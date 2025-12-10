Какими будут МРП и МЗП в 2026 году

Рассказать друзьям

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года - Президент Казахстана 8 декабря 2025 года подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", которым установлены размеры основных расчетных показателей на 2026 год.





Установить с 1 января 2026 года:





минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;

минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;

месячный расчетный показатель - 4 325 тенге;

размер прожиточного минимума - 50 851 тенге.





Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2026 года на 10 процентов", - отмечается в документе.





Кроме того, с 1 января 2026 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в фонд социального медицинского страхования, составит - 2 процента от объекта исчисления взносов государства.





Также утвержден размер резерва правительства Республики Казахстан на 2026 год в сумме 333 морд 311 млн 087 тысяч тенге. Размер резерва на инициативы президента Республики Казахстан на 2026 год в сумме 285 000 000 тысяч тенге.





Также установлен лимит правительственного долга на 31 декабря 2026 года в размере 39 302 356 520 тысяч тенге. Лимит внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в 2026 году установлен в размере 15 070 600 000 тысяч тенге.





В перечень субъектов квазигосударственного сектора, которым предоставлено право привлечения внешних займов вошли:



