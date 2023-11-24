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Минус в триллионы тенге - Ашимбаев о налоговых поступлениях
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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн, сообщил сегодня на заседании сената спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев.
Как будут обеспечены необходимые объемы налоговых поступлений, если темпы развития бизнеса будут снижаться? Насколько НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет?" - обратился с вопросами к правительству, и в частности к Министерству нацэкономики, спикер в ходе рассмотрения законов о республиканском бюджете и гарантированном трансферте на 2024-2026 годы.
Он подчеркнул, что из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн, минус составил 1,4 трлн тенге.
По этому году налоговых поступлений у нас в районе 14 триллионов планируется. Понятно, что, возможно, реальная цифра будет ниже. И в этих условиях на следующий год, в бюджет 2024 года, мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 триллионов тенге. То есть такой очень существенный рост. Да, налоговое администрирование, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но за счет чего еще планируется обеспечивать налоговые поступления?" - задается вопросом Ашимбаев.
Он усомнился, что повышение НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет.
В этой связи есть ли у вас какие-то проработанные позиции, связанные с обеспечением налоговых поступлений в бюджет 2024 года в размере 16 триллионов тенге? За счет чего это будет обеспечиваться?" - адресовал свой вопрос правительству спикер сената.
Он также выразил сомнение в эффективности использования средств Нацфонда.
Если "Самрук-Казына" выпустила бы облигации и отдала их в рынок, рынок бы сам оценил, насколько они целесообразны и привлекательны. То есть рынок будет требовать все расчеты целесообразности, не завышена ли цена, все ли проработано и так далее. Здесь мы видим механизм, когда "Самрук-Казына" выпускает облигации, Нацфонд покупает и какие-то процедуры могут проводиться упрощенно. Кто дает оценку процедурам и проработанности этих проектов? Дошли ли руки у Высшей аудиторской палаты до этого вопроса?" - спросил Ашимбаев.
Он возмутился тем, что о приобретении таких бумаг за счет Нацфонда депутатов не проинформировали.
Также спикер сената акцентировал внимание на вопросах субсидирования процентной ставки.
Если субсидировать процентную ставку и эти убытки берет на себя Нацфонд, мы тогда входим в противоречие с концепцией Нацфонда и с теми задачами, которые он должен выполнять с точки зрения поддержки детей и так далее. Это второй аспект. Третий аспект в этой ситуации - это отчетность. В концепции использования средств Нацфонда предусмотрена возможность финансирования и покупки облигаций "Самрук-Казына", но предусмотрен и отчет правительства в парламенте в рамках отчета за бюджет предыдущего года. Мы посмотрели отчет по бюджету прошлого года и там не увидели информацию об этой части использования средств Нацфонда. Информация отсутствует. Таким образом, есть проблемы по отчетности использования этих средств", - резюмировал Маулен Ашимбаев и предупредил членов кабмина, что они должны быть готовы отчитаться за эти покупки перед депутатами.
Глава Миннацэкономики объяснил причины повышения налогов. Также Куантыров заверил, что повышение НДС коснется всего 5,5% налогоплательщиков и не вызовет подорожания продуктов питания.
Позицию министра не разделяют депутаты. В частности, мажилисмен Берик Бейсенгалиев выразил мнение, что повышение ставки НДС в Казахстане повлечет рост цен на газ для населения.