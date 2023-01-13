12.01.2023, 17:59 30356
Получить утерянное удостоверение личности станет дороже
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности предлагают мажилисмены.
Сегодня депутаты нижней палаты инициировали поправки в Налоговый кодекс. В их числе - увеличение размеров госпошлин за выдачу документов.
Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.
Так, за выдачу паспорта детям до 16 лет объемом 22 страницы госпошлину предлагается установить в размере 4 МРП (13 800 тенге). Для взрослых паспорт на 36 страниц будет стоить 8 МРП (27 600 тенге), на 48 страниц - 12 МРП (41 400 тенге).
При этом пошлину за выдачу удостоверения личности предлагается оставить прежней - 0,2 МРП (690 тенге). Если же документ утерян более двух раз за год, то его получение будет стоить 1 МРП (3450 тенге).
В пояснении к документу подчеркивается, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.
Увеличение госпошлины при повторности переоформления документа будет стимулировать граждан более бережно относиться к документам, удостоверяющим личность", - говорится в документе.
Напомним, в 2023 году 1 МРП составляет 3450 тенге.
новости по теме
13.01.2023, 12:20 786
Как будут привлекать к ответственности за нецензурную брань: разъяснение МВД
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан пояснили, какое наказание предусмотрено за нецензурную брань.
По словам зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Рената Зулхаирова, ответственность за нецензурную брань в законодательстве существует уже не первый год.
К примеру, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП либо исправительные или общественные работы до 120 часов", - пояснил Ренат Зулхаиров.
Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состава уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток, информирует Polisia.kz.
Что касается мелкого хулиганства, то оно выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Иными словами, административная ответственность по мелкому хулиганству наступает, только если нецензурная брань происходит в общественных местах, еще одним условием является выражение неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
Представитель МВД отметил, что с этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено.
Это сделано в первую очередь в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей либо людей старшего поколения, то ответственность за это - 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - пояснил зампред комитета МВД.
При это он уточнил, что по каждому заявлению сотрудниками полиции будут собираться доказательства - это заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях - заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.
Для привлечения к ответственности обязательным условием является по мелкому хулиганству высказывания нецензурной брани в общественных местах, выражении неуважения к окружающим, а также нарушение общественного порядка и спокойствия граждан.
По мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан", - проинформировал Зулхаиров.
В целом, подытожил он, ответственность наступает за высказывание нецензурной брани на любом языке при наличии вышеуказанных условий - это общественное место, неуважение к окружающим и нарушение спокойствия граждан.
Напомним, штрафы за вандализм и нецензурную брань в общественных местах увеличат в Казахстане.
12.01.2023, 14:27 39246
В Казахстане почти каждое четвертое ДТП происходит из-за плохих дорог - МВД
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Почти каждое четвертое ДТП было совершено по причине неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
По итогам 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 6% (с 13 940 до 14 834), погибших в них граждан - на 7% (с 2270 до 2425) и раненых - на 6% (с 18 096 до 19 135)", - заявил Игорь Лепеха.
Он отметил, что по-прежнему основная масса совершаемых ДТП происходит по вине водителей, а именно их низкой транспортной дисциплины, что составляет порядка 60%.
Из них по причине нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов совершено 27% (4005) от всех ДТП. Свыше 19% (2818) ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции", - сообщил он.
Также, по его словам, остается актуальным вопрос соблюдения скоростных режимов движения.
По этой причине совершено 16% (2373) ДТП. Неверный маневр при обгоне или смене полосы движения стал причиной ДТП в 13% (1928) случаях", - проинформировал заместитель министра внутренних дел.
Он сообщил, что в целях применения эффективных мер административного воздействия к злостным нарушителям правил дорожного движения разработан пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, исключающих возможность оплаты штрафа с 50-процентной скидкой для лиц, имеющих 5 и более нарушений правил дорожного движения в течении календарного года.
Согласно проведенному анализу установлено, что порядка 3 млн нарушений ПДД зарегистрированы менее чем за 1,5 млн нарушителями. Из них свыше 1 млн 370 тысяч (или 95%) нарушителей имеют до 5 нарушений ПДД, отметил он.
Таким образом, всего 5% нарушителей периодически нарушают ПДД, которых и коснутся поправки", - добавил заместитель министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей.
12.01.2023, 13:53 40416
В Костанае во время пожара в многоэтажке эвакуирован 51 человек
Жертв и пострадавших нет
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Костанай. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае во время пожара в жилом пятиэтажном доме на улице Текстильщиков эвакуирован 51 человека, из них 8 детей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
По данным министерства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10.20.
На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 квадратных метров горела мебель, домашние вещи. Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу был эвакуирован 51 человек, из них 8 детей", - проинформировали в ведомстве.
Ликвидировать огонь удалось в 11.05, а вскоре, в 11.11, была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 17 человек и 5 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей.
Также в Караганде в 5-этажном жилом доме произошел пожар.
