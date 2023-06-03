02.06.2023, 12:03 6056
В Казахстане объем денежных переводов через СДП за год сократился на 24%
Фото: shutterstock.com
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем средств, отправленных через системы денежных переводов (СДП) на территории РК, в первом квартале текущего года составил 15 млрд тенге - на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом годом ранее наблюдался рост в секторе сразу на треть.
Количество транзакций через СДП внутри страны сократилось сразу в 3,5 раза, до 45,1 тысячи. Годом ранее количество транзакций также показывало спад, однако лишь на 3%. Все это увеличило средний чек одного перевода внутри страны со 123,6 тысячи тенге за январь-март 2022 года сразу до 331,9 тысячи тенге за январь-март 2023 года", - сообщает Ranking.
Как пишет агентство, казахстанцы обеспокоены грядущим налогообложением мобильных банковских переводов, несмотря на заверения и гарантии министра финансов РК Ерулана Жамаубаева о том, что никаких проверок, ажиотажа и давления на людей и бизнес не будет.
Среди систем денежных переводов на территории Казахстана выросли показатели только у лидирующей по объемам "Золотой Короны": плюс 5,2% за год, до 3,3 млрд тенге за январь-март 2023 года. Доля "Золотой Короны" в РК за год увеличилась с 16% до 22,1%. Следом идет Western Union с объемом переводов на территории РК в 59,9 млн тенге, что в то же время в 4,7 раза меньше по сравнению с январем-мартом 2022 года", - говорится в информации.
На "Юнистрим" и Contact пришлось лишь 8 млн и 7,4 млн тенге, по сравнению с первым кварталом 2022-го объем переводов на территории РК через эти системы сократился в 5,2 и 5,6 раза соответственно.
На иные системы денежных переводов пришлось 11,6 млрд тенге за январь-март 2023 года - на 28,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По количеству транзакций также лидирует "Золотая Корона": 3 тыс. за январь-март 2023-го - на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: количество транзакций денежных переводов на территории РК через Western Union сократилось сразу в 67,5 раза, до 40 транзакций, через "Юнистрим" - в 2,1 раза, до 140 транзакций. На иные системы пришлось 41,9 тыс. транзакций - сразу в 3,6 раза меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года", - сообщается в исследовании.
Наибольший средний чек одного перевода на территории РК среди систем денежных переводов был отмечен у СДП Contact: 1,9 млн тенге. Следом идет Western Union: 1,5 млн тенге - в 14,4 раза больше, чем за январь-март 2022 года.
У "Золотой Короны" средний чек одного перевода составил 1,1 млн тенге, рост за год - на 12,2%. У системы "Юнистрим" средний чек одного перевода по сравнению с остальными СДП очень небольшой: лишь 57,1 тысячи тенге - в 2,4 раза меньше по сравнению с январем-мартом 2022 года.
Средний чек одного перевода через иные системы денежных переводов за год вырос со 105,7 тысячи тенге до 275,9 тысячи тенге.
Ранее сообщалось что китайская платежная система UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт. В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%.
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30.05.2023, 19:38 19081
Нацбанк РК начинает продажи монет с самовывозом
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке РК через интернет-магазин с 1 июня стартуют продажи коллекционных монет из золота и серебра путем самовывоза из касс территориальных филиалов, сообщает пресс-служба регулятора.
Для организации очередности посещения территориальных филиалов в интернет-магазине реализован функционал бронирования даты и времени посещения. Уведомление о подтверждении заказа со ссылкой на бронирование даты и времени посещения территориального филиала поступит на адрес электронной почты пользователя после покупки монеты в интернет-магазине.
Забронировать дату и время посещения территориального филиала также можно в карточке оформленного заказа в разделе "Мои заказы" в личном кабинете пользователя. После подтверждения заказа территориальным филиалом в карточке заказа появится кнопка бронирования даты и времени.
На период реализации коллекционных монет путем самовывоза для обеспечения своевременной выдачи монет покупателям будет временно приостановлена продажа коллекционных монет с помощью курьерской доставки", - сообщили в Нацбанке.
Выдача пользователям купленных монет будет осуществляться в кассах территориальных филиалов НБК с проверкой формы подтверждения заказа, а также при наличии удостоверения личности.
В НБ РК подчеркнули, что монеты, реализующиеся путем самовывоза, необходимо забирать лично. Передача монет курьерам различных служб доставки, в том числе по просьбе покупателей, осуществляться не будет.
Для покупки будут доступны следующие коллекционные монеты:
BUǴY из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук;
AQQÝ из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук;
BÚRKIT из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, со вставкой из бриллианта диаметром 2 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 500 штук;
ÓMIR SHEJIRESI из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 7777 тенге, тиражом 500 штук;
KIIZ ÚI из серебра 925 пробы, массой 1000 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 350 штук;
JETI QAZYNA из серебра 925 пробы, массой 777,5 г, диаметром 100 мм, качеством изготовления proof, номиналом 5000 тенге, тиражом 250 штук;
JETI QAZYNA из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 25 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук;
Год тигра из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 г, диаметром 21,87 мм, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 1000 штук.
