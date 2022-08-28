Средневзвешенный курс тенге понизился на KASE

В обменниках доллары покупают/продают по 473,5-475/479-479,5 тенге.
Ранее сообщалось, что главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопрос расширения использования национальных валют.
Мы рады сообщить о завершении большого этапа работы по возврату гарантируемых средств вкладчиков. Исторически первые выплаты начались в 2007 году, и на протяжении всего последующего времени КФГД выполнял свои ключевые функции по выплате гарантии вкладчикам данных банков. Согласно последним изменениям в законодательство с 1 мая 2021 года выплата гарантийного возмещения осуществляется в течение одного года с даты начала выплат. Так, вкладчики АО "Capital Bank Kazakhstan", по которым выплата началась 3 июля 2021 года, могли получить гарантийное возмещение по 3 июля 2022 года включительно, а вкладчикам остальных восьми банков, по которым КФГД уже осуществлял выплаты до указанных законодательных изменений, была предоставлена дополнительная возможность получить свои деньги до 1 мая 2022 года", - рассказал председатель КФГД Адиль Утембаев.
В настоящее время мошенники создали специальный сайт, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз". В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. АО "НК "КазМунайГаз" заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер", - сообщили в КМГ.
Для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента РК, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании", - проинформировали в КМГ.
Стоит учесть, что в мире более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных (многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями), а владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами РК. Поэтому, даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов", - пояснили в пресс-службе.
Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение KazMunay Invest было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успело скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK) на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета. Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", KazMunay Club Invest, "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется", - уточнили в компании.
КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт - www.kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими. Просим казахстанцев и нерезидентов страны быть бдительными и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КМГ.
В соответствии со стратегией правительства "Казахстан-2050", концепцией по переходу к "зеленой" экономике до 2050 года и национальным планом развития до 2025 года заемные средства направлены на финансирование намеченных институциональных и структурных реформ, призванных обеспечить высокий и устойчивый экономический рост через укрепление роли частного сектора в экономике и повышение подотчетности и прозрачности государственного аппарата", - говорится в сообщении банка.
Мы рады поддержать правительство Казахстана в этот решающий момент в реализации программы реформ на пути к устойчивому и инклюзивному "зеленому" росту", - отметила Татьяна Проскурякова.
Основной вклад в годовую инфляцию вносят продовольственные товары, дальнейший рост которых был нивелирован замедлением роста цен на плодоовощную продукцию. Ослабление курса тенге продолжает оказывать влияние на динамику цен непродовольственных товаров. Среди платных услуг выделяется динамика рыночных услуг", - сообщается в докладе.
Повышенный спрос наряду с ограниченным предложением на сахар привел к более высокому росту стоимости сахара и кондитерских изделий. В то же время замедлился рост цен на мясную продукцию, масло и жиры.
Дальнейший рост цен на продовольственные товары был нивелирован замедлением повышения цен на плодоовощную продукцию, в частности на яблоки, виноград, капусту, при снижении цен на морковь и свеклу", - говорится в докладе.
Наблюдалось ускорение роста цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, медикаменты, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы", - сообщает Нацбанк.
Перед началом нового учебного года подорожали услуги среднего профессионального и высшего образования. В области культуры и отдыха продолжился рост цен на услуги детских аттракционов, кинотеатров и фотографов. Существенно выросла стоимость услуг железнодорожного и воздушного пассажирского транспорта. Кроме того, повысились цены на услуги парикмахерских и салонов красоты, а также предприятий общественного питания", - сообщается в отчете.
Данный налог не новый, он применяется во многих странах мира, например во Франции с 2017 года, Великобритании с 2020 года, Италии с 2021, Турция с 2020 года. В странах СНГ также применяют данный налог", - подчеркнули в комитете.
Чтобы казахстанский рынок был привлекателен для иностранных интернет-компаний, процедуры регистрации максимально упрощены. Так, например, чтобы встать на регистрационный учет, иностранной компании необходимо просто направить письмо в адрес налоговой администрации", - отметили в КГД.
Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Медианная заработная плата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной", - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?