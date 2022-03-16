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Казахстанцы назвали наиболее дорожающие продукты питания

15.03.2022, 15:19 33816
Казахстанцы назвали наиболее дорожающие продукты питания
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Национальный банк РК опубликовал результаты опроса по инфляционным ожиданиям по итогам февраля 2022 года. По мнению большинства респондентов, больше всего за прошлый месяц подорожали продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В оценках динамики цен за прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших сильный рост цен, составила 63%, информирует Нацбанк.
 

52% респондентов отметили неизменный либо умеренный рост цен за прошедший месяц. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 87%. В структуре продуктов питания основная масса респондентов отмечают более быстрый рост цен на фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, крупы, мясо, молоко, растительное масло", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что доля сберегающего населения в феврале 2022 года составила 17%. Большинство опрошенных считают текущее время неблагоприятным для формирования сбережений (38% респондентов). Большая часть респондентов, имеющих сбережения, отметила в целом неизменность и рост накоплений за последний год (42% и 32% соответственно).
 
Основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (54% респондентов), 34% респондентов имеют негативные оценки. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны через 1 год и 5 лет, составляет 52% и 50% соответственно. Большая часть респондентов ожидает улучшение личного финансового положения через год (39% респондентов).
 
Согласно опросу в феврале 2022 года доля респондентов, ожидающих ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев, составила 41%, что меньше по сравнению с результатами, полученными в 2021 году.
 
Проведение опроса по инфляционным ожиданиям было завершено до резкого ухудшения геополитической ситуации в мире. Соответственно, результаты опроса могут не отражать в полной мере изменения инфляционных ожиданий респондентов. Количественная оценка инфляции на год вперед в феврале 2022 года составила 6,2% при фактической инфляции 8,7%.
 
Как сообщалось ранее, в условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022 - 2023 годах, сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов.
 

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В двух областях Казахстана из-за непогоды частично перекрыли дороги

16.03.2022, 10:07 4541
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В связи с ухудшением погодных условий в двух регионах Казахстана ограничено движение для всех видов транспорта на семи участках дорог республиканского значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге Самара - Шымкент 526-610-й километр, участок границы Западно-Казахстанской области - село Кобда.
 
Кроме того, в Западно-Казахстанской области закрыты несколько участков дорог. Движение ограничено для всех видов автотранспорта на автодорогах:
 
1. Самара - Шымкент 394-526-й километр, участок село Жымпиты - граница Актюбинской области.
 
2. Самара - Шымкент 266-394-й километр, поселок Подстепное - село Жымпиты.
 
3. Самара - Шымкент 195-251-й, километр, участок Уральск - граница РФ.
 
4. Атырау - Уральск 189-251-й километр, участок граница Атырауской области - Уральск.
 
5. Подстепное - Федоровка - граница РФ 0-144-й километр, участок поселок Подстепное - граница РФ.
 
6. Уральск - Таскала - граница РФ 195-251-й километр, участок Уральск - граница РФ.
 

Призываем граждан особо внимательно следить за изменениями погоды и не выезжать на дальние расстояния. Кроме того, в случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуем обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403", - сообщили в пресс-службе АО НК "КазАвтоЖол". 

 

Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

16.03.2022, 08:49 5811
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга, юго-востока пройдут сильные осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза.
 
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, днем гроза, на западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской областей ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области - усиление ветра до 15-20, временами 23 метра в секунду. 
 
На севере, западе Актюбинской области, на юге Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на востоке, юго-востоке Костанайской области - туман. 
 
На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере - низовая метель, гололед, на севере, северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Атырауской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в центре и на юге области - гололед. 
 
На юге, северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман. 
 
В Восточно-Казахстанской области на дорогах ожидается гололедица, ночью на севере, востоке - туман. 
 
В Мангистауской области ожидаются гололед, туман.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха составит +7+9 градусов, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют снег, -10-12 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

15.03.2022, 21:23 17836
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16-18 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 16-17 марта временами 23 м/с, 18 марта временами 23-28 м/с. 
 
16 марта на юге, северо-западе Акмолинской области ожидается туман.
 
16 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
 
16 марта на большей части Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
16 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с. 
 
16 марта в центре Кызылординской области ожидаются туман, в центре и на юге области днем гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. 
 
16 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 16 марта в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте днем 16 марта ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 
 

У МИДа нет связи с 18 застрявшими в Мариуполе казахстанцами

15.03.2022, 15:54 32216
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - У Казахстана нет связи с 18 гражданами, застрявшими в Мариуполе, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным", - говорится в сообщении МИДа.

 
Отмечается, что на сегодняшний день при содействии казахстанских дипломатов с Украины выехали 822 гражданина РК. Из них 726 человека выехали в Польшу, а остальные - в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.
 
Напомним, что сегодня в 08.50 по времени Нур-Султана из Катовице (Польша) вылетел 5-й эвакуационный самолет с 89 гражданами РК. Как известно, ранее четырьмя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 587 граждан РК.
 
В настоящее время в Катовице и в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся 3 наших соотечественника. В городе Сумы находится 1 гражданин РК, с которым поддерживается регулярная связь, проинформировали в министерстве. 
 
Также из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 51 уже покинул территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь.
 
