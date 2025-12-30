Казахстан укрепляет техническое сотрудничество с МАГАТЭ

Рассказать друзьям

По инициативе постоянного представительства РК при международных организациях в Вене состоялся визит казахстанской делегации для участия в координационной встрече с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





В состав делегации вошли представители Министерства иностранных дел РК, Агентства РК по атомной энергии, а также Национального научного онкологического центра (ННОЦ).





В ходе встречи с заместителем Генерального директора МАГАТЭ Хуа Лиу были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Агентством, в том числе планы взаимодействия в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ. Казахстанской стороной был представлен проект Дорожной карты сотрудничества, который предусматривает комплекс приоритетных направлений, включая безопасное развитие атомной энергетики и укрепление национальной системы ядерного и радиационного регулирования, развитие человеческого капитала, расширение применения ядерных технологий в медицине и др.





На встрече с руководством департамента по охране здоровья человека МАГАТЭ особое внимание было уделено вопросам развития ядерной медицины в Казахстане. С учетом высокого научно-технического и кадрового потенциала ННОЦ, стороны обсудили возможности расширения регионального сотрудничества и оказания поддержки странам Центральной Азии под эгидой МАГАТЭ.





По итогам визита выработаны рекомендации по приоритетным направлениям дальнейшего взаимодействия и согласованы планы проведения последующих встреч в рамках сотрудничества с агентством.