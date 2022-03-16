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Нацбанк РК: прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения

15.03.2022, 09:38 32906
Нацбанк РК: прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах. Об этом сообщил председатель Национального банка Галымжан Пирматов на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Реализация геополитических рисков, усугубление проблем глобальных цепочек поставок, усиление внешнего инфляционного давления в мире из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы, ослабление курса будут главной причиной более высокой динамики инфляции. Национальный банк принимает меры по предупреждению распространения последствий внешнего шока на экономику страны, снижению давления на тенге и защите тенговых активов. Для этих целей 24 февраля текущего года Национальный банк повысил базовую ставку до 13,5%. В условиях ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Существенно повысился риск формирования инфляции выше целевого коридора в 2022-2023 годах", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
По его информации, за февраль текущего года годовая инфляция ускорилась с 8,5% до 8,7% на фоне удорожания всех ее компонентов. Наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10% из-за удорожания хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов и овощей. 
 
Непродовольственная инфляция выросла с 8,5% до 8,6%. Платные услуги ускорились с 6,8% до 7,1%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.
 

Глобальная инфляция из-за роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозпродукцию останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось, оказывая давление на внутренние цены", - отметил глава Нацбанка.

 
Он отметил, что сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать эффективная реализация правительством и акиматами Комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, введенный мораторий на рост цен на регулируемые услуги ЖКХ, ГСМ и более сдержанная динамика потребительского спроса.
 

Важно недопущение роста цен ГСМ после отмены моратория. Для этого необходимо создавать условия рыночному ценообразованию и сбалансированному развитию рынков с одновременной расшивкой "узких мест" путем устранения избыточного посредничества. Также важно минимизировать риски для инфляции со стороны растущих мировых цен на продовольствие и удобрения через принятие торговых мер, оперативное решение возникающих проблем логистики, эффективные товарные интервенции, внедрение рыночных механизмов сглаживания волатильности", - сказал Галымжан Пирматов.

 
По его словам, в этом контексте важна эффективная реализация Плана обеспечения продовольственной безопасности на среднесрочный период, который стоит на повестке сегодняшнего заседания. Стабилизация продовольственной инфляции имеет ключевое значение для снижения инфляции. Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам питания, которые вносят значительный вклад в инфляцию. 
 

Для стабилизации цен Национальный банк со своей стороны будет принимать последующие решения по базовой ставке с учетом прогнозной и фактической инфляции, инфляционных ожиданий и развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков", - заключил председатель Нацбанка. 


Дополнено: Как сообщил журналистам в кулуарах правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев, расчетный курс доллара и прогноз инфляции на 2022 год пересмотрят в течение недели.

Ранее сообщалось, что с начала марта Нацбанком проведено интервенций на $542 млн.
 

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Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с госучастием - Токаев

16.03.2022, 13:03 971
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обеспечения устойчивости национальной валюты и проработки вопроса увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан столкнулся с беспрецедентными финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитической ситуации. Жесткое санкционное противостояние уже сегодня приводит к серьезным издержкам. Не только для отдельных стран, но и для всей глобальной экономики. Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно, нарастает неопределенность и турбулентность на мировых рынках, рушатся производственные и торговые цепочки. Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Правительство обязано в срочном порядке реализовать комплексный пакет первоочередных антикризисных мер и прежде всего нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности", - заявил президент РК.

 
Токаев отметил, что последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. 
 

Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными денежными перетоками, поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей из вне", - сказал президент. 

 
Он напомнил, что позавчера подписал специальный указ, который вводит ограничения на вывоз валюты за рубеж. 
 

Крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение. Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажей свои валютные выручки. В рамках исполнения своих договорных обязательств БВУ должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами", - добавил Токаев. 

 
Он подчеркнул, что следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками.
 

Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Правительству и Нацбанку и Агентству по развитию и регулирования финансового рынка нужно принять решительные меры в данном направлении. В целом нужны неординарные решения", - заявил глава государства.


Ранее сообщалось, что Нацбанк с начала марта провел интервенций на $542 млн. 
 

Токаев поручил взять на особый контроль проведение посевной кампании

16.03.2022, 12:45 1416
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам взять на особый контроль проведение посевной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

События в Украине привели к резкому скачку цен на продовольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени могут побить все абсолютные рекорды. На этом фоне на первый план выходит качественное проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, насколько мне известно, еще не готовы к севу. Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль", - заявил Токаев. 

 
Он отметил, что нужно обеспечить аграриев необходимым объемом ГСМ по приемлемым ценам. Также следует перепроверить готовность сельскохозяйственной техники, запасы семян и удобрений.
 

Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде регионов может негативно повлиять на урожайность и привести к нехватке кормов", - добавил глава государства. 

 
Президент подчеркнул, что "в целом нужно совместно с фермерским сообществом пересмотреть подходы к государственной поддержке агропромышленного комплекса". 
 

Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа сельскохозяйственной продукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам", - отметил Токаев. 

 

В Минтруда назвали средний размер пенсии

16.03.2022, 09:50 4936
В Минтруда назвали средний размер пенсии
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - По состоянию на 1 марта казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 470,1 млрд тенге. В феврале 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 71,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 163,8 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 марта 2022 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 246 тыс. человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 марта 2022 года составил 105 538 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социльной защиты населения РК.

 
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
 
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
 
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
 
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
 
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
 
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
 
Напомним, с 1 апреля вступают в силу новые пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений.

$1 = 512,2 тенге.
 

В мажилисе обсудили законопроект о поставках нефтепродуктов в Армению

15.03.2022, 19:04 16871
В мажилисе обсудили законопроект о поставках нефтепродуктов в Армению
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В мажилисе обсудили проект закона о ратификации соглашения в области поставок нефтепродуктов в Армению, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
15 марта 2022 года в комитетах по социально-культурному развитию и по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса посредством видео-конференц-связи состоялись заседания, на которых состоялось обсуждение проекта закона "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения", сообщает пресс-служба Минэнерго.
 
По итогам заседаний соглашение в вышеуказанных комитетах одобрено единогласным решением.
 
Работа в данном направлении продолжится, соглашение будет обсуждаться другими комитетами мажилиса.
 

Международный аэропорт Актобе с 17 марта закроют из-за ремонта ВПП

15.03.2022, 18:38 17906
АКТОБЕ. 15 МАРТА - Международный аэропорт Актобе временно закрывается из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Соответствующее распоряжение администрация аэропорта получила от авиационной администрации РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 марта 2022 года до устранения нарушений приостанавливается эксплуатация взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе", - сообщает газета "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. 

 
Газета напомнила, что 9 марта по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в аэропорту Актобе провели осмотр состояния взлетно-посадочной полосы и местами обнаружили дефекты.
 

Принято решение, что в кратчайшие сроки мы должны заменить определенные участки полотна, где самолет производит разворот, руление", - заявил в интервью изданию первый заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров. 

 
В настоящее время из аэропорта выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по 5 направлениям: Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан, а также 9 рейсов в неделю в 4 города других стран: Стамбул, Тбилиси, Казань и Нукус.
 

В нацкомпании QazaqGaz полностью сменилось правление

15.03.2022, 15:50 21206
В нацкомпании QazaqGaz полностью сменилось правление
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В руководящем составе АО "Национальная компания QazaqGaz" произошли кадровые изменения. Решением совета директоров компании по согласованию с правлением АО "ФНБ "Самрук-Казына" полностью обновлен состав правления, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым заместителем председателя правления назначен Мукай Баккожаулы, имеющий значительный опыт работы в министерствах, государственных финансовых организациях и ведомствах", - сообщает пресс-служба компании. 

 
Баккожаулы имеет опыт работы в Министерстве финансов, квазигосударственном секторе, а также в международных нефтегазовых компаниях, применял инновационные методы и новые походы в вопросах финансов и маркетинга.
 
Занимал должности финдиректора в международной компании Shell (Гаага, Нидерланды), заместителя председателя правления по экономике и финансам АО "НК "КазМунайГаз", руководящие должности в других квазигосударственных и частных компаниях.
 
Заместителем председателя правления по производству и маркетингу назначен Мейрбек Ихсанов. Он имеет производственный и управленческий опыт в международных компаниях, участвовал в реализации крупных проектов в 9 странах. До назначения работал региональным директором по маркетингу и продажам новых технологий в международной компании Schlumberger в Кувейте, Катаре, Египте, Российской Федерации, а также на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Прошел полную программу Management Development в головном офисе компании Schlumberger (Париж, Франция).
 
Заместителем председателя правления по экономике и финансам назначен Акан Мухитулы. Он имеет значительный опыт работы в национальных компаниях, таких как АО "НК "КазМунайГаз", АО "НАК "Казатомпром" и других, где принимал активное участие в успешном выводе компаний на IPO, в проектах по централизации казначейств. Имеет степень магистра в области делового администрирования (MBA in Finance, University of Wales, Великобритания).
 
