В Казахстане меняют правила выдачи онлайн-кредитов

Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка

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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым законом, недавно подписанным главой государства, предусмотрены новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов, - Новым законом, недавно подписанным главой государства, предусмотрены новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.





При оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится период "охлаждения". Это срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита. Теперь кредит может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу", - проинформировали в ведомстве.





Минимальный размер кредита, при превышении которого будет применяться период "охлаждения", а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом АРРФР.





Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка или микрофинансовой организации. Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом агентства.





Вместе с тем для отдельных категорий граждан - лиц младше 21 года и старше 55 лет - выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия. При обращении за получением кредита онлайн оформление согласия производится через портал "электронного правительства", кредитное бюро либо приложение кредитора.





Кроме того, закон расширяет основания, при которых возможно внесудебное и судебное списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам.





Внесудебное списание будет возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу, связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением следующих требований:





- личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров;





- получение согласия отдельных категорий граждан;





- "период охлаждения" при выдаче кредитов;





- проведение биометрической идентификации при заключении договора.





Судебное списание возможно в случае, если мошеннический кредит был оформлен вследствие:





- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении кредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или микрофинансовой организации;





- нарушения банком, микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации;





- нарушения установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.





Также банки получат право временно приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества; отклонять операции и ограничивать обслуживание клиентов, если они или их контрагенты находятся в черном списке Антифрод-центра.









Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец Нововведения вступают в силу через 60 дней после публикации, за исключением "периода охлаждения", который начнет действовать через 90 дней.Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.



