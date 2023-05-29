UnionPay обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Москва. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала Visa на рынке дебетовых карт.





Китайская платежная система стала лидером по объему трансакций, заняв 40,03% против 38,78% у Visa. Это связано в первую очередь с ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедлением ВВП США, пояснили эксперты. Свой вклад мог внести и российский рынок, с которого Visa официально ушла, а спрос на UnionPay на нем, наоборот, вырос", - пишут "Известия" со ссылкой на исследование международной компании Nilson Report.





В 2022 году доля трансакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03%, тогда как тот же показатель у Visa составил 38,78%, следует из данных Nilson Report.





Объем операций по "пластику" американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока - $16,227 млрд. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay - 75,12%. Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 п.п. - с 39,53% до 21,19%", - сообщается в информации.





Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что карты UnionPay традиционно занимали второе место после Visa, но в первую очередь за счет внутреннего китайского рынка. По его словам, их доля на международном рынке без учета пользователей из КНР не превышала 1-2%.





В свою очередь аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов пояснил, что система UnionPay наиболее распространена в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.





Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay", - объяснил эксперт.





Он добавил, что еще в 2021 году ситуация была иной. Доля Visa на рынке была больше и составляла 39,53%, а UnionPay - 38,68%. При этом трансакции по дебетовым картам американской платежной системы с 2011 года упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской росли с близких к нулевым значений до 38,68% в 2021 году. Более того, в 2022 году у Visa сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у UnionPay оба этих показателя увеличились.





На расчеты по картам Visa может негативно повлиять снижение темпов роста ВВП США, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Более того, по сравнению с UnionPay американская платежная система находится в условиях более жесткой конкурентной среды.





Алексей Тараповский подчеркнул, что в прошлом году распространение карт UnionPay в России получило новый импульс. Из-за ухода Visa и MasterCard россияне лишились возможности быстро и свободно совершать трансакции в других странах по этому "пластику", из-за чего их выбор в моменте пал именно на китайскую платежную систему.





Уход западных игроков из РФ мог оказать большое влияние на их доли на рынке, считает и Игорь Додонов. Он пояснил, что российские операции этих платежных систем перестали учитываться в общей статистике. При этом на Россию приходилось 4-5% всех трансакций Visa и MasterCard, уточнил эксперт.





В целом для популяризации UnionPay российский рынок незначителен, так как основная целевая аудитория платежной системы - жители Китая. Ее международную значимость определяют рынок КНР и использование ее гражданами карт за пределами своей страны", - считает директор группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.





В свою очередь Додонов выразил мнение, что глобальная роль UnionPay имеет все шансы продолжить расти в предстоящие годы.





ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среднесрочной перспективе, вероятно, продолжит показывать темпы, превышающие среднемировые. При этом проникновение банковских карт здесь все еще ниже, чем в развитых странах", - пояснил эксперт.





Консалтинговая компания Capgemini прогнозирует, что число безналичных трансакций в мире в период с 2021 по 2026 год будет увеличиваться на 16,5%, тогда как в АТР темпы роста этого показателя составят 22,8% в год, отметил эксперт. По его словам, в странах региона ожидается больший экономический подъем, поэтому денежные объемы трансакций, вероятно, также будут увеличиваться опережающими темпами, а платежная система UnionPay станет основным бенефициаром этой тенденции.





Ранее сообщалось, что в Казахстане почти вдвое снизят межбанковские комиссии между платежными системами Visa, Mastercard и UnionPay.