Напомним, Национальный банк Казахстана 3 февраля 2023 года выпустил в обращение коллекционные монеты BALQASH ALABUǴASY из серии "Флора и фауна Казахстана", для изготовления которой была использована уникальная инновация. При разработке концепта дизайна специалистами Национального банка было принято решение применить в монете BALQASH ALABUǴASY новые технологии. Казахстанским монетным двором была апробирована инновационная чеканка с применением 3D-технологии сверхвысокого рельефа.
30.05.2023, 15:15 21026
Китайское рейтинговое агентство Dagong Global подтвердило международный рейтинг ЕАБР
Ликвидность ЕАБР останется на высоком уровне, и страны - участницы банка сохранят высокую степень готовности поддерживать ЕАБР
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. подтвердило рейтинги Евразийского банка развития (ЕАБР): долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне "iBBB+" и рейтинг по национальной шкале "AA+". Прогноз по рейтингам "стабильный".
Подтверждение кредитных рейтингов ЕАБР отражает статус банка как крупного международного банка развития в центральном регионе Евразийского континента и сильную поддержку со стороны стран-участниц; сохраняющийся хороший доступ к рынкам капитала в различных валютах, включая доллары США, китайские юани и местные валюты стран-участниц, а также кредиты от международных банков; сильную устойчивость банка к рискам ликвидности, включая высоколиквидный казначейский портфель и хороший уровень покрытия ликвидными активами", - сообщили в пресс-службе ЕАБР.
Рейтинговое агентство Dagong Global отмечает, что способность ЕАБР выполнять свои финансовые обязательства высока. Стабильный прогноз отражает мнение агентства о том, что ликвидность ЕАБР останется на высоком уровне и страны - участницы банка сохранят высокую степень готовности поддерживать ЕАБР в ближайшие год-два.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
28.05.2023, 15:18 29901
UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт
Фото: Depositphotos
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Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт.
Китайская платежная система стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03% против 38,78% у Visa. Это связано в первую очередь с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США, пояснили эксперты. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, наоборот, вырос", - пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report.
В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%, следует из данных Nilson Report.
Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока - $16,227 млрд. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay - 75,12%. Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 п.п. - с 39,53% до 21,19%", - сообщается в информации.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала 1-2%.
В свою очередь аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов пояснил, что система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay", - объяснил эксперт.
Он добавил, что еще в 2021 году ситуация была иной. Доля Visa на рынке была больше и составляла 39,53%, а UnionPay - 38,68%. При этом трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68% в 2021 году. Более того, в 2022 году у Visa сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у UnionPay оба этих показателя увеличились.
На расчеты по картам Visa может негативно повлиять снижение темпов роста ВВП США, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Более того, по сравнению с UnionPay американская платежная система находится в условиях более жесткой конкурентной среды.
Алексей Тараповский подчеркнул, что в прошлом году распространение карт UnionPay в России получило новый импульс. Из-за ухода Visa и MasterCard россияне лишились возможности быстро и свободно совершать трансакции в других странах по этому "пластику", из-за чего их выбор в моменте пал именно на китайскую платежную систему.
Уход западных игроков из РФ мог оказать большое влияние на их доли на рынке, считает и Игорь Додонов. Он пояснил, что российские операции этих платежных систем перестали учитываться в общей статистике. При этом на Россию приходилось 4-5% всех трансакций Visa и MasterCard, уточнил эксперт.
В целом для популяризации UnionPay российский рынок незначителен, так как основная целевая аудитория платежной системы - жители Китая. Ее международную значимость определяют рынок КНР и использование ее гражданами карт за пределами своей страны", - считает директор группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
В свою очередь Додонов выразил мнение, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы.
ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые. При этом проникновение банковских карт здесь все еще ниже, чем в развитых странах", - пояснил эксперт.
Консалтинговая компания Capgemini прогнозирует, что число безналичных трансакций в мире в период с 2021 по 2026 год будет увеличиваться на 16,5%, тогда как в АТР темпы роста этого показателя составят 22,8% в год, отметил эксперт. По его словам, в странах региона ожидается больший экономический подъем, поэтому денежные объемы трансакций, вероятно, также будут увеличиваться опережающими темпами, а платежная система UnionPay станет основным бенефициаром этой тенденции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти вдвое снизят межбанковские комиссии между платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay.
В исследовании ranking.kz также говорилось, что финансовые санкции и уход Visa и Masterсard из РФ, а также массовая миграция россиян в Казахстан вновь вернули популярность системам денежных переводов.
23.05.2023, 19:44 45366
Более 100 кг золота купили казахстанцы в апреле
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 3119 мерных слитков общим весом 100,5 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в апреле, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
С начала действия программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения продано 125 549 золотых слитков общим весом 4,3 тонны.