На должность заместителя председателя правления по стратегии и бизнес-развитию назначен Арман Касенов, имеющий 20-летний стаж работы в газотранспортной отрасли. В разные годы занимал руководящие должности в группе компаний АО "КазТрансГаз", в частности руководил ТОО "КазТрансГаз Онімдері", был заместителем генерального директора АО "КазТрансГаз", курировал вопросы финансов, маркетинга и корпоративного развития. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. 
 
В компании подчеркнули, что правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью национальной компании, а также обеспечивает выполнение решений, принятых акционером и советом директоров. 
 
В соответствии с ранее принятым решением досрочно прекращены полномочия членов правления АО "НК QazaqGaz" Рустама Сулейманова, Тайыра Жанузака, Бекзата Абайылданова, Руслана Абдуллина, Азамата Майтиева. 


 

В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора

15.03.2022, 11:44 34881
В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК разработали приказ о внесении изменений в методику расчета утилизационного платежа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, предлагается базовая ставка в 50 МРП и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники:
 
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов;
 
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории "X");
 
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702;
 
4. Тракторы;
 
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные.

Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники

Базовая ставка

Коэффициент

1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов

С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой

50 МРП

0

С рабочим объемом двигателя:

До 1 000 см3

50 МРП

1,5

От 1 001 см3 до 2 000 см3

50 МРП

3,5

От 2 001 см3 до 3 000 см3

50 МРП

5

Свыше 3 001 см3 

50 МРП

11,5

2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)

С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой

50 МРП

0

Полной (технически допустимой максимальной) массой:

До 2,5 тонн

50 МРП

3,5

От 2,501 тонн до 3,5 тонн

50 МРП

7,5

От 3,501 тонн до 5 тонн

50 МРП

7,5

От 5,01 тонн до 8 тонн

50 МРП

8

От 8,01 тонн до 12 тонн

50 МРП

9,5

От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей

50 МРП

10,5

От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей

50 МРП

20,5

 Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*

50 МРП

11

3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702

 С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой

50 МРП

0

С рабочим объемом двигателя:

До 2 500 см3

50 МРП

4

От 2 501 см3 до 5 000 см3

50 МРП

8

От 5 001 см3 до 10 000 см3

50 МРП

10,5

Свыше 10 001 см3

50 МРП

13,5

4. Тракторы

С номинальной мощностью двигателя:

До 60 л.с.

50 МРП

2

От 61 л.с. до 130 л.с.

50 МРП

5,5

От 131 л.с. до 220 л.с.

50 МРП

17

От 221 л.с. до 340 л.с.

50 МРП

29

От 341 л.с. до 380 л.с.

50 МРП

29

Свыше 380 л.с.

50 МРП

40

5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные

С номинальной мощностью двигателя:

До 160 л.с.

50 МРП

9

От 161 л.с. до 220 л.с.

50 МРП

23

От 221 л.с. до 255 л.с.

50 МРП

32

От 256 л.с. до 325 л.с.

50 МРП

38

От 326 л.с. до 400 л.с.

50 МРП

38

Свыше 400 л.с.

50 МРП

45

 

В отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0", - отмечается в документе.

 
С подробным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".
 

Валовые международные резервы за февраль выросли на $161 млн

15.03.2022, 11:28 36256
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Валовые международные резервы за февраль выросли на $161 млн - до $87,5 млрд, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В их числе золотовалютные резервы выросли на $132 млн - до $33,5 млрд за счет роста цены на золото", - отметил Галымжан Пирматов.

 
По его словам, активы Национального фонда на конец февраля составили $53,9 млрд. В феврале было продано $510 млн для обеспечения выделения трансфертов в бюджет. Общие поступления в Нацфонд с начала текущего года составили 925 млрд тенге, что в 4,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года.
 

Пенсионные активы ЕНПФ составили 13,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 533,5 млрд тенге, или 4,1%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил порядка 534,2 млрд тенге. По итогам двух месяцев доходность составила 4,0% при инфляции 1,5%, реальная доходность - 2,5%", - проинформировал председатель Национального банка РК. 

 
Также он сообщил, что за январь через платежные системы НБРК было проведено 4,2 млн транзакций на сумму 52,5 трлн. В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 232,5 тыс. транзакций на сумму 2,9 трлн тенге.
 
За январь 2022 года количество и объем безналичных операций составили 438,5 млн транзакций на сумму 5,4 трлн тенге.
 

Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме. Национальный Банк в режиме реального времени отслеживает развитие ситуации и их влияние на рынки, оценивает степень влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана и принимает меры для обеспечения финансовой и ценовой стабильности", - заверил Галымжан Пирматов.


Ранее сообщалось, что с начала марта проведено интервенций на $542 млн.
 

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