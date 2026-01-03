02.01.2026, 10:45 122621
В Казахстане госномера можно будет выбирать самостоятельно
Фото: Depositphotos
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - С января 2026 года казахстанцы смогут свободно выбирать государственные номерные знаки с любым желаемым цифровым и буквенным обозначениями, сообщает Polisia.kz.
Для выбора ГРНЗ граждане могут воспользоваться услугой через спецЦон уже с 5 января 2026 года. При этом стоимость ГРНЗ с любым желаемым буквенным и цифровым обозначениями составит в размере 10 МРП и 15 МРП (за исключением ГРНЗ повышенного спроса, за выдачу которых предусмотрены отдельные пошлины)", - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегеновна.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запущен пилот по первичной регистрации автомобилей на портале egov.kz.
новости по теме
03.01.2026, 11:02 14431
Президент подписал ряд законов
Фото: Акорда
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда и возврата незаконно приобретенных активов, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов", - сказано в сообщении Акорды.
Законом предусмотрены:
по части исполнения решений Конституционного Суда
• отмена общего запрета на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к государственным служащим, с сохранением ограничений для сотрудников Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, управленцев в нацкомпаниях;
• установление четких оснований недопустимости предпринимательской деятельности – при конфликте интересов, использовании служебного имущества или препятствовании исполнению должностных обязанностей;
• уточнение порядка наследования права землепользования – как по закону, так и по завещанию;
• совершенствование механизмов взыскания алиментов, в том числе с индивидуальных предпринимателей и лиц, выехавших за пределы страны;
• изменение подходов к исчислению сроков исковой давности по разделу имущества супругов.
по части госслужбы:
• отмена требования о передаче в доверительное управление до 5% акций коммерческих организаций;
• расширение возможностей владения ценными бумагами и цифровыми активами;
• упрощение порядка оформления договоров доверительного управления;
• закрепление права госслужащих на получение доходов от имущества, переданного в доверительное управление;
• уточнение норм участия в деятельности некоммерческих организаций.
по части механизмов возврата незаконно приобретенных активов:
• расширение форм добровольного возврата активов – не только передача государству, но и инвестирование в национальную экономику;
• возможность реализации социальных, инфраструктурных и благотворительных проектов в рамках соглашений с уполномоченным органом;
• установление требований по публичному информированию о результатах возврата активов и их использовании в интересах общества.
Также президент подписал закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".
Напомним, поправки в УК РК направлены на усиление защиты медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении ими профессиональных обязанностей. За насилие, опасное для жизни и здоровья медработника, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах - от 7 до 12 лет.
02.01.2026, 15:00 101731
В Казахстане заработала Единая межведомственная радиосеть гражданской защиты
Фото: МЧС РК
Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели Единую межведомственную радиосеть государственной системы гражданской защиты, которая объединила все регионы страны в одну систему связи и повысила оперативность взаимодействия служб при чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
До недавнего времени в Республике Казахстан, в силу значительной протяженности территории, система УКВ-радиосвязи формировалась в каждом регионе автономно. Разрозненность технических решений, отсутствие единого стандарта и ограниченные возможности межрегионального взаимодействия существенно снижали эффективность управления подразделениями, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций. Возрастающие требования к устойчивости, надежности и оперативности связи послужили основанием для создания единой централизованной системы УКВ-радиосвязи республиканского уровня", - поделились в министерстве.
Как отметили в пресс-службе, предусмотрено поэтапное развертывание сети с приоритетным обеспечением радиопокрытия на основной части территории Республики Казахстан, включая ключевые населенные пункты и основные транспортные направления. В течение года были проведены монтажные работы по установке базовых станций.
В 2026 году запланировано приобретение дополнительных базовых станций для обеспечения устойчивого радиосигнала в областных центрах, городах республиканского значения и столице.
В ведомстве подчеркнули, что Республика Казахстан стала первой страной на пространстве СНГ, реализовавшей радиосеть подобного масштаба и территориального охвата.
02.01.2026, 14:33 103801
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Конаев. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области планируется строительство завода по производству готовых кормов для домашних животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщили в пресс-службе правительства.
Как рассказали в пресс-службе, Министерством сельского хозяйства РК заключено соглашение с ТОО "Mars Petcare Kazakhstan", которое предусматривает строительство предприятия в Конаеве.