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 32 756 штук. Далее следуют 5-граммовые - 28 547 штук (23%), 100-граммовые - 25 793 штуки (20%), 20-граммовые - 23 744 штуки (19%) и 50-граммовые - 14 709 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.
С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 20 972 мерных слитка общей массой 539,9 кг. Это составляет 17% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.
Напомним, в марте банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами продано 4568 мерных слитков общим весом 175 кг.
22.05.2023, 14:25 47721
Банкам разрешат вывозить рубли из Казахстана до 2024 года
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана опубликовало проект постановления, которым банкам второго уровня разрешается вывозить российские рубли из Казахстана до 1 января 2024 года.
Вывоз банками второго уровня из Республики Казахстан наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Ранее правительство РК разрешало банкам разовый вывоз из Казахстана наличных рублей.
Постановление действовало в течение 60 календарных дней.
При этом Национальный банк обращал внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
19.05.2023, 19:42 58761
Банки развития Казахстана и Китая подписали соглашение для финансирования инвестпроектов
Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк Развития Казахстана" и Государственный банк развития Китая заключили генеральное кредитное соглашение, сообщает пресс-служба БРК.
Документ был подписан 18 мая главой национального управляющего холдинга "Байтерек", председателем совета директоров БРК Канатом Шарлапаевым и президентом ГБРК Тань Цзюном в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР.
Сумма лимита по соглашению составила 300 млн долларов.
В последние годы Банк развития Казахстана подписал несколько кредитных соглашений с Банком развития Китая, которые помогли профинансировать ряд важных инвестиционных проектов в Казахстане. Мы высоко ценим это сотрудничество и надеемся, что и впредь наши совместные усилия по развитию экономик двух стран будут такими же плодотворными и взаимовыгодными", - отметил в своем выступлении Канат Шарлапаев.
Указанные средства могут быть использованы для финансирования инвестиционных проектов в таких отраслях казахстанской экономики, как химическая и горнодобывающая, в секторах энергетики, транспорта, производства строительных материалов, сельского хозяйства и других.
Линия открыта в долларах для финансирования казахстанских инвестиционных проектов без привязки к китайскому контенту. При этом в приоритете будут проекты, нацеленные на развитие промышленного потенциала Казахстана, выпуск товаров среднего и высокого переделов, а также с высокой долей казахстанского содержания.
19 мая завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.
17 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Позже президент Казахстана и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, образовании и науке. Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Республики Казахстан был подписан ряд документов.
Вчера глава государства принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.
Также президент, пригласив представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказал им о возможностях международного финансового центра "Астана". На сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них - китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.
Сегодня президент Казахстана выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.
18.05.2023, 09:52 65781
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 98,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 337,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 761,5 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК
По состоянию на 1 мая 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 297 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 мая 2023 года составил 120 686 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 851 тенге, базовой пенсии - 37 835 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста, отметили в министерстве.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
16.05.2023, 17:40 73606
ЕАБР заключил меморандум о сотрудничестве с южноамериканским FONPLATA
Документ направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) заключил меморандум о взаимодействии с южноамериканским банком развития FONPLATA, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Меморандум подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и исполнительный вице-президент FONPLATA Мариана Прадо в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.
Целью меморандума является создание официальных рамок для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между ЕАБР и FONPLATA. Он направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в информации.
Согласно меморандуму, ЕАБР и FONPLATA планируют участвовать в софинансировании и оказывать финансовую помощь для устойчивого развития и развития инфраструктурных проектов в странах, регионах и местах, представляющих взаимный интерес. Также они намерены объединить государственный и частный секторы, облегчить доступ к новым рынкам и деловым потокам, расширить трансграничные торговые связи и провести исследования по вопросам устойчивого развития, ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты), макроэкономики и регионального развития.
Сотрудничество между ЕАБР и FONPLATA также будет включать создание трастового фонда, управляемого FONPLATA и (или) ЕАБР, для финансирования, инвестирования или совместного финансирования проектов, а также для поддержки других совместных инвестиционных деятельностей в рамках согласованных областей сотрудничества.
Мы с радостью заключаем меморандум о взаимодействии с FONPLATA, что отражает наше стремление к укреплению партнерства с ведущими банками развития. Меморандум открывает перед Банком возможности для сотрудничества с новыми партнерами и дальнейшего развития. FONPLATA работает на развивающихся и пограничных рынках, сталкиваясь с аналогичными региональными проблемами, как и ЕАБР, и мы с нетерпением ждем возможности применить их опыт. Уверен, совместные усилия с FONPLATA принесут значительную пользу нашим странам и народам, способствуя экономическому росту и благосостоянию", - подчеркнул Подгузов.
В свою очередь Мариана Прадо отметила, что подписание этого меморандума является значимым событием и устанавливает рамки для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между двумя организациями.
Это сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию, инфраструктурным проектам, развитию бизнеса и торговли в странах, которые представляют взаимный интерес для ЕАБР и FONPLATA", - подчеркнула представительница FONPLATA.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.
Уже 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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