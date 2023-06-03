В Казахстане объем денежных переводов через СДП за год сократился на 24%

Средний чек одного перевода внутри страны увеличился со 123,6 тысячи тенге за январь-март 2022 года сразу до 331,9 тысячи тенге за январь-март 2023 года

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Объем средств, отправленных через системы денежных переводов (СДП) на территории РК, в первом квартале текущего года составил 15 млрд тенге - на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом годом ранее наблюдался рост в секторе сразу на треть.





Количество транзакций через СДП внутри страны сократилось сразу в 3,5 раза, до 45,1 тысячи. Годом ранее количество транзакций также показывало спад, однако лишь на 3%. Все это увеличило средний чек одного перевода внутри страны со 123,6 тысячи тенге за январь-март 2022 года сразу до 331,9 тысячи тенге за январь-март 2023 года", - сообщает Ranking .





Как пишет агентство, казахстанцы обеспокоены грядущим налогообложением мобильных банковских переводов, несмотря на заверения и гарантии министра финансов РК Ерулана Жамаубаева о том, что никаких проверок, ажиотажа и давления на людей и бизнес не будет.





ranking.kz





Среди систем денежных переводов на территории Казахстана выросли показатели только у лидирующей по объемам "Золотой Короны": плюс 5,2% за год, до 3,3 млрд тенге за январь-март 2023 года. Доля "Золотой Короны" в РК за год увеличилась с 16% до 22,1%. Следом идет Western Union с объемом переводов на территории РК в 59,9 млн тенге, что в то же время в 4,7 раза меньше по сравнению с январем-мартом 2022 года", - говорится в информации.





На "Юнистрим" и Contact пришлось лишь 8 млн и 7,4 млн тенге, по сравнению с первым кварталом 2022-го объем переводов на территории РК через эти системы сократился в 5,2 и 5,6 раза соответственно.





На иные системы денежных переводов пришлось 11,6 млрд тенге за январь-март 2023 года - на 28,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





По количеству транзакций также лидирует "Золотая Корона": 3 тыс. за январь-март 2023-го - на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения: количество транзакций денежных переводов на территории РК через Western Union сократилось сразу в 67,5 раза, до 40 транзакций, через "Юнистрим" - в 2,1 раза, до 140 транзакций. На иные системы пришлось 41,9 тыс. транзакций - сразу в 3,6 раза меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года", - сообщается в исследовании.





ranking.kz





Наибольший средний чек одного перевода на территории РК среди систем денежных переводов был отмечен у СДП Contact: 1,9 млн тенге. Следом идет Western Union: 1,5 млн тенге - в 14,4 раза больше, чем за январь-март 2022 года.





У "Золотой Короны" средний чек одного перевода составил 1,1 млн тенге, рост за год - на 12,2%. У системы "Юнистрим" средний чек одного перевода по сравнению с остальными СДП очень небольшой: лишь 57,1 тысячи тенге - в 2,4 раза меньше по сравнению с январем-мартом 2022 года.





Средний чек одного перевода через иные системы денежных переводов за год вырос со 105,7 тысячи тенге до 275,9 тысячи тенге.