Общий объем инвестиций составит более 88,8 млрд тенге. Проектная мощность - 100 тысяч тонн продукции в год. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируются до 31 декабря 2030 года. Начало эксплуатации - с 1 января 2031 года. На заводе будет создано 200 рабочих мест с долей граждан РК не менее 85%", - проинформировали в правительстве.
Также планируются мероприятия по обучению и повышению квалификации кадров.
Отмечается, что реализация проекта станет значимым вкладом в развитие перерабатывающей промышленности Казахстана, позволит расширить линейку выпускаемой отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью и создать устойчивую производственную базу в регионе.
01.01.2026, 17:40 179681
Новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Работа по развитию авиационных хабов и укреплению транзитного потенциала Казахстана в сфере гражданской авиации в 2026 году будет продолжена. Запланирована реализация комплекса инфраструктурных проектов в крупнейших авиаузлах страны, сообщили в пресс-службе правительства.
В частности, начнется строительство вторых взлетно-посадочных полос в аэропортах Астаны и Шымкента, будет проведена реконструкция терминала внутренних рейсов аэропорта Алматы, а также капитальный ремонт перрона аэропорта Актау", - отметила председатель Комитета гражданской авиации ведомства РК Салтанат Томпиева.
Одновременно реализуются региональные проекты, включая:
строительство нового терминала аэропорта Атырау,
реконструкцию аэродрома Павлодара,
завершение строительства аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли,
восстановление аэропорта Аркалык.
В рамках модернизации инфраструктуры будет обновлена система хранения и заправки авиационного топлива Jet A-1 в аэропортах, что позволит повысить надежность топливного обеспечения и обслуживания авиаперевозчиков.
Кроме того, до конца 2026 года авиакомпаниями планируется приобретение 9 новых самолетов, что позволит увеличить общий парк до порядка 118 единиц и расширит провозную емкость воздушных авиаперевозок. В целях обеспечения транспортной доступности регионов и развития туризма будет продолжена программа субсидирования по 23 социально значимым авиамаршрутам", - пояснила Салтанат Томпиева.
Вместе с тем, в 2026 году будет продолжена работа по развитию международного авиасообщения. Планируется возобновление и открытие новых международных авиамаршрутов, а также увеличение частоты рейсов по действующим направлениям.
Предусматривается расширение маршрутной сети в страны Центральной Азии и СНГ, а также в государства Ближнего Востока, Европы и Азии, в том числе по направлениям в Вену, Токио, Рим, Абу-Даби, Эр-Рияд, Даммам, Ларнака, Амман, Сиань, Шанхай, Урумчи, Кашгар, Варшаву и другим направлениям.
Продолжится реформирование системы подготовки кадров для отрасли, проработка создания нового авиационного учебного центра, а также внедрения цифровых решений в гражданской авиации, автоматизации систем паспортного контроля, системы e-Freight и других.
Также в 2026 году будет завершена разработка Мастер-плана гражданской авиации совместно с ICAO по стратегии развития отрасли до 2050 года. В целом обозначенные задачи носят комплексный и системный характер и направлены на решение как текущих инфраструктурных и регуляторных вопросов, так и на формирование устойчивых условий для долгосрочного развития отрасли. Их реализация позволит повысить качество и доступность авиаперевозок, укрепить безопасность полетов и усилить роль Казахстана в региональной и международной авиационной системе", - заключила председатель КГА.
01.01.2026, 10:00 201586
С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech
Фото: Depositphotos
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан", сообщает Акорда.
Согласно указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы электронного правительства QazTech.
Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.
01.01.2026, 00:14 225721
Президент поздравил казахстанцев с Новым годом
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом. Текст поздравления опубликовала Акорда.
Дорогие соотечественники!
Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.
Наш народ всегда с особым воодушевлением ждет этот праздник. В эти мгновения каждый загадывает свои сокровенные желания, вспоминает самые яркие события уходящего года, строит планы и с надеждой смотрит в будущее.
2025 год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 6 процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов.
Благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык - Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости.
Наряду с этим осуществляется строительство и ремонт 13 тысяч километров автомобильных дорог, что позволит значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана.
Наши аграрии второй год подряд собирают богатый урожай, заполняя зерном закрома Родины. Мы уделяем приоритетное внимание развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Фермерам была оказана беспрецедентная финансовая поддержка в размере 1 триллиона тенге.
В уходящем году в строй было введено более 19 миллионов квадратных метров жилья, в результате тысячи семей обрели собственные квартиры.
Большая работа проделана в социальной сфере. Возведено свыше 100 школ и порядка 200 объектов здравоохранения. В стране открылись филиалы ведущих университетов мира.
Особое внимание уделяется защите прав человека. В обществе укореняется принцип "Закон и Порядок", что способствует повышению уровня правосознания граждан.
Все эти и другие достижения стали возможны благодаря упорному труду нашего народа.
Многие соотечественники покорили новые высоты в образовании, науке, культуре. Тем самым они внесли серьезный вклад в укрепление нашего образа как интеллектуальной и сильной духом нации.
Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах и конкурсах.
В честь побед наших спортсменов не раз поднимался над мировыми аренами наш небесно-голубой флаг.
В уходящий год, прошедший под знаком Года рабочих профессий, особые почести были оказаны людям труда. Это начинание получит свое продолжение и в дальнейшем.
Государство всесторонне поддерживало учителей и врачей. И такая политика носит долгосрочный стратегический характер.
Большое внимание также было уделено поддержке деятелей культуры и науки.
Несомненно, нацию, которая ценит честный труд, ждет светлое будущее.
Именно патриотичные граждане, являющиеся подлинными профессионалами своего дела, идут в авангарде прогресса нашей страны.
Таким образом, мы достойно завершаем первую четверть XXI века, закрепив за Казахстаном лидирующие позиции по социально-экономическим показателям в нашем политико-географическом регионе.
Общими усилиями мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый, Передовой Казахстан.
Мы стоим на пороге Года лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год лошади считается благоприятным.
Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь.
2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана.
Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа.
Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса.
Будем работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры.
И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес.
Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты.
В Послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
Наша обязанность - в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы "Нацфонд - детям" на счет каждого ребенка уже в третий раз поступят финансовые средства.
Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению.
Нашим неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта "Таза Қазақстан". Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными. Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости.
Мы отметим эту историческую веху реальными делами.
Незыблемая основа наших достижений - это стабильность, согласие общества в духе концепции "Единство в многообразии".
Государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами.
По предложению Казахстана 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев. Мировое волонтерское движение олицетворяет такие незыблемые человеческие ценности, как солидарность и доброта. Эти благородные качества свойственны и нашему народу.
Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит, прежде всего, от нас самих.
Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа.
Дорогие друзья!
Многие наши соотечественники в эти минуты встречают Новый год на рабочих местах. Это наглядно демонстрирует вашу преданность своему делу и ответственность перед обществом. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд. Примите мои особые поздравления.
Хочу выразить огромную благодарность всем гражданам, которые вносят свою лепту в процветание нашей страны. Действительно, нет большего счастья, чем беззаветное служение Родине.
Казахская мудрость гласит: "Ынтымақ бар жерде - ырыс бар" ("Там, где есть единство, будет и благополучие"). Поэтому мы должны беречь наше единство и дальше развивать наш Казахстан.
В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям. Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности.
Всегда будут актуальными слова великого Абая: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап" ("Верь самому себе, спасут тебя труды и ум - отныне и навек").
Будьте энергичными, компетентными, трудолюбивыми, дисциплинированными, предприимчивыми!
Желаю вам светлого будущего и покорения самых высоких вершин!
Всем соотечественникам желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Пусть у нас всегда будут только мир и согласие!
Пусть каждый дом будет наполнен счастьем!
Пусть всегда высоко реет наш небесно-голубой флаг!
Пусть процветает наша Родина - Республика Казахстан!
С Новым годом!
31.12.2025, 11:49 264711
Президент РК поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу
Она награждена орденом "Барыс" II степени
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, сообщила пресс-служба Акорды.
Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене. В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", - говорится в поздравлении президента.
31.12.2025, 10:58 258061
Президент присудил государственную стипендию в области культуры
Фото: Акорда
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, сообщила пресс-служба Акорды.
Присудить государственную стипендию в области культуры в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.
Со списком лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2025 году, можно ознакомиться здесь.
