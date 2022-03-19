В девяти регионах Казахстана ускорилась инфляция

Фото: Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе - 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в 3 регионах, в 5 регионах этот показатель не изменился, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Туркестанской области (с 8,4% в январе до 9,2% в феврале), а замедление отмечено в Актюбинской (с 9,2% до 9,0%) и Атырауской (с 8,7% до 8,5%) областях", - такую оценку дал инфляционным тенденциям в регионах РК начальник управления мониторинга Нацбанка Игорь Осипов.

По его данным, темпы роста цен на продовольственные товары в феврале увеличились до 10,0% (в январе - 9,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 8,6% (в январе - 8,5%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (10,2%), а минимальное - в Мангистауской области (7,2%).

Цены на платные услуги в феврале повысились на 7,1% (в январе - 6,8%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (9,0%), значительно ниже - в Актюбинской области (5,2%).

Месячная инфляция в стране составила 0,8%, что выше среднего значения февральских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,7%). Выше своей среднеисторической нормы цены в феврале 2022 года выросли в Туркестанской области (1,3%), Нур-Султане (1,2%), Карагандинской (1,1%), Восточно-Казахстанской (0,9%), Кызылординской (0,8%), Алматинской (0,7%), Костанайской (0,7%), Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской (по 0,6%) областях", - сообщил Осипов.

В Акмолинской области и Алматы темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы, а в остальных регионах сложились ниже данной нормы.



