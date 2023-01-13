Получить утерянное удостоверение личности станет дороже

Если документ утерян более двух раз за год, то его получение будет стоить 1 МРП, или 3450 тенге

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности предлагают мажилисмены.





Сегодня депутаты нижней палаты инициировали поправки в Налоговый кодекс. В их числе - увеличение размеров госпошлин за выдачу документов.





Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.





Так, за выдачу паспорта детям до 16 лет объемом 22 страницы госпошлину предлагается установить в размере 4 МРП (13 800 тенге). Для взрослых паспорт на 36 страниц будет стоить 8 МРП (27 600 тенге), на 48 страниц - 12 МРП (41 400 тенге).





При этом пошлину за выдачу удостоверения личности предлагается оставить прежней - 0,2 МРП (690 тенге). Если же документ утерян более двух раз за год, то его получение будет стоить 1 МРП (3450 тенге).





В пояснении к документу подчеркивается, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.





Увеличение госпошлины при повторности переоформления документа будет стимулировать граждан более бережно относиться к документам, удостоверяющим личность", - говорится в документе.





Напомним, в 2023 году 1 МРП составляет 3450 тенге.