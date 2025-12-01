10.12.2025, 11:52 7331
Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год опубликовал ЕНПФ
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год, сообщили в фонде.
Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использованы следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":
минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции.
Напомним, что ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсией не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
09.12.2025, 09:45 21366
Какими будут МРП и МЗП в 2026 году
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.
Установить с 1 января 2026 года:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;
- размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.
Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.
Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.
Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.
Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.
В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:
- национальные управляющие холдинги;
- национальные холдинги;
- национальные компании;
- акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу.
08.12.2025, 18:24 30071
Президент Казахстана подписал бюджет на три года
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщили в пресс-службе Акорды.
Также главой государства подписан закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".
Ранее мажилис парламента согласился с поправками сената в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Предусмотрено увеличение объема субвенций регионам на 17,5 млрд тенге. Дополнительно в 2026 году на развитие регионов планируется направить еще 28,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены на развитие систем теплоснабжения и электроэнергии, газоснабжения, проведение берегоукрепительных работ и другие приоритетные направления.
Сенат внес поправки и в закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы". Было предложено дополнительно направить 17,5 млрд тенге на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения уже начатых и продолжающихся проектов.
Отмечается, что в 2026 году государственные доходы прогнозируются в размере 19,2 трлн тенге; в 2027 году - 21,2 трлн тенге; в 2028 году - 23,2 трлн тенге. Расходы составят 27,7 трлн тенге в 2026 году с ростом до 29,7 трлн тенге к 2028 году.
Согласно документу, в 2026 году месячный расчетный показатель определен в размере 4325 тенге; минимальная заработная плата (МЗП) - 85 000 тенге; минимальная пенсия - 69 049 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге; прожиточный минимум - 50 851 тенге.
05.12.2025, 18:03 61581
Штрафы за непредоставление налоговой отчетности отменяют в Казахстане
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов сообщил, что формы налоговой отчетности сокращены на 30%, передает корреспондент агентства.
Отказались от штрафов при непредоставлении налоговой отчетности. Это закреплено в нормах Кодекса об административных правонарушениях. Если, условно, налогоплательщик забыл предоставить налоговую отчетность, штраф не будет предъявляться - будет восприниматься как предоставленная нулевая отчетность. В последующем налогоплательщик самостоятельно может задекларировать фактический доход, который у него сложился по отчетному периоду", - сказал вице-министр.
Также отменено представление расчетов и декларации по налогу на транспорт. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас осуществляется для физлиц. Отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности.
05.12.2025, 17:29 64931
В Казахстане повысили порог принудительного взыскания налоговой задолженности
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал, как будет применяться дифференцированный подход взыскания налоговой задолженности, передает корреспондент агентства.
По его словам, повышен порог для взыскания налоговой задолженности с 6 до 20 МРП, а задолженность по социальным отчислениям - с 1 тенге до 6 МРП.
Теперь при задолженности до 20 МРП будут направляться только извещения об образовании налоговой задолженности; от 20 до 45 МРП - будут направляться уведомления, а в случае непогашения долга будут приостанавливаться расходные операции. Если сумма превышает 45 МРП будет применяться опись и реализация имущества", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, будет предоставляться отсрочка/рассрочка по уплате налоговой задолженности на сумму в пределах 6 млн тенге без залоговой гарантии.
Ранее президент Казахстан поручил тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса.
04.12.2025, 15:11 71996
О причинах укреплении курса тенге рассказали в Нацбанке
Фото: Depositphotos
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар США (на 9%), сказано в сообщении Национального банка Казахстана по валютному рынку.
В ведомстве считают, что роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды.
Реализуется программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро - макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов.
C начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов США, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов США в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов США.
Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре", - пояснили в Нацбанке.
Вместе с тем возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон.
Укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены.
Таким образом, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США.
04.12.2025, 11:04 74926
Halyk признан лучшим банком Казахстана по версии издания The Banker
Фото: Halyk
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На прошедшей 3 декабря в Лондоне церемонии Bank of the Year Awards 2025, организованной международным авторитетным изданием The Banker, Halyk получил звание Best Bank in Kazakhstan, сообщает пресс-служба банка.
Bank of the Year Awards - международная премия, которая ежегодно присуждается ведущим финансовым институтам. Отбор проводится по всему миру среди банков, работающих на локальных рынках. В рамках оценки учитываются финансовые показатели, стратегическое развитие, технологические решения, устойчивость и качество клиентских сервисов и услуг.