11 января 2023 года поступило сообщение о пожаре на одной из улиц в городе Караганде. В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже произошло горение домашних вещей и мебели на площади 3 квадратных метра", - сообщили в министерстве.
Силами ДЧС пожар ликвидирован, и из горящей квартиры было спасено двое мужчин 1965 года рождения, которые переданы бригаде скорой медицинской помощи. Предварительная причина пожара - открытый источник огня.
Еще один пожар произошел 11 января в 9-этажном жилом многоквартирном доме в городе Рудном.
Все началось с квартиры на первом этаже, где на площади 13 квадратных метров начали загораться мебель и домашние вещи.
Через пять минут пожарные-спасатели прибыли на место и произвели срочную эвакуацию людей по лестничному маршу из соседних квартир в составе 15 человек, из них 4 детей. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
Пожар был успешно ликвидирован с задействованием сил и средств: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причина пожара выясняется сотрудниками испытательной пожарной лаборатории", - добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в многоэтажке Актау эвакуировано 30 человек.
12.01.2023, 13:27 40151
В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 23 января начнется легализация иностранных автомобилей, сообщил на площадке службы центральных коммуникаций заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть, учитывая, что правила опубликованы сегодня, они вступят в силу 23 января 2023 года (в понедельник), и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей", - сказал Игорь Лепеха.
Замминистра также отметил, что 11 января правительством утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров).
Ранее сообщалось, что новая ставка регистрационного сбора для легализации автомобилей введена в Казахстане.
Дополнено, 12.01.2023, 16.29
Лепеха также рассказал, что легализуемый автомобиль должен пройти таможенную очистку, не числиться в розыске и быть ввезенным в страну до 1 сентября 2022 года.
Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн), небольшие грузовые автомобили (с массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления", - сказал спикер.
Представитель МВД также перечислил необходимые документы, которые должен предоставить владелец автомобиля:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
По словам замминистра, после подачи заявления и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов.
После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение: подлежит легализации транспортное средство или нет", - отметил Лепеха.
В течение указанного срока транспортное средство будет проверяться на соответствие критериям, определенным правилами (то есть на предмет ввоза в страну до 1 сентября 2022 года, нахождения в розыске, прохождения таможенной очистки, снятия с учета по месту последней регистрации).Дата въезда будет определяться по базам данных пограничной службы КНБ или органов госдоходов.
На сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован и учет пересечения границы автомобиля ведется по его ВИН-коду. Вместе с тем, при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в пограничной службе или у органов госдоходов дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования, т.е. если автомобиль завезен давно, то будем смотреть, когда первый раз оформлена страховка", - уточнил спикер.
В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в спецЦОН для регистрации транспортного средства. При повторной явке в спецЦОН на регистрацию транспортного средства владелец уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлины за техпаспорт (4 313 тенге), а также госномер (9 660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику спецЦОНа .
После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномерные знаки Республики Казахстан.
12.01.2023, 11:57 44191
Назарбаева лишат звания почетного сенатора
Звание почетного сенатора упразднено и больше не будет присваиваться
Фото: elbasy.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Звание почетного сенатора упразднено и больше не будет присваиваться, сообщил в кулуарах сената спикер палаты парламента Маулен Ашимбаев.
Завтра на совместном заседании палат парламента будет принято решение о постановке на утрату закона о Первом Президенте - Елбасы.
По званию почетный сенатор, учитывая, что из Конституции это убрали и что закон готовится на утрату, поэтому звание "Почетный сенатор" мы исключили из нашего регламента. Эти действия осуществляются по итогам общенационального референдума", - пояснил Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.
Как сообщалось ранее, совместное заседание палат парламента состоится 13 января.
В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, проекты конституционных законов отныне должны рассматриваться на совместных заседаниях палат парламента. В этой связи сегодня сенаторы избрали членов совместной комиссии на предстоящее совместное заседание палат по проекту конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". Таким образом, в состав комиссии вошли сенаторы Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Дуйсенгазы Мусин.
Напомним, звания почетного сенатора Нурсултан Назарбаев был удостоен в июне 2019 года.
12.01.2023, 10:27 47401
Казахстанцы смогут выявить финпирамиду через Telegram-бот
В 2022 году по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид
Рассказать друзьям
Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бот в мессенджере Telegram поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих их в финансовые пирамиды, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает вам заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более 5 запросов в сутки", - разъяснили в пресс-службе АФМ.
В 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица.
Напомним, в Казахстане участились случаи повторного привлечения средств в финпирамиды.
11.01.2023, 16:33 95141
Депутат предложил снизить пенсионный возраст для женщин, имеющих детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительству необходимо рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. Об этом заявил депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, в ходе заседания мажилиса.
В прошлом году глава государства ответил на большой общественный запрос по поводу пенсионного возраста женщин. Подписан закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Планка пенсионного возраста зафиксирована до 2028 года. Считаю, что за это время правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. И это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста", - отметил депутат.