Как сообщалось ранее, 8 марта посол РК на Украине Дархан Калетаев заявлял, что у посольства три дня нет связи с казахстанскими гражданами в Мариуполе.
 

В Минторговли прокомментировали сбои в работе Wildberries

15.03.2022, 15:00 34021
В Минторговли прокомментировали сбои в работе Wildberries
Фото: vk.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Ситуацию со сбоями в работе платформы Wildberries в Казахстане прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как информирует tengrinews.kz, казахстанские пользователи в соцсетях стали жаловаться на серьезный сбой в работе торговой площадки. Многие утверждали, что в аккаунтах пропала вся информация о заказанных, в том числе предоплаченных, товарах, доставках, отложенных товарах, совершенных покупках, товарах в листе ожидания и часть персональных данных пользователей аккаунтов.
 
По словам главы МТИ РК, платформа корректно заработает в течение сегодняшнего дня, информирует Sputnik Казахстан.
 

Информация о наличии сбоя на портале ряда таких маркет-плейсов у нас есть, соответствующие жалобы, когда появляются, мы реагируем. Как таковых жалоб пока не было, мы тут же, когда получили информацию, связались с Wildberries, они обещали, что сегодня этот сбой будет решен", - отметил Султанов.

 
Wildberries - российский интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других. Также осуществляет доставку товаров и в Казахстан.
 

Активисты: проблема точечной застройки столицы не решается годами

15.03.2022, 12:47 38546
Активисты: проблема точечной застройки столицы не решается годами
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Члены инициативных групп, отстаивающих соблюдение прав в сфере градостроительства и требующих соблюдения принципа гражданского участия в обсуждении вопросов застройки Нур-Султана, заявили о создании общественного объединения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам активистов, общественное объединение Menin Elim организуется для создания широкого резонанса и привлечения внимания к проблемам точечной застройки столицы. 
 

Проблема закулисного принятия решений относительно точечной застройки столицы не решается многие годы, несмотря на десятки акций протестов горожан. Это приводит к бездумной раздаче земельных участков в угоду коммерческим интересам застройщиков. В результате наблюдается нехватка социальных объектов, ухудшение экологии, снижение качества и комфортности городской среды и социальное неравенство. Проблема транспортного коллапса будет увеличиваться с каждым годом. Все это приводит к росту напряженности в гражданском обществе", - сообщается в пресс-релизе, отправленном на почту агентства KAZAKHSTAN TODAY.

 
Они заявили, что попытки инициативных групп наладить диалог с городской властью "не нашли должного отклика со стороны горадминистрации".
 

Вместо обсуждения проблем мы имеем дело с чудовищной дезинформацией со стороны акимата, попытками забалтывания темы, очернения неравнодушных граждан с помощью грязных пиар-технологий, а также преследование активистов путем административного давления", - рассказали активисты.

 
Они также проинформировали о проведении пресс-конференции, посвященной вышеуказанной проблеме, которая состоится 17 марта в 11.00 по адресу Керей Жанібек хандар, 18, отель Reikartz, 2 этаж, зал Camelia.
 
Ранее инициаторы заявили о своем намерении обратиться к президенту Токаеву с требованием ввести мораторий на точечную застройку в столице сроком на три года. 
 

Данное окно даст возможность пересмотреть незаконные схемы передачи земельных участков и дать объективную правовую оценку действиям застройщика и госорганов, с привлечением прокуратуры, а также агентства по противодействию коррупции", - считают они.

 
Также активисты намерены требовать отставки акима и главного архитектора Нур-Султана.
 

Союз архитекторов представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития Казахстана

15.03.2022, 11:30 41886
Союз архитекторов представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития Казахстана
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - По случаю возобновления деятельности общественное объединение "Союз архитекторов Республики Казахстан" объявило о состоявшемся XVII съезде в городе Алматы, в ходе которого обсуждались главные вопросы развития архитектурной индустрии страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главным резюмирующим документом всех озвученных на съезде тем стала резолюция, которая охватит существующие проблемы и будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана. 
 
В документе представлено несколько основных решений: 
 
1. с целью развития будущего поколения архитекторов будет осуществляться процесс формирования кадров из числа Союза архитекторов Казахстана, имеющих большой профессиональный опыт архитектурного проектирования и проявивших творческие способности при подборе на должности главных архитекторов областей, городов и районов;
 
2. инициирование архитектурных конкурсов для улучшения архитектурного облика городов и сельской местности;
 
3. проведение активной работы по защите архитектурного наследия во всем Казахстане. 
 

Ранее в нашей стране действовал градостроительный совет. Строительство любого здания, вне зависимости от размера, всегда рассматривалось архитектурной общественностью при Союзе архитекторов Казахстана. Учитывая, что в Союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем Союза. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем добиваться и опираться на решения и рекомендации градостроительного совета", - отметил президент Союза архитекторов Серик Султангали.

 
Отмеченные в резолюции действия будут направлены на решение конкретных проблем, которые были сформированы вне работы Союза. Вместе с тем объединение будет работать над повышением статуса архитектурной сферы всей страны.
 

Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане

15.03.2022, 10:51 40116
Более 50 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Казахстане проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу, фермы полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. 
 
Совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот.
 

Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, а также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", - говорится в сообщении ведомства.

 
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. 
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. 

В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

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