Признание от авторитетных экспертов не только отражает стабильно растущие результаты Halyk, но и подчеркивает его лидирующие позиции в развитии банковских услуг и финансовой экосистемы Казахстана и Центрально-Азиатского региона.
Для нас большая честь получить эту престижную награду от делового издания The Banker. Halyk по праву считается одним из самых устойчивых и надежных финансовых институтов страны. Наш банк играет ведущую роль в финансировании экономики, развитии клиентских сервисов, внедрении передовых технологий, цифровизации и поиске оптимальных решений на базе искусственного интеллекта. Сегодняшняя награда еще раз подчеркивает значимость нашей работы и наш вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана. Это признание стало возможным благодаря многолетней стратегии банка, основанной на надежности, доверии, технологическом лидерстве и ответственности перед нашими клиентами и обществом. Благодарим The Banker за высокую оценку работы всей команды Halyk. Мы продолжим внедрять лучшие международные практики, совершенствовать наши сервисы и инвестировать в развитие современной, конкурентоспособной финансовой системы", - отметила председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.
Для справки
The Banker - международный журнал о банковском деле и глобальных финансах, издаваемый британской медиагруппой Financial Times Group. Издание публикует аналитику, исследования, отраслевые рейтинги и экспертные комментарии по ключевым аспектам мировой финансовой системы, включая развитие банковского сектора, управление капиталом, корпоративные финансы, регулирование, риски, технологические инновации и устойчивое развитие. Журнал известен своими ежегодными глобальными и региональными банковскими рейтингами, такими как Bank of the Year Awards и Top 1000 World Banks.
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами порядка 19 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 560 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане.
01.12.2025, 11:06 92791
По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3% - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 271 млн долларов США до 280 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке РК.
Продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.
Сообщается, что валютные интервенции в ноябре Национальным банком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долларов США.
В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована", - уточнили в Нацбанке.
28.11.2025, 10:52 105176
Финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына" Дополнено
Фото: ВАП
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК провела аудит эффективности использования государственных активов и оценила систему стратегического управления в АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних организациях, сообщили в пресс-службе палаты.
Проверочные мероприятия охватили деятельность самого фонда как корпоративного центра, а также компаний "Казатомпром", "Samruk-Kazyna Ondeu" и ряда других. В целом аудитом было охвачено 18 юридических лиц, при этом в ходе аудита был учтен ряд запросов депутатов парламента РК и общественности.
По итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга составила 2,4 трлн тенге. При этом государству холдингом за аудируемый период было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге - в виде дивидендов и 1,6 трлн тенге - в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду. В дополнение к данным выплатам фондом реализованы поручения президента РК и правительства еще на 673 млрд тенге.
Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Цель программы трансформации фонда на 2018-2021 годы по выведению 8 компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута. Фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема", - уточнили в ВАП.
Аудиторы отметили недостаточный уровень корпоративного управления в фонде.
В частности, имеют место факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, требуется усиление контроля за исполнением плана развития холдинга. Из 7 информационных систем фондом используется только 4. Система управленческой отчетности (SAP BPC) работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ВАП, "Самрук-Қазына" уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату. Из 5 комитетов при совете директоров АО "Самрук-Казына" не работают 3 (по стратегии, по контролю за реализацией Программы трансформации, специализированный комитет), а из 7 комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают 2 (по модернизации и устойчивому развитию).
Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на 6 уровней управления. За 2020-2024 годы в группе фонда имелись 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток. Это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению. При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов", - проинформировали в ВАП.
В целом по итогам аудита установлены:
- финансовые нарушения на 351,8 млн тенге;
- неэффективное планирование и использование средств - 122,2 млрд тенге;
- выявлено 119 системных недостатков.
Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы", - уточнили в ВАП.
Дополнено 28.11.2025, 15.00
Большая часть замечаний, озвученных ВАП, уже прорабатывается и включена в дорожные карты фонда по ключевым направлениям: оптимизация структуры, цифровизация процессов, снижение многоуровневости управления и др. Значительная часть этих мероприятий уже находится в активной реализации", - ответили в фонде на критику ВАП.
Как отметили в пресс-службе, фонд значительно оптимизировал структуру - количество организаций сократилось за 10 лет с 593 до 327 компаний. Сокращены неработающие компании, упрощена система управления, усиливается операционная эффективность.
Фонд демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей: доходов, чистой прибыли, выплат государству. Инвестиционный портфель включает 130 реализуемых и перспективных проектов общей стоимостью 53 трлн тенге, контроль за их реализацией существенно усилен", - говорится в сообщении фонда.
