ Вадиму Басину возглавить предприятие.
20.10.2023, 10:38 136381
Онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки: в мажилисе предлагают ужесточить выдачу кредитов Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить на законодательном уровне требования к выдаче кредитов в Казахстане потребовал председатель мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
В чем причина сложившейся ситуации? Думаю, определенную роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов. Задумайтесь, сегодня онлайн кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и Интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат - за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки", - отметил Кошанов в ходе парламентских слушаний.
Он отметил, что люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи.
Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос. Как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние? Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал спикер мажилиса.
Он подчеркнул, что следует на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.
Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям. Нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям. Еще раз повторю, что это поручение президента и депутаты будут держать его на особом контроле", - отметил Кошанов.
Дополнено, 20.10.2023, 11.28
12 казахстанцев покончили с собой из-за кредитов, сообщил на правительственном часе в мажилисе замглавы МВД Игорь Лепеха.
В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях. В конце сентября один из таких фактов широко освещали средства массовой информации", - рассказал Лепеха.
Еще 40 казахстанцев, по его словам, пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем, с помощью краж, грабежей и разбоя.
Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их. Они ответят по закону. Но в то же время над этим все должны серьезно задуматься", - подчеркнул замглавы МВД.
Дополнено, 20.10.2023, 11.51
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова предлагает установить ограничение на максимальную сумму потребительских кредитов.
На сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. На рост потребительского кредитования оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения: на товары и услуги в рассрочку, на предпринимательские цели", - подчеркнула Абылкасымова.
По ее словам, средний долг по беззалоговым кредитам увеличился с 913 тысяч до 1 млн тенге, а доля кредитов свыше 5 млн тенге составляет уже 12% (по количеству заемщиков - 3%).
Уровень проблемных займов банков второго уровня составил 5,2%. Количество заемщиков с просроченным кредитом составило 516 тысяч человек, или 7% от общего числа заемщиков", - сообщила Абылкасымова.
В качестве дополнительной меры борьбы с закредитованностью населения агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита, рассказала глава ведомства.
Дополнено 20.10.2023, 15.50
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
В кулуарах мажилиса Мадина Абылкасымова назвала предлагаемый порог выдачи потребительских кредитов.
По ее словам, сейчас наблюдается рост выданных потребительских кредитов с большими суммами. По ним наблюдается рост просроченной задолженности.
Зачастую мы видим, что эти кредиты выдаются на предпринимательские цели, но поскольку оформить потребительские займы легче, они оформляются как потребительские. В связи с этим мы предлагаем ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы предусматриваем порот от 5 до 10 млн тенге", - уточнила глава АРРФР.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти закредитованность населения. Кредиты физическим лицам превысили 16 трлн тенге.
18.10.2023, 13:55 143491
Казахстанцев обложат новыми налогами
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал в кулуарах мажилиса, какие новые налоги собираются ввести в Казахстане.
На физлица сейчас мы рассматриваем внедрение прогрессивного подоходного налога для тех, кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год. Плюс еще прогрессивный ИПН для пассивного дохода, для депозитов, инвестиций в ценные бумаги", - рассказал Куантыров.
Он также сообщил, что налог на транспорт остается.
Кроме того, по словам главы Миннацэкономики, в новом Налоговом кодексе планируют усилить администрирование.
Мы видим в улучшении администрирования большой потенциал. Там несколько триллионов, в том числе за счет дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику. И вообще максимально необходимо, по нашему мнению, переходить на безналичные платежи между юрлицами", - отметил министр.
Ранее в МНЭ предложили в совокупную налоговую нагрузку при обложении транспорта включить акциз на ГСМ, налог на транспортные средства (чем больше объем двигателя, тем выше налоговая нагрузка), утилизационный сбор и сбор за первичную регистрацию автотранспорта.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?