Снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним предлагают сенаторы

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".





Законопроектом устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника - физического лица в размере 0,3 МРП и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда", - сообщается на сайте верхней палаты.





Также документом предлагается снизить государственную пошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП.

Кроме того, законопроектом предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.





Ранее мажилисмены предложили повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности. Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.





Что касается удостоверения личности, то при замене документа более двух раз за год его получение будет стоить 1 МРП, или 3450 тенге.





В пояснении к документу депутаты подчеркнули, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.