По его словам, у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста. Первый - это рост продолжительности жизни. Второй - это якобы повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста.
Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Но повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста - это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом", - считает Аманжан Жамалов.
Он отметил, что на республиканском общественном совете по экономике при партии AMANAT было несколько встреч с активистами женского движения, которые продолжают выступать за снижение пенсионного возраста.
Пониженный пенсионный возраст для женщин был установлен в советское время для работников отдельных отраслей. Потом этот перечень отраслей расширялся, пока туда не вошли все женщины. В те годы женщины рожали по 5-6 детей, выполняли тяжелую домашнюю работу, трудились на производстве. Поэтому ранний выход на пенсию был справедливой компенсацией за женский и материнский труд. В современном мире условия работы и быта женщин изменились. Мы стремимся к гендерному равенству. Улучшаются условия труда и производства. Домашние обязанности становятся более равными, легче и безопаснее. Однако один факт остался неизменным. Это рождение детей. Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане равен 3,13. Это значит, что каждая женщина в среднем за свою жизнь рожает три ребенка. Рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно, теряют в пенсии. Эти потери, безусловно, должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии", - сказал Аманжан Жамалов.
Он напомнил, что на сегодня раньше общеустановленного пенсионного возраста, а точнее в 53 года, выходят на пенсию только многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.
Учитывая изложенное, считаю, что правительству необходимо рассмотреть в целом вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. За рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня с учетом заморозки пенсионного возраста для женщин это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и, главное, стимулирует рождаемость", - заключил депутат.
11.01.2023, 15:03 99626
Потребителям Карагандинской и Улытауской областей снизили цены на товарный газ
Потребители вместо 35 149 тенге будут оплачивать по 33 583 тенге за тысячу кубометров без НДС
Рассказать друзьям
Караганда. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2023 года потребители Карагандинской области и области Ұлытау увидят в своих квитанциях сниженные до 5% цены на товарный газ.
Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Карагандинской области и области Ұлытау, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК", - сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной проведения анализа стало истечение срока ранее действующего приказа АО "КазТрансГаз Аймак", утвержденного территориальным департаментом КРЕМ по Карагандинской области, и предоставление фактических затрат за прошедший период.
Таким образом, территориальный департамент КРЕМ по Карагандинской области 20 декабря 2022 года утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 4986,91 тенге за 1000 м3 (без НДС) с вводом в действие с 1 января 2023 года, что ниже ранее действующего тарифа на 24%, который составлял 6552,02 тенге/1000 м3.
В министерстве напомнили, что розничная цена на товарный газ, то есть конечная цена для потребителей газа, формируется исходя из оптовых цен (закупа газа у недропользователей), которые ежегодно с 1 июля утверждаются Министерством энергетики РК отдельно для каждого региона (76,7 %), а также из тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (14,87 %) и затрат, связанных с реализацией газа (8,4 %).
В результате благодаря снижению тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 24% с 1 января 2023 года КРЕМ снизил цены розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау на 1565,11 тенге за 1000 м3 (без НДС), или на 5%. Таким образом, потребители по Карагандинской области и области Ұлытау вместо 35 149,05 тенге за 1000 м3 (без НДС) будут оплачивать по 33 583,94 тенге за 1000 м3 (без НДС)", - подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее комитетом уже были снижены затраты, связанные с реализацией газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" Карагандинской области и области Ұлытау на 32%, в результате чего снижение розничной реализации товарного газа с 4 ноября 2022 года составило до 3,5%.
Совокупное снижение цен розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау по сравнению с 2022 годом составило 7,2%, или 2846,36 тенге за 1000 м3 (без НДС).
В комитете также подчеркнули, что формирование тарифов и цен открыто, прозрачно и находится на особом контроле.
Читаемое
13.01.2023, 08:21В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц 13.01.2023, 08:347331На СТО в Актау произошел взрыв: один человек погиб, трое госпитализированы 13.01.2023, 10:025316МИД РК сделало заявление относительно теракта в Кабуле 13.01.2023, 10:164636Парламент РК одобрил утрату силы закона о Первом Президенте 13.01.2023, 10:471656Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию 09.01.2023, 21:14132116В полиции прокомментировали видео драки с участием сыновей олигархов 06.01.2023, 16:21124141Обязательную дактилоскопию приостановили до 2024 года в Казахстане 09.01.2023, 17:04123906Антикор задержал подозреваемого в вымогательстве 50 млн тенге у предпринимателя 06.01.2023, 19:56122351Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан построят Камбаратинскую ГЭС-1 07.01.2023, 16:34121581Мальчику из СКО со спинальной мышечной атрофией отказывают в дорогостоящем лекарстве 01.01.2023, 00:40213621Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 20.12.2022, 16:55199931Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 29.12.2022, 14:18192811В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию 20.12.2022, 14:49191441В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 19.12.2022, 15:18187826В полиции озвучили причину ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?