В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья за январь уменьшилось на 21,9%

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе 2020 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21 666 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 21,9%, передает Kazakhstan Today.

Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2020 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 9%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Наибольшее количество сделок купли-продажи жилья зарегистрировано в Алматы (4060), Нур-Султане (2757) и Карагандинской области (2134).

Цена на продажу нового жилья в среднем по республике составила - 295 180 тенге за квадратный метр, перепродажу благоустроенного - 203 091 тенге за квадратный метр, неблагоустроенного - 126 500 тенге за квадратный метр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства