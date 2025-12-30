Институт информационных наук Словении расширяет взаимодействие с Казахстаном в цифровой сфере

Рассказать друзьям

В рамках регионального визита Посол Республики Казахстан в Словении Алтай Абибуллаев встретился с руководством Института информационных наук (IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor) и предметно обсудил перспективы стратегического и инновационного сотрудничества, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.





Директор института Алеш Бошняк отметил, что в основе словенской суперкомпьютерной и ИИ инфраструктуры лежит интеграция исследовательской информационной и библиотечной информационной систем. Институт выполняет функции регионального центра ЮНЕСКО в области библиотечных информационных систем. Особую роль при этом играет кооперативная библиографическая система COBISS (Cooperative Bibliographic Information System), объединяющая 8 европейских стран.





Система основана на принципе единого каталога и метаданных, используется всеми библиотеками-участниками, что обеспечивает высокое качество данных, снижение затрат и полную совместимость. Достигнута принципиальная договоренность о налаживании сотрудничества COBISS с Национальной Библиотекой Казахстана.





Посол подробно ознакомился с функционалом словенского суперкомпьютера VEGA, который стартовал в рамках инициативы HPC RIVR (Research Infrastructure of the Eastern Region). VEGA производительностью 6,9 петафлопс предназначена для высоконагруженных вычислений в области сейсмологии, климата, прогноза погоды, физики высоких энергий и космоса, медицины и фармацевтики (поиск лекарств, моделирование заболеваний), инженерии и промышленного моделирования, искусственного интеллекта и машинного обучения. Словения смогла успешно интегрировать национальную суперкомпьютерную экосистему в объединенную национальную сеть суперкомпьютинга SLING.





В настоящее время в Словении реализуется новый масштабный проект VEGA-2 "Slovenian Artificial Intelligence Factory" на площади 3000 кв. метров с общим бюджетом порядка 150 млн евро, который состоит из двух взаимосвязанных частей: приобретения нового AI-ориентированного суперкомпьютера, а также создания AI-сервисов, исследований и индустриального внедрения. Проект реализуется в координации с "EuroHPC Joint Undertaking" и является частью общеевропейской AI-суперкомпьютерной экосистемы (ресурсы распределены по принципу: 50% вычислительных мощностей - европейские проекты, 50% - проекты, где лидером выступает Словения). Фокусные вертикали AI Factory включают зелёный переход, умные города, промышленный AI, агро- и food-tech (одна из сильнейших компетенций Словении).





По итогам встречи достигнута принципиальная договоренность о дальнейшем углублении двустороннего научно-технического взаимодействия и развития совместных инновационных проектов, способствующих укреплению технологического потенциала обеих стран, в частности, совместное проведение в Словении цифрового форума "Digital Bridge" и налаживание делового сотрудничества между Astana Hub и IZUM. Особое внимание было также уделено развитию сотрудничества в аэрокосмической сфере, включая совместные исследовательские инициативы, подготовку специалистов и обмен технологиями.