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В Казахстане почти вдвое снизят межбанковские комиссии

03.11.2022, 10:45 4636
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и международные системы платежных карточек Visa, Mastercard и UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карточек (ставки интерчейндж).
 
Как пояснили в пресс-службе Нацбанка РК, под интерчейнджем понимается часть эквайринговой комиссии, уплачиваемая при приеме безналичных платежей банками-эквайерами, обслуживающими торгово-сервисные предприятия, банку - эмитенту платежной карточки.
 

В соответствии с условиями соглашения функционирующие в Казахстане международные системы платежных карточек берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в 2 раза", - сообщили в ведомстве.

 
При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй этап - 1 января 2025 года:
 
•        в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,80-2,0%) до 1,50%, на втором этапе - до 1,0%;
 
•        в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,40%) до 1,80%, на втором - до 1,20%;
 
•        в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих ставок (порядка 2,45%) до 2,0%, на втором этапе - до 1,40%. По операциям для покупок в интернете будут применяться указанные ставки плюс 0,1%.
 

Снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики", - считают эксперты.

 

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Стоимость доллара на бирже упала на 2 тенге

01.11.2022, 18:17 14331
Стоимость доллара на бирже упала на 2 тенге
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар упал в цене на 2 тенге и составил 466,22 тенге, сообщает KASE.

За сутки доллар упал в цене на 2,01 тенге, за месяц - на 9,29 тенге.
 
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 467-467,5 тенге, продают в среднем по 471 тенге.

 

Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 7,8% - ЕНПФ

01.11.2022, 17:21 15621
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 7,8% (до 14 104 млрд тенге). При этом чистый инвестиционный доход за 9 месяцев 2022 года оказался меньше данного показателя за аналогичный период 2021 года на 34,1%.
 
По данным ЕНПФ на 1 октября, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков за год увеличилось на 3,1%, до 11 850 573 счетов.
 

По данным OECD, за 2020 год пенсионные накопления казахстанцев были на 12,2 млрд долларов меньше, чем у норвежских вкладчиков, и на 3,8 млрд долларов больше, чем у вкладчиков из Австрии. При этом реальная инвестиционная доходность пенсионного фонда Казахстана в 2020 году (2,7%) была на 0,1% меньше, чем в Латвии, занимавшей 23-ю строчку в рейтинге по данному показателю среди стран ОЭСР", - сообщает аналитическая служба НПП "Атамекен" со ссылкой на данные ЕНПФ.


Напомним, сегодня КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года.  
 

КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года

01.11.2022, 17:10 16546
КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года.

Повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений. Размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального банка, остались без изменений", - сообщили в пресс-службе фонда.  



Категория депозита
По депозитам без пополнения, %
По депозитам с пополнением, %
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Несрочные депозиты
15,5
15,5
15,5
15,5
Срочные депозиты
3 месяца
16,5
16,5
16,0
16,0
6 месяцев
16,5
16,5
16,0
16,0
12 месяцев
14,0
14,0
13,7
13,7
24 месяца
9,9
9,9
9,7
9,7
Сберегательные депозиты
3 месяца
17,5
17,5
17,0
17,0
6 месяцев
17,5
17,5
17,0
17,0
12 месяцев
15,7
16,1▲
14,5
14,9▲
24 месяца
13,0
13,5▲
12,2
12,7▲




 

БРК выделит 34 млрд тенге для финансирования экспортеров

01.11.2022, 13:54 17561
БРК выделит 34 млрд тенге для финансирования экспортеров
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Банк развития Казахстана до конца года выделит еще 34 миллиарда тенге, которые предназначены для финансирования предэкспортных операций отечественных экспортно ориентированных предприятий, сообщили в пресс-службе банка.
 
Отмечается, что льготные деньги предусмотрены в рамках государственной программы "Нурлы жол", а также из прямых заимствований банка с рынков капитала.
 

Открытие кредитной линии возможно до конца этого года. Претендовать на финансирование могут все предприятия-экспортеры. Минимальная сумма займа составляет 1 млрд тенге, которые могут быть направлены на закуп сырья и материалов, а также оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции. Заявки банк принимает через свой сайт", - уточнили в банке.

 
АО "Банк развития Казахстана" - национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

Как сообщалось ранее, взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов.
 

Нацбанк: долларизация депозитов снижается

28.10.2022, 20:37 31216
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем депозитов резидентов в депозитных организациях увеличился на 3,2% м/м (рост - 12,7% г/г). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,2%, депозиты физических лиц - на 2,1%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
На фоне сохранения привлекательности депозиты в тенге за месяц выросли на 4,6%. В иностранной валюте рост составил 0,7% за счет корректировки курса тенге и соответствующей переоценки. При этом в валютном эквиваленте валютные депозиты снизились на 0,3%. В результате уровень долларизации депозитов в сентябре 2022 года составил 35,6% (в августе 2022 года - 36,5%, в декабре 2021 года - 36,0%).
 
Депозиты юридических лиц в национальной валюте выросли на 5,3% м/м в основном за счет притока срочных вкладов (рост на 13,5% м/м). Долларизация депозитов юридических лиц снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 39,3%, но остается выше уровня начала года (37,6%) на фоне продолжающегося притока валютных вкладов с мая 2022 года.
 
Депозиты физических лиц в тенге выросли на 3,8% м/м на фоне высокого дифференциала ставок между тенговыми и валютными депозитами населения. Депозиты физических лиц в иностранной валюте снизились на 1,6%. В результате уровень долларизации депозитов физлиц в сентябре 2022 года составил 31,7% (в августе 2022 года - 32,8%, в декабре 2021 года - 34,4%). Продолжается тенденция снижения долларизации вкладов физических лиц без учета депозитов в АО "Отбасы банк" и крупных вкладов (свыше 50 млн тенге), за год она снизилась на 4,8 п.п., до 16,4%.
 
В сентябре предельные ставки КФГД по депозитам физических лиц сохранились на прежнем уровне, достигая 16% по некоторым видам сберегательных вкладов.
 
Объем срочных депозитов составил 20 032,9 млрд тенге, увеличившись на 5,0% м/м, преимущественно за счет тенговых вкладов. В их структуре вклады в национальной валюте составили около 2/3 от общего портфеля депозитов.
 
В условиях неизменности базовой ставки средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц в сентябре 2022 года сохранилась на уровне августа и составила 12,4% (в сентябре 2021 года - 7,4%), по депозитам физических лиц - выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п., составив 12,2% (8,3%).
 

КФГД предупреждает об активизации интернет-мошенников

28.10.2022, 13:44 33361
КФГД предупреждает об активизации интернет-мошенников
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) отмечает активизацию финансовых мошенников в социальных сетях на фоне программы по выплате компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам физических лиц.
 

В последнее время злоумышленники чаще используют фишинговые рассылки и сайты для сбора персональных данных пользователей. КФГД также зафиксировал распространение фейковой информации в социальных сетях, например, что якобы осталась только одна неделя для "регистрации", чтобы получить компенсацию по депозитам", - сообщается на сайте фонда.

 
Там отметили, что регистрация для получения компенсации не нужна.
 

Вкладчики казахстанских банков до 1 января 2023 года вправе подать заявление в банк о своем согласии на получение десятипроцентной компенсации. Сделать это можно непосредственно в самом банке или онлайн в официальном мобильном приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов. Рекомендуем по вопросам, связанным с выплатой компенсации, обращаться непосредственно в банк, где имеется депозит. Хотелось бы обратиться к гражданам с призывом обязательно проверять каналы информации и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КФГД.

 
В фонде также рекомендовали игнорировать сомнительную рекламу о выплате компенсации в интернете и не раскрывать персональные данные неизвестным.
 

Казахстанские банки продолжают принимать заявления от депозиторов о согласии на выплату компенсации (премии). Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные правилами", - отметили в фонде.

 
Дополнительную информацию всегда можно получить по бесплатному короткому номеру 1460, на сайте фонда, а также направить запрос по электронной почте [email protected] или задать вопрос в телеграм-чате @kdif_ask.
 

Глава Банка развития Казахстана покинул пост

27.10.2022, 20:30 38901
Глава Банка развития Казахстана покинул пост
Фото: БРК
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября единственный акционер АО "Банк развития Казахстана" - национальный управляющий холдинг "Байтерек" досрочно прекратил полномочия председателя правления Руслана Искакова, принявшего решение покинуть банк по собственному желанию.
 
Руслан Искаков занимал пост председателя правления БРК с февраля 2022 года. За период его работы в качестве главы банка была проведена работа по реформированию основных бизнес-процессов, подтверждены международные рейтинги БРК на уровне страновых, привлечено более $800 млн прямых иностранных инвестиций, в том числе благодаря успешному выпуску еврооблигаций, сообщает пресс-служба БРК.
 

KEGOC направит на дивиденды весь доход за первое полугодие 2022 года

27.10.2022, 17:18 38361
KEGOC направит на дивиденды весь доход за первое полугодие 2022 года
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На внеочередном общем собрании акционеров АО "KEGOC" принято решение о выплате дивидендов и утвержден размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "KEGOC", сообщили в пресс-службе компании.
 

В соответствии с утвержденной финансовой отчетностью консолидированный чистый доход компании за 1-е полугодие 2022 года составил 14 млрд тенге. Общая сумма дивидендов к выплате составит 17 млрд тенге, из которых 3 млрд тенге - это часть нераспределенной прибыли прошлых периодов. Таким образом, АО "KEGOC" направит на выплату 120% от чистой прибыли, что в расчете на одну акцию составит 65,44 тенге", - сообщается в пресс-релизе.

 
Список акционеров АО "KEGOC", имеющих право на получение дивидендов по простым акциям компании по итогам первого полугодия 2022 года, будет зафиксирован по состоянию на 00 часов 00 минут 15 декабря 2022 года. Выплачивать дивиденды планируется с 20 декабря 2022 года.
 